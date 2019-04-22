22 Nisan 2019 10:57
Son Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2019 17:35

Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırı soruşturmasında 3 kişi serbest

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün'ün Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor.

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Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırı soruşturmasında 3 kişi serbest

Fotoğraf: AA

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    Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldıranlar arasında yer alan Osman Sarıgün'ün Çubuk Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu ediyor. Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu açıklandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün, partiden ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. 1 kişi ise adli kontrol uygulaması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

    İLK İFADESİ: GALEYANA GELDİM

    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün (60) sorgusu devam ediyor. Sarıgün'ün ilk ifadesinde kalabalık içerisinde galeyana geldiğini söylediği belirtildi. 

    9 KİŞİDEN 3’Ü SERBEST, BİRİSİ İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 'Halkı suç işlemeye teşvik', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama' suçlarından savcılıkta savunma yapan şüphelilerden 3'ü, serbest bırakıldı. 1 kişi ise adli kontrol uygulaması konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişinin ise jandarmadaki sorguları sürüyor. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    ÇELİK: İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİR

    Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." ifadelerine yer verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan konuya dair yapılan açıklamada "Soruşturma kapsamında mahallede yapılan araştırmada, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışıldı. Yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü’nde çiftçilik yapan Osman Sarıgün olduğu tespit edildi. Saldırıdan sonra kaçan Sarıgün gözaltına alındı" denilmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırı

    Fotoğraf: DHA

    Çubuk Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayın faillerinden O.S. Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk ilçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam etmektedir. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır" ifadeleri yer almıştı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'YA SALDIRANLAR KİMLER?

    Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, saldırıya ilişkin DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıyı düzenleyenler buranın halkı. Terör örgütüne tepkili olan mahalle halkı, Kılıçdaroğlu'nu görünce sinirlendi. Kendilerinin doğal bir tepkisi. Saldırıya karışanlar ve tepki gösterenlerin hepsi Akkuzulu Mahallesi'nde yaşıyor. Yumruk atan Osman Sarıgün, burada meyve sebze yetiştiricisidir ve emeklidir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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