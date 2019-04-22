Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün gözaltı süresi uzatıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldıranlar arasında yer alan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi uzaltıldı. Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu açıklandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün, partiden ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi. Olayla ilgili SArıgün dışında 8 kişi daha gözaltına alınmıştı. 4 kişi serbest bırakıldı. 1'i kadın 4 kişinin ise savcılıktaki sorgusu sürüyor.

İLK İFADESİ: GALEYANA GELDİM

Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün (60) sorgusu gözaltı süresi ise savcılık sorgusu ardından uzatıldı. Sarıgün'ün ilk ifadesinde kalabalık içerisinde galeyana geldiğini söylediği belirtildi.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. "Halkı suç işlemeye teşvik", 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama' suçlarından savcılıkta savunma yapan şüphelilerden 3'ü, serbest bırakıldı. 1 kişi ise adli kontrol uygulaması konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bu şüpheli de serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi de jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, adliyeye çıkarılırken ceketiyle yüzünü kapattı. 4 kişinin savcılıkta sorgusu sürüyor. Böylece, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin tamamının adliyeye sevki gerçekleşti.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerin herhengi bir terör örgütü ile irtibatının tespit edilemediği; ancak soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma ekiplerinin olay anında çekilen görüntü kayıtlarını incelediği ve soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği de belirtildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı Akkuzuluk Mahallesi'nde, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, mülkiye müfettişi ve jandarmadan bir yetkili incelemelerde bulundu.

YUMRUK ATAN AKP'Lİ ÇIKTI, ÇELİK, "İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİR" DEDİ

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: DHA

KEMAL KILIÇDAROĞLU'YA SALDIRANLAR KİMLER?

Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, saldırıya ilişkin DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıyı düzenleyenler buranın halkı. Terör örgütüne tepkili olan mahalle halkı, Kılıçdaroğlu'nu görünce sinirlendi. Kendilerinin doğal bir tepkisi. Saldırıya karışanlar ve tepki gösterenlerin hepsi Akkuzulu Mahallesi'nde yaşıyor. Yumruk atan Osman Sarıgün, burada meyve sebze yetiştiricisidir ve emeklidir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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