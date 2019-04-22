22 Nisan 2019 05:23

İki yıl sonra Kolombiya: Barış yok sermaye lehine baskıyla dönüşüm var

İspanya İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kolombiya’ya giden Jesus de la Roza, yaptıkları görüşmeleri ve izlenimlerini Evrensel için yazdı.

İki yıl sonra Kolombiya: Barış yok sermaye lehine baskıyla dönüşüm var

Kolombiya

Jesus de la Roza / Evrensel

    • Paylaş

    Jesus de la Roza

    İki yıl önce, İspanya İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde Kolombiya’ya gittim. Juan Manuel Santos’un başkanlığındaki hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan Barış Antlaşmasının (Kasım 2016) üzerinden üç ay geçmişti. O zaman antlaşma hükümlerinin yerine getirilmesine başlanmasında oldukça yavaş davranıldığını, işi yokuşa sürme çabasında olunduğunu, antlaşma süresince kullanılacak fonların yönetilmesinde yolsuzluklar; daha önce FARC’ın kontrol ettiği bölgelerin paramiliter güçlerce işgal edildiğini, mülksüzleştirilen köylülerin topraklarının iade edilmesinde güçlükler yaşandığını, insanların yerinden yurdundan edildiğini, toplumsal önderlerin tehdit edildiğini, sendikaların görevlerini yerine getirmede zorluklar yaşadıklarını tespit etmiştik. Oysa bu barış antlaşması, on binlerce insanın yaşamına mal olan ve 50 yıl süren bir çatışma ortamından sonra (bugün bile 7 milyon insan yerinden yurdundan edilmiş durumda) Kolombiya halkı için bir umuttu.

    Kolombiya

    Jesus de la Roza / Evrensel

    KOLOMBİYA’YA İKİNCİ ZİYARET

    İki yıl sonra bu yılın Şubat-Mart ayında yine aynı komisyon bünyesinde Kolombiya’ya yeniden gittim. Çok sayıda topluluk önderinin katledildiği, ciddi şiddet olaylarının yaşandığı yerler olan ve Kolombiya’nın güneydoğusundaki Narino ve Cauca ile kuzeydoğusundaki Cordoba ve Sucre eyaletlerini ziyaret ettik. Esas olarak yerli toplulukları, siyahlar (Afrika kökenli) ve köylü topluluklarıyla toplantılar yaptık. Her ne kadar Santos ve geçen ağustos ayında seçilen yeni başkan Ivan Duque (Eski narko-devlet başkanı Uribe’nin kuklası) tüm dünyayı Kolombiya’da barış sağlandığına inandırmış olsa da gerçeğin böyle olmadığına tanık olduk.

    Kolombiya

    Jesus de la Roza / Evrensel

    YERLİ AWA HALKIYLA GÖRÜŞME

    Honduras sınırına yakın bir yerde bulunan Narino cangılında, sayısız kurban veren ve çok sayıda üyesi yerinden yurdundan edilmiş olan ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan Awa halkının önderleriyle bir araya geldik. Bu yerli halkın 1990 yılından bu yana 400 lideri katledilmiş.

    Daha önce FARC’ın kontrolü altında olan bu bölgede koka yetiştiriliyor ve yine burası önemli bir uyuşturucu ticareti koridoru. Awa halkı yasa dışı ürüne alternatif ekimler yapma talebinde bulunmuş, ancak bu konuda gereken yardımı ve güvenceyi sağlayamamışlar.

    FARC artık yok; ama şu anda burada diğer silahlı güçler; Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), FARC muhalifleri (yapılan barış antlaşmasını onaylamayan FARC üyeleri) ve paramiliter gruplar var. İşin içine bazen olaylara göz yuman polis ve asker de girince tehdit ve tehlike özerk yerli bölgelerine (resguardos) kadar uzanıyor, ki buradaki insanlar yalnız başına dolaşamaz durumda. Bazı özerk yerli bölgelerinde paramiliterler akşam 6’dan sonra sokağa çıkmayı, hatta cep telefonu kullanmayı yasaklıyor. Bazı yerlere mayın döşenmiş. Ayrıca bir silahlı örgüt diğeri hakkında bilgi toplamaları için halka baskı yapıyor. Anlattıklarına göre bölgenin yüzde 80’i militarize edilmiş durumda. Okulların önü dahil hemen yerde asker ve polis bulunuyor. Buna rağmen cinayetler ve tehditler durmak bilmiyor.

