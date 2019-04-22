Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün, AKP'den ihraç ediliyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldıranlar arasında yer alan Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu açıklandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün, partiden ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi. Olayla ilgili 5 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü duyuruldu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." ifadelerine yer verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan konuya dair yapılan açıklamada "Soruşturma kapsamında mahallede yapılan araştırmada, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışıldı. Yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü’nde çiftçilik yapan Osman Sarıgün olduğu tespit edildi. Saldırıdan sonra kaçan Sarıgün gözaltına alındı" denildi.

Çubuk Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayın faillerinden O.S. Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk ilçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam etmektedir. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'YA SALDIRANLAR KİMLER?

Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, saldırıya ilişkin DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıyı düzenleyenler buranın halkı. Terör örgütüne tepkili olan mahalle halkı, Kılıçdaroğlu'nu görünce sinirlendi. Kendilerinin doğal bir tepkisi. Saldırıya karışanlar ve tepki gösterenlerin hepsi Akkuzulu Mahallesi'nde yaşıyor. Yumruk atan Osman Sarıgün, burada meyve sebze yetiştiricisidir ve emeklidir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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