23 Nisan 2019 07:20
Son Güncellenme Tarihi: 23 Nisan 2019 07:28

YSK, İstanbul itirazını görüşmeye devam edecek

YSK, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını görüşmeye bugün devam edecek.

GÜNCELLENDİ
YSK, İstanbul itirazını görüşmeye devam edecek

Fotoğraf: AA

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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını görüşmeye bugün saat 11.00'de devam edecek. 

    YSK'nin dün saat 14.00'te başlayan toplantısında, AKP ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AKP'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz ele alındı. 

    AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel'in, YSK üyelerine partisinin iddialarıyla ilgili 2,5 saatlik bir sunum yaptığı toplantıda, CHP ve HDP temsilcilerinin de görüşlerini dile getirdiği öğrenildi. 

    Kurul, itirazları görüşmeye bugün saat 11.00'de devam edecek.

    İTİRAZLAR NEYDİ?

    Başkanlık yarışını Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına rağmen seçim gecesi Binali Yıldırım'ın "Kazandık" açıklaması yapmasıyla başlayan ve 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un her yerine üzerinde Yıldırım'ın bulunduğu "Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul" yazılı pankartların asılmasıyla süren AKP'nin itiraz sürecinde sona yaklaşıldı. AKP'nin süreci uzatma çabalarına rağmen geçersiz oyların yeniden sayılmasının tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Bu süreçte AKP ve MHP seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazlarda bulunmuştu.

    İstanbul'u kaybeden AKP'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, "oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu", "oy kaydırmaları yapıldığı", "kayıp oy pusulalarının bulunduğu", "kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı" ve "sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı" öne sürülüyor. AKP, ayrıca İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe de sunmuştu. YSK başvurusunda üç valiz dolusu belge ibraz edilmişti. AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından Kurula bu belgelerin dijitallerini de teslim ettiği öğrenildi.

    Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti.

    İTİRAZ KABUL EDİLİRSE İSTANBULLULAR 2 HAZİRAN'DA TEKRAR SANDIK BAŞINA GİDECEK

    AKP ve MHP’nin itirazı kabul edilebilirse İstanbul’da seçimlerin yenilenecek. YSK aksine bir karar almazsa, İstanbullular 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Ret kararı verilmesi halinde de İstanbul İl Seçim Kurulunca tanzim edilen İl Birleştirme Tutanağı sonucu, kesin seçim sonucu olacak. (HABER MERKEZİ)

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