    Bütün bunlara madencilerin çevreye verdiği zararlar ve ELN’nin (Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu) Trans-And boru hattına yaptığı saldırıları da eklemek gerekir.

    Kolombiya

    Jesus de la Roza / Evrensel

    TUMACA’DAKİ SAYİH TOPLULUKLARLA YAPILAN TOPLANTI

    Tehdit altındaki siyahi liderler (katiller, katlettikleri kişi başına bin avronun biraz üzerinde para alıyor) kırsal kesimde yaşananların aynısının Tumaca (Narino) kentinde de yaşandığını anlattılar. Bu liderlerin geneli korkudan herhangi bir şikayette bulunamıyor, yargıya güvenmiyorlar. Buna silahlı paramiliter gruplara göz yummakla suçladıkları polise ve askere güvensizliği de eklemek gerek. Dolayısıyla buradaki halk da el konulmuş olan topraklarını (silahlı paramiliter grupları kullanan büyük toprak sahipleri, çokuluslu şirketlerce) geri alamıyorlar. Bu şiddet ortamı bir insanlık krizi şeklinde sürüyor.

    Tumaco’da yirmi yıl önce yok denecek kadar az koka vardı. Bugün bu kent, Kolombiya’nın mafyası bol, uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılığı kenti konumunda. Uyuşturucu bölge ekonomisinin yüzde 70’ini oluşturuyor. Mevcut on silahlı grup uyuşturucu işinin kontrolü için çatışma halinde. Devletten destek görmedikleri için bölge halkının geneli yaşamlarını sürdürebilmek için yasa dışı ekim yapıyor ya da paramiliterler onları buna zorluyor.

    Aldıkları kıt yardımlar, eğitim kurslarına indirgeniyor, “Kurslardan yorulduk, biz bilgi olarak verilen eğitimden daha ilerdeyiz. Bu kurslar yalnızca kursu üstlenen şirketlerin kârını artırmaya hizmet ediyor” diyorlar.

    Kolombiya

    Jesus de la Roza / Evrensel

    FARC DÖNEMİNİ ÖZLÜYORLAR!

    Bu bölgeye ait 365 köyün yalnızca yüzde 15’inde elektrik var. Okullar resmi olarak açılmış olmasına rağmen 16 okulda hâlâ derslere başlanmamış. Ciddi düzeydeki işsizlik göz önüne alındığında bu oldukça endişe verici bir durum ve bir başka önemli soruna yol açıyor; çocuklar (kız-erkek) farklı silahlı gruplar tarafından işe alınıyor. Kız çocukları söz konusu olduğunda, fuhuş yoksulluktan kurtulmanın tek yolu olarak görülebiliyor ya da doğrudan buna zorlanıyorlar.

    Bölge halkı, FARC’ın bu bölgeyi kontrol ettiği dönemi özlüyor: “O zamanlar hiç değilse düşmanın kim olduğunu biliyorduk. Şimdi bilmiyoruz.”

    Bir lider durumu şöyle özetliyor: “FARC varken tek gözümüz açık, askerler geldi geleli iki gözümüz açık uyuyoruz.”

    Kolombiya

    Jesus de la Roza / Evrensel

    NASA YERLİLERİ VE KUZEY CAUCA’DAKİ SİYAH TOPLULUKLAR

    Quilichao Santander’de Nasa yerli halkının önderleri ile yaptığımız toplantıda önderler Narino’daki duruma benzer koşullardan söz ettiler. Burada FARC’ın bıraktığı boşluğu, Halk Kurtuluş Ordusu (EPL) ve ELN, değişik paramiliter gruplar, FARC muhalifleri, uyuşturucu kaçakçıları ve sayıları giderek artan askerler doldurmuş.

    Bölgede bulunan yedi silahlı grup arasında 2018’den bu yana süren bölgeyi kontrol kavgası, yıllar öncesinin şiddet ortamını hatırlatmaktadır. İnsanların göçe zorlanması, gençlerin silahlı gruplara kaydı, bölge içinde dolaşımın kısıtlanması, para karşılığı toplumsal önderlerin katledilmesi (tüm Nasa liderleri tehdit edilmekte) Yerli bölgesinde 46 cinayet olayı yaşanmış.

