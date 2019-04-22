Sudan’da darbecilerle müzakereler durduruldu, eylemler devam edecek

Sudan’da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya aldıklarını ve sivil başkanlık konseyi ilanını istişareler için ertelediklerini açıkladı.

Sudan’da 4 aydır süren ülke genelinde düzenlenen rejim karşıtı gösterilere öncülük eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, başkent Hartum’da 15 gündür oturma eyleminin yapıldığı ordu karargahı önünde basın toplantısı düzenledi.

"ASKERİ KONSEY, DARBECİ BİR YÖNETİMDİR"

Alanı saatler öncesinden dolduran on binlere seslenen Sudan Meslek Odaları Sözcüsü Muhammed el-Emin Abdulaziz, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin, Askeri Geçiş Konseyiyle her türlü müzakereyi durdurduğunu, gösterilere devam edeceklerini söyledi.

Abdulaziz, “Askeri Konsey, darbeci bir yönetimdir. Yönetimi sivillere teslim edene kadar onunla mücadele edeceğimizi ve askeri yönetim düşene kadar gösteri ve oturma eylemlerinin süreceğini ilan ediyoruz“ diye konuştu.

Devrik lider Ömer el-Beşir rejimini destekleyen Ulusal Uzlaşı Güçleri ile müzakere arzusundan dolayı Askeri Konseyi "ciddiyetsiz" olarak niteleyen Abdulaziz, sivil başkanlık konseyinin ilanının istişareler için ertelendiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansının haberine göre Abdulaziz, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin, başkanlık konseyi ve hükümetteki tüm makamları dolduracağını kaydetti.

ASKERİ GEÇİŞ KONSEYİ BAŞKANI: İŞLER BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEZ

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ise yaptığı açıklamada "İşler bu şekilde devam edemez. Güvenlik devletin sorumluluğudur, bunda kesinlikle ihmalkar davranılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Burhan, "bu süreci güvenli şekilde atlatmak için geçici hükümetin kuruluşuna ilişkin istişarelere tüm siyasi grupların katılımının zorunlu olduğunu" belirtti.

Burhan, silahlı kuvvetlerin, geçiş sürecinin sonunda nezih ve özgür seçimlerin garantisi olma sorumluluğunda olduğunu ve birlik ile bütünlüğün önemli olduğunu söyledi.

Konseyin, gündemdeki konuları hikmet ve sabırla ele aldığını savunan Burhan, siyasi partilerden "vatani sorumluluk ruhuna bağlı kalınması ve suç işleme çağrılarının peşine düşülmemesini" istedi.

Burhan, yolsuzlukla ilgili tüm konuların düzeltilmesi, vatandaşların haklarının geri alınması ve yolsuzluk yapanların cezalandırılması için kanunun kefil olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösteriler, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtı eylemlere dönüşmüş ve ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan da birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey, görev süresinin en fazla 2 yıl olacağını, yönetimi en kısa sürede sivil hükümete devredeceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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