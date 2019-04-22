Leyla Güven'in açlık grevi 166. gününde

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde başlattığı ve tahliyesi ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi 166'ncı gününe girdi.

CEZAEVLERİNDE AÇLIK GREVLERİ SÜRÜYOR

Aynı taleple Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Hewlêr kentinde açlık grevine başlayan HDP üyesi Nasır Yağız 153, Strasburg’daki 14 kişi ve Galler’deki İmam Şiş 127, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutuklular 128 gündür açlık grevinde. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayılmıştı.

ÜÇ VEKİL HDP BİNASINDA AÇLIK GREVİNDE

HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın partilerinin Diyarbakır il binasında başlattığı eylem de 3 Mart’tan bu yana devam ediyor.

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 7 Ocak'ta açlık grevine başlayan Sedat Akın, eylemini tahliye edilmesi ardından Batman’daki evinde 106'ncı gününde sürdürüyor. Gurbet Ektiren, Bakırköy Cezaevinde 15 Ocak’ta başladığı açlık grevini tahliye olduğu 8 Mart’tan bu yana Mardin’in Derik ilçesindeki evinde; İhsan Sinmiş (55) 1 Mart’ta Silivri Cezaevinde başladığı açlık grevini 11 Mart’ta tahliye olduktan sonra İstanbul Küçükçekmece’deki evinde; HDP binasında açlık grevine başlaması üzerine gözaltına alınıp tutuklanan İsmet Yıldız 29 Mart'ta, Sevican Yaşar 2 Nisan’da, Salih Tekin ve Bilal Özgezer de 5 Nisan’da tahliye edildikten sonra açlık grevini evinde sürdürüyor.

8 KİŞİ, TECRİDİ PROTESTO İÇİN YAŞAMINA SON VERDİ

Almanya’nın Krefeld kentinde 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti. Tecridi protesto etmek amacıyla Zülküf Gezen (33) 17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde, Ayten Beçet (24) 23 Mart'ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde, Zehra Sağlam (23) 24 Mart'ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Medya Çınar (24) 25 Mart'ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Yonca Akici 9 Mart’ta Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde, Siraç Yüksek, 2 Nisan’da Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Mahsum Pamay ise 5 Nisan’da Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaşamına son verdi. (Diyarbakır/MA)

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