    Çok güçlü bir örgüt olan ACONC’da (Kuzey Cauca Toplulukları Konseyi Birliği) toplanmış olan siyah topluluklar da benzer sorunlarla yüz yüze. Bölgenin stratejik önemi, su zenginliği, toprak verimliliği ve minerallerin bolluğu, burayı topluluklar ile çok uluslu şirketler, büyük toprak sahipleri ve uyuşturucu kaçakçıları arasında geçen çatışmalı bir alan haline getiriyor.

    Durum, toplumsal önderleri katleden paramiliterlerin bölgeye gelişi ile birlikte barış antlaşmasının imzalandığı yıl olan 2016 yılındakinden daha vahim hal almış. Tehditlerle birlikte insanlar bulundukları yerlerden kıpırdayamıyorlar, kayıplar, cinayetler ve cezasızlıklar söz konusu. Gençler için işsizlik endişe verici düzeyde; silahlı gruplara girmek zorunda bırakılıyorlar. “Çatışmalarda iki nesil kaybettik. Üçüncü nesli kaybetmek istemiyoruz” diyorlar.

    Doğrudan mülkiyet haklarına saldıran ve ciddi çevre kirliliğine neden olan şirketlerden şikayetçiler. Bu şirketlerin bazılarının silahlı grupları ve yasadışı bir şekilde devriye gezen özel güvenliği var. Bölgede bu kadar erkeğin varlığı kadınlar ve kız çocukları için tehlike oluşturmakta.

    Kolombiya

    Jesus de la Roza / Evrensel

    EMPERATRIZ: TOPRAK MÜCADELESİ VE BASKILARI KARŞI DURMA

    Bölgeye gitmeden önce, ESMAD’ın (Mobil İsyan Mangası), insanları, Empratriz tarım bölgesini boşaltmaya zorladığı bilgisini aldık. Nasa halkı bu arazi için, kendilerinin olan bu toprağı sahiplenme, kullanma ve topraktan yararlanma konusunda örnek bir mücadele sergilemiş. Buranın komşusu bir toprak sahibi olup arazisinde çevik kuvvet yer almakta. Biz gelmeden iki gün önce ESMAD, şiddet kullanarak Emperatriz’e girip silahla iki kişiyi yaralamış. Oraya ulaştığımızda ekili alanların yağmalanmış, mütevazı ahşap yapıların yıkılmış, polis tarafından çok sayıda gaz bombası atılmış olduğuna tanık olduk; ancak halk her türlü saldırı ve korkuya rağmen arazisini teslim etmemiş.

    Kolombiya

    Jesus de la Roza / Evrensel

    KUZEY TOPRAKLARI: CORDOBA VE SUCRE

    Dört saat süren bir yolculuktan sonra Cordoba eyaletinde Puerto Libertador köyüne vardık. Biz, buraya on beş yıl sonra gelen ilk heyetmişiz. Ziyaret edeceğimiz toplulukların önerisi üzerine bölgeye polis eşliğinde gittik. Belli bir mesafede duran askerler gözetiminde, tarım sendikası ve oldukça genç yöneticileri, Zenu Köyü’nde yerli yetkilileri ve Komünal Eylem Kurulu sorumlularını dinledik.

    “Köylü direniş bölgesi” olarak bilinen bölge ateş altında olup birçok aktörün çıkar çatışmasına sahne olmakta. Bunların birbirleri ile çatışmaları sonucu göçler, ekonomik abluka, yiyecek sıkıntısı (her ailenin yetiştireceği ürün miktarı kontrol ediliyor) ve iletişim sorunları başlamış. Cep telefonu kullanımı kısıtlanmış, bir web sayfası kapatılmış, gençler uyuşturucu ticareti ve fuhşa zorlanıyor. Okullar açılalı bir ay olmasına rağmen bölgedeki on üç köyün hiçbirinde derslere başlanmamış. Kamusal eğitim özelleştirilmiş, “Yehova Ahlakı” isimli dinci bir şirketin ellerine bırakılmış.

    Halk korkmasına rağmen savunma mekanizması olarak devlet kurumlarına başvuruyor. Çok sayıda insan tehdit almış. 2016’dan bu yana Cordoba’da toplam 28 lider katledilmiş. Bu katledilen önderlerden altısı küçük bir köy olan Puerto Libertador’dan. Bölge, ülkenin en fazla insan hakları savunucusu ve toplumsal önderin katledildiği bölge olarak biliniyor.

