22 Nisan 2019 12:29

Polis, açlık grevi komisyonunun açıklamasına gazla saldırdı

Açlık grevlerine dair açıklama yapmak isteyen avukat ve insan hakları savunucularına polis biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı.

Polis, açlık grevi komisyonunun açıklamasına gazla saldırdı

Fotoğraf: MA

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    Açlık grevlerine dair açıklama yapmak isteyen aralarında avukat ve insan hakları savunucularının da olduğu gruba polis biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı.

    Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle devam eden açlık grevlerini izlemek için kurulan ve içerisinde İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) bulunduğu komisyon, Kızılay’da YKM önünde açıklama yapmak istedi.

    Grup açıklama yaptıktan sonra Adalet Bakanlığına açlık grevleriyle ilgili hazırladığı raporu sunacaktı.

    Komisyon üyelerinin basın açıklamasına yapmasına engel olan polis, grubun dağılması talep etti. Açıklama yapmakta ısrar eden avukat ve insan hakkı savunucularına polis biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı.

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    Fotoğraf: MA

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    Müdahale sırasında avukatlara şiddet uygulayan polis, avukat Kenan Maçoğlu, Veysi Eksi, Ahmet Baran ve Bülent Aşa’yı gözaltına aldı.

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