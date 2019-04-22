Polis, açlık grevi komisyonunun açıklamasına gazla saldırdı

Açlık grevlerine dair açıklama yapmak isteyen aralarında avukat ve insan hakları savunucularının da olduğu gruba polis biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle devam eden açlık grevlerini izlemek için kurulan ve içerisinde İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) bulunduğu komisyon, Kızılay’da YKM önünde açıklama yapmak istedi.

Grup açıklama yaptıktan sonra Adalet Bakanlığına açlık grevleriyle ilgili hazırladığı raporu sunacaktı.

Komisyon üyelerinin basın açıklamasına yapmasına engel olan polis, grubun dağılması talep etti. Açıklama yapmakta ısrar eden avukat ve insan hakkı savunucularına polis biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı.

HDK SÖZCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Şiddetli müdahale sırasında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara İl Eş Sözcüsü Fatma Kılıçarslan, kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı. Kılıçarslan daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

Fotoğraf: MA

AVUKATLARA GÖZALTI

Müdahale sırasında avukatlara şiddet uygulayan polis, avukat Kenan Maçoğlu, Veysi Eksi, Ahmet Baran ve Bülent Aşa’yı gözaltına aldı.

Polis müdahalesinden sonra grup, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi’ne giderek, basın açıklaması yapacak. (MA)

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