    Topluluk liderleri barış sürecini desteklediklerini, bölgede ekilen kokanın yüzde 95’ini sökerek illegal ürün ekmeyeceklerinin sözünü verdiklerini söylediler; ancak hükümetin bölgeyi “köylü rezervi”ne dönüştürmeyi reddetmesi ve bölgedeki silahlı aktörlerin baskısı karşısında çok sayıda köylü pes etmiş: “Koka ekmek zorunda kalıyoruz; çünkü başka bir geçim kaynağımız yok. Şu anda Cordoba’nın güneyinde ekonomi kokaya dayalı” dediler.

    Bölge halkının İvan Duque hükümetinin aldatmacalarına ve ihlallerine karşı kararlı bir şekilde direnmeye ve gösteriler örgütlemeye devam edeceğini söylediler.

    Kolombiya

    Jesus de la Roza / Evrensel

    ALEMANIA BÖLGESİ: KÖYLÜ DİRENİŞİ ÖRNEĞİ

    Sucre’de, paramiliter grupların halkı göçe zorlaması, insanları katletmesi (12 yılda on cinayet) bunun karşısında halkın direnişi ve toprak mücadelesi vermesi vb. uzun bir uyuşmazlık geçmişi olan “Alemania” tarım bölgesini ziyaret ettik. Korkuya ve korunmasızlığa rağmen, “Elektriğimiz, suyumuz, okulumuz, sağlık kurumumuz ve toprağı işlemede gerekli teknolojik olanaklarımız olmamasına rağmen burada mücadelemiz on iki yıldır sürüyor” dediler.

    İnsanları evlerinden atarak, tüm hak savunucu önderleri tehdit ederek bu arazide üs kurmayı planlayan paramiliterlerin yeni hükümetten güç aldıklarını ve daha bir pervasız davrandıklarını söylediler. Uluslararası gözlemcilere ihtiyaç duyduklarını ilettiler. Onlarla kendileri güvende hissettiklerini belirttiler, “Bizi terketmeyin” dediler.

    Halk, devlet organlarının, paramiliterlerin, asker ve polisin ortak çıkarlarının mükemmel bir kombinasyonunun bulunduğu San Onofre’de (Alemania’nın bağlı bulunduğu belediye) olanlardan yakınıyor. Şikayet etmeye cesaret edemiyorlar; çünkü bundan ilk haberi olan ve konuyla ilgilenenler paramiliterler oluyormuş. 84 toplu mezarın açıldığı, yıllardır önemli bir terör merkezi olma özelliği taşımış San Onofre’de paramiliter baskı ve vahşet ciddi boyutta. Yaşça küçük çocuklar uyuşturucu kaçakçılığında kullanılıyor; karşı çıktıklarında ölümle tehdit ediliyorlar. Çok sayıda kız çocuğu tecavüz sonucu hamile kalmış.

    Kolombiya

    Jesus de la Roza / Evrensel

    SONUÇ: BARIŞ YOK SERMAYE LEHİNE DÖNÜŞÜM VAR

    Kolombiya’da barış antlaşması imzalanmasının üzerinden iki yıl geçti; ancak insan hakları açısından durum öncekinden daha vahim. Hak savunucularının, toplumsal önderlerin katledilmesi artarak sürüyor. Görüşmelerde bulunduğumuz Savunma Ofisi’ne (Ombudsman türü resmi bir organ) göre 2016-2018 arasında 461 toplumsal lider katledilmiş; 2019’un ilk iki ayında 29 kişi öldürülmüş. Barış antlaşması nedeniyle sivil yaşama geçen 90’ın üzerinde FARC üyesi de ...

    FARC’ın terkettiği bölgeler, paramiliterler, FARC muhalifleri, kısmen de ELN tarafından işgal edilmiş. Göreceli bir sakinliğin ardından halkın yerinden yurdundan edilmesi, arazi gaspı, yaşça küçük çocukların yasadışı işlerde zorla çalıştırılması, kız çocuklarının cinsel tacize uğraması, zorla sürgünler ve suikastlar geri dönmüş.

    Devletin, halkların büyük bir yoksulluk içinde yaşamaları ya da katledilmeleri pahasına, büyük sermayenin (maden çıkarma, endüstriyel tarım, enerji, hayvancılık sektörleri) çıkarı doğrultusunda çalışması sürüyor. Paramiliterler, bölgelerin sermaye lehine “temizlenmesi” kirli işinden sorumlular.

