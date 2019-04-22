Kemal Kılıçdaroğlu saldırganlardan şikayetçi oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreni sonrasında uğradığı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Kılıçdaroğlu'nun şikayet dilekçesinin avukatı Celal Çelik aracılığıyla başsavcılığa iletildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın arasında bulunduğu CHP heyeti, Çubuk Adliyesi'ne geldi. Olay sırasında darp edilen CHP'liler Çubuk Başsavcısı'na mağdur sıfatıyla ifade verecek.

Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman S'nin de gözaltı süresi uzatılmıştı.

İLK İFADESİ: GALEYANA GELDİM

Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün (60) sorgusu gözaltı süresi ise savcılık sorgusu ardından uzatılmıştı. Sarıgün'ün ilk ifadesinde kalabalık içerisinde galeyana geldiğini söylediği belirtildi.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. "Halkı suç işlemeye teşvik", 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama' suçlarından savcılıkta savunma yapan şüphelilerden 3'ü, serbest bırakıldı. 1 kişi ise adli kontrol uygulaması konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bu şüpheli de serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ DAHA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi de jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, adliyeye çıkarılırken ceketiyle yüzünü kapattı. 4 kişinin savcılıktaki sorgusu sona erdi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece olay sonrası gözaltına alınan 9 kişiden 8'i serbest bırakılmış oldu.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerin herhengi bir terör örgütü ile irtibatının tespit edilemediği; ancak soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma ekiplerinin olay anında çekilen görüntü kayıtlarını incelediği ve soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği de belirtildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı Akkuzuluk Mahallesi'nde, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, mülkiye müfettişi ve jandarmadan bir yetkili incelemelerde bulundu.

YUMRUK ATAN AKP'Lİ ÇIKTI, ÇELİK, "İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİR" DEDİ

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: DHA

KEMAL KILIÇDAROĞLU'YA SALDIRANLAR KİMLER?

Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, saldırıya ilişkin DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıyı düzenleyenler buranın halkı. Terör örgütüne tepkili olan mahalle halkı, Kılıçdaroğlu'nu görünce sinirlendi. Kendilerinin doğal bir tepkisi. Saldırıya karışanlar ve tepki gösterenlerin hepsi Akkuzulu Mahallesi'nde yaşıyor. Yumruk atan Osman Sarıgün, burada meyve sebze yetiştiricisidir ve emeklidir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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