Kılıçdaroğlu: Planlı bir saldırıydı, güvenlik önlemleri yetersizdi

Ankara Çubuk'ta dün katıldığı Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya ve linç girişimine maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, makamında gazetecileri ağırladı. Saldırının planlı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamarından satır başları şöyle;

"Dün hoş bir olay yaşanmadı. Protestolar bir hak ama bu farklı. Bu bana yönelik bir linç girişimiydi.

Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum.

Planlı bir saldırıydı güvenlik önlemleri yetersizdi... Evden çıkarılmamız neden 1,5 saat sürdü. Üstelik orada bakanlar komutanlar varken.

Evdekiler "evimiz yakılır mı" korkusu yaşadılar. Bize çay bile demlemek istediler.

Bir provakasyondu. Eve eminiyet müdürü geldi, kamuflajla çıkarmak istediler kabul etmedim. Ne demek kamuflaj? Ben suçlu muyum?

Hulusi Akar'a sormak lazım o sözleri, o an ne demek istedi bilemiyorum."

NE OLMUŞTU?

Hakkari’deki PKK saldırısında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın Ankara Çubuk’taki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekmeli ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Kılıçdaroğlu mahalledeki bir eve götürülüren saldırganlar, evin önünde toplanarak "PKK dışarı" sloganlarıyla taş atarak Kılıçdaroğlu'nun aracının camlarını kırmıştı. Saldırganlar uzun süre dağıtılmazken Kılıçdaroğlu ancak bir saat sonra zırhlı araçla evden çıkarılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın evin önünde toplanan kalabalığa "Değerli arkadaşlarım şu ana kadar mesajlarını verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz" demesi tepki toplamıştı. Ankara Valiliği de olayı "protesto" olarak nitelemişti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında CHP liderinde yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün gözaltına alınmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün, partiden ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirmişti. CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir milim geri adım atmayacağım" derken linç girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Müsteşarımız üzerinden 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolde kabul etmeyin' talimatı gönderdim" sözleri sosyal medyada yeniden gündem olmuştu. (HABER MERKEZİ)

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