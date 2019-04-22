YSK, İstanbul seçimlerinin iptali talebini gündemine aldı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını saat 14.00'te başlayan toplantıda gündemine aldı. İlk görüşmede AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel’in partisinin seçimin yenilenmesi talebinin gerekçelerine ilişkin bir sunum yapacağı da belirtildi.

Başkanlık yarışını Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına rağmen seçim gecesi Binali Yıldırım'ın "Kazandık" açıklaması yapmasıyla başlayan ve 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un her yerine üzerinde Yıldırım'ın bulunduğu "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" yazılı pankartların asılmasıyla süren AKP'nin itiraz sürecinde sona yaklaşıldı. AKP'nin süreci uzatma çabalarına rağmen geçersiz oyların yeniden sayılmasının tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Bu süreçte AKP ve MHP seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazlarda bulunmuştu.

İstanbul'u kaybeden AKP'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, "oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu", "oy kaydırmaları yapıldığı", "kayıp oy pusulalarının bulunduğu", "kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı" ve "sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı" öne sürülüyor. AKP, ayrıca İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe de sunmuştu. YSK başvurusunda üç valiz dolusu belge ibraz edilmişti. AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından Kurula bu belgelerin dijitallerini de teslim ettiği öğrenildi.

Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti.

AKP'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. YSK, bugün saat 14.00'te başlayan gündem toplantısında bu üç başvuruyu birlikte ele alıyor.

İLK GÖRÜŞMEDE KARAR ÇIKMA İHTİMALİ DÜŞLÜK

İlk görüşmede karar çıkma olasılığının düşük olduğu belirtiliyor. Kurulda öne sürülen iddiaların tek tek somut verilere dayanıp dayanmadığına dair müzakere edileceği ve bunun uzun zaman alabileceği aktarılıyor.

İlk görüşmede AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel’in partisinin seçim yenileme talebine ilişkin gerekçelerine dair uzun bir sunum yapacağı dile getiriliyor.

İTİRAZ KABUL EDİLİRSE İSTANBULLULAR 2 HAZİRAN'DA TEKRAR SANDIK BAŞINA GİDECEK

AKP ve MHP’nin itirazı kabul edilebilirse İstanbul’da seçimlerin yenilenecek. YSK aksine bir karar almazsa, İstanbullular 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Ret kararı verilmesi halinde de İstanbul İl Seçim Kurulunca tanzim edilen İl Birleştirme Tutanağı sonucu, kesin seçim sonucu olacak. (HABER MERKEZİ)

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