21 Nisan 2019 21:15

Hukuk mezunlarına sınav geliyor: Sorun sınavla çözülmez

Hukuk mezunlarına ‘devlet yeterlilik sınavı’ geliyor. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: Sınavdan önce çözülmesi gereken problemler var.

Hukuk mezunlarına sınav geliyor: Sorun sınavla çözülmez

Adaletin sembolü Justitia heykeli | Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Adalet Bakanlığının Hukuk Fakültesi mezunlarını yeni bir sınav sistemine tabi tutmayı öngören ve Nisan ayı içinde açıklanması beklenen yeni sınavı değerlendiren