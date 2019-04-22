Almanya’da barış mitingi: Savaşlara karşı mücadeleyi güçlendirelim

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya’da silahlanmaya ve savaşlara karşı barış çağrısının dile getirildiği geleneksel Paskalya yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.

Stuttgart kentinde Barış Hareketinin çağrısını yaptığı eyleme demokratik örgütlenmeler ve sendikalar destek verdi. Pazar günü Stuttgart tren istasyonu karşısında başlayan Barış Mitingine 2 bin 500 kişi katıldı.

Yürüyüşte “Alman silahları dünyada ölüm saçıyor”, “Filistin halkı için adalet”, “Silahlanma ve ırkçılığa hayır”, “NATO’dan çıkılmalı” pankartlarının yanı sıra barış bayrakları taşındı.

Stuttgart Tecride Karşı Yaşam Platformu bileşenleri de ellerinde Türkiye’de açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin resimlerinin olduğu dövizleri taşıdı.

SAVAŞA AYRILAN MİLYONLAR SAĞLIĞA VE EĞİTİME AYRILMALI

Lokomotiv müzik grubunun okuduğu şarkılar eşliğinde devam eden yürüyüş, Hitler faşizmi döneminde sorgu ve işkence merkezi olarak kullanılan Hotel Silber önünde durdu. Burada kısa konuşmalar yapıldı ve kitle hep birlikte faşizme karşı öfkesini haykırdı.

Sol Parti Milletvekili Heike Hansel mitingdeki konuşmasında; Ortadoğu’da devam eden savaş senaryolarını eleştirdi. Hükümetin savaş ve silahlanmaya ayırdığı milyonların, insan sağlığına ve eğitime aktarılmasını dile getirdi.

Konuşmalarda, silah ticaretinin yasaklanması istenerek, savaşların ortadan kaldırılması için barışseverlerin mücadelesinin devam edeceği vurgusu yapıldı. Konuşmaların ardından miting sona erdi.