    Barış antlaşması hükümlerinin yerine getirilmesi yeni hükümetin ilgi alanı içinde değil. Antlaşmanın, Barış İçin Özel Yargılama türünden önemli bazı maddelerini değiştirme çabasında olup bu konuda endişe verici adımlar atıyor.

    ELN ile görüşmelerin sürdürülmesi ile ilgilenmiyor; bu nedenle gerillalarla devlet arasında silahlı çatışma devam ediyor.

    Barış antlaşması nedeniyle yapılan uluslararası yardımlar halka hizmette kullanılmıyor. Bu yardımlar aracıların ceplerini dolduruyor. Önemli bir bölümü de “bürokrasi ve teknokrasi” süreçlerinde yitip gidiyor.

    Devletin tüm kurumlarına, özellikle de yargıya güven neredeyse bütünüyle ortadan kalkmış. Barış antlaşmayla doğan umut da öyle...

    Biz komisyon üyeleri, antlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi ve ülkede barışı sağlanmasının öncelikle Kolombiya halkın kendi mücadelesi ve sonra uluslararası baskı ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.

    (İspanyol’da çeviren: Hilal Ünlü)

    ÖNCEKİ HABER

    Polis kanunu değişikleri sonrası 393 ölüm yaşandı
    SONRAKİ HABER

    Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Erbil, Ceylanpınar ve çok katmanlı siyaset

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    "KCK davası" kumpas mı, değil mi?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Kıbrıs ve Doğu Akdeniz

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Metal iş kolu TİS görüşmeleri için hazırlıklar başlarken

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İnsan değerlidir

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    İnsan gübreleme

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Mülteci sorunu değil "Türkiye’nin mülteci politikası sorunu" var

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    “İran olayı” ya da Ortadoğu’ya artan Amerikan ilgisi

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İnsanlık onuru işkenceyi yenecek 2

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    "En fazla"
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle "Türkiye'ye yaptırım"ı görüştü
    Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle "Türkiye'ye yaptırım"ı görüştü

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye ve S-400 meselesini ele aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi
    Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi

    Geçtiğimiz gün tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi.

    Tecavüzle suçlanan profesörün iddianamesi kabul edildi
    Tecavüzle suçlanan profesörün iddianamesi kabul edildi

    Tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B. ve delilleri karartmak konusunda ona yardım ettikleri iddia edilen iki kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

    CHP'li Karaca: Sel felaketinden 2 gün önce verdiğimiz önerge reddedildi
    CHP'li Karaca: Sel felaketinden 2 gün önce verdiğimiz önerge reddedildi

    Düzce’de yaşanan sel felaketinden 2 gün önce CHP’nin iklim krizlerinin yaratması muhtemel tahribatlara karşı tedbir alınması önerisi AKP ve MHP tarafından reddedilmiş.

    Dinar'da köylüler kum ocağına tepki gösterdi
    Dinar'da köylüler kum ocağına tepki gösterdi

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Bülüçalanı köyünde yaşayan halk, bölgede kum ocağı kurulmak istenmesine tepki gösterdi.

    Patronların talebi bitmiyor: Kamu alacaklarına karşılık devlet belge versin
    Patronların talebi bitmiyor: Kamu alacaklarına karşılık devlet belge versin

    GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: Devletin reel sektöre borcu 160 milyar lirayı aştı.

    IMF, 2019 küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye düşürdü
    IMF, 2019 küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye düşürdü

    IMF, ABD-Çin arasındaki ticari gerilim ve Brexit belirsizliği nedeniyle 2019 için küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye çekti.

    24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz
    24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz

    Türkiye'de gazeteciler 24 Temmuz Basın Bayramı'nın 11. yıl dönümünü sansür, yargı kıskacı, işsizlik ve hükümet baskısıyla karşılıyor.

    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Tiyatronun kadın öncüsü: Afife Jale kimdir?
    Tiyatronun kadın öncüsü: Afife Jale kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
    Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    Uzungöl’de saldırıya uğrayan Aldoskî: Suçsuzuz dedikçe suçlamalarla karşılaştık
    Uzungöl’de saldırıya uğrayan Aldoskî: Suçsuzuz dedikçe suçlamalarla karşılaştık

    Uzungöl’de linç girişimine maruz kalanlardan Husnî Aldoskî, saldırıyı ve sonrasında yaşananları Evrensel’e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    BİSAM: Asgari ücretin gıdada alım gücü yüzde 3,18 azaldı
    BİSAM: Asgari ücretin gıdada alım gücü yüzde 3,18 azaldı

    Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin hesaplamalarına göre asgari ücretlinin gıda karşısındaki alım gücü yüzde 3,18 geriledi.

    GÜNCELLENDİ
    Boris Johnson: Kuzenlerini sevmeyen Osmanlı torunu İngiltere’nin başında
    Boris Johnson: Kuzenlerini sevmeyen Osmanlı torunu İngiltere’nin başında

    İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışını Boris Johnson kazandı. Başbakan da olacak olan Johnson, “Osmanlı torunu” diye anılsa da “Türkler ülkemizi istila edecek” söylemi hâlâ akıllarda.

    Van Barosu: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 mültecinin cesedi bulundu
    Van Barosu: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 mültecinin cesedi bulundu

    Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, donarak hayatını kaybeden mültecilerle ilgili rapor hazırladı: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 cenaze tespit edildi.

    Dr. Filiz Ünal: Aile hekimlerine yeni yükler getiriliyor
    Dr. Filiz Ünal: Aile hekimlerine yeni yükler getiriliyor

    TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, 11. Kalkınma Planında yer alan aile hekimlerine yönelik maddeleri değerlendirdi.

    Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün
    Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün

    Kamu-Sen, toplu sözleşme taleplerini açıkladı. Açıklamada "Konu memurun zam talebi olunca 'Daralan ekonomi' diyorlar. Bunlara karnımız tok" vurgusu yapıldı.

    KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz
    KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz

    KESK, 2020-21 yıllarını kapsayacak ve 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri için talepleri açıkladı. KESK, insanca yaşayacak ücret, güvenli gelecek, güvenceli iş taleplerini öne çıkardı.

    Süleyman Soylu: Bu yıl ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz
    Süleyman Soylu: Bu yıl ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl içerisinde ortalama 80 bin mültecinin sınır dışı edileceğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 5 ölü, 2 kayıp
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 5 ölü, 2 kayıp

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında bu sabah Nilgün Kaplan (39) ile kızı F.K.'nin (9) cansız bedeni bulundu.

    Boğazlarda “İngiltere oyunu” mu oynanıyor?
    Boğazlarda “İngiltere oyunu” mu oynanıyor?

    İngiltere’nin İran tankerine el koyarak başlattığı gerilimdeki gelişmeler Afganistan ve Irak süreçlerini hatırlatarak “Yine bir İngiltere provokasyonu mu?” sorusunu akıllara getiriyor.

    IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor
    IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor

    IPI yönetici ve üyelerinin, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan basın ve ifade özgürlüğüne dair ihlalleri ele alan, tartışan makaleleri yarından itibaren Evrensel'de yayımlanacak.

    Türkiye'den göç eden sayısı 2018'de yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 kişi oldu
    Türkiye'den göç eden sayısı 2018'de yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 kişi oldu

    TÜİK, 2018 yılı "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı. İstanbul, 201 bin 957 kişiyle en fazla göç alan il olurken Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir yılda yüzde 23,8 arttı.

    GÜNCELLENDİ
    Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 kişi yaralandı
    Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 kişi yaralandı

    Suriye'den dün akşam saatlerinde atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesinde bir evin damına isabet etmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

    Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı
    Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı

    TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi temmuzda geçen aya göre yüzde 2 azalış gösterdi. Buna göre haziranda 57,6 olan endeks değeri, temmuzda 56,5'e geriledi.

    Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar
    Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar

    Yaşadıkları kentlerden daha uzun zamanı çalıştıkları şehirlerde geçiren mevsimlik işçiler için hayat kendi deyimleriyle “teker üzerinde” geçiyor.

    Ford işçileri: İşçi tamam derse taslak MESS’e sunulsun
    Ford işçileri: İşçi tamam derse taslak MESS’e sunulsun

    Türk Metal MESS grup sözleşmesi öncesi iş yerlerinde anket yaptı. Anketin yeterli olmadığını ifade eden işçiler, taslak sunulmadan onaylarının alınmasını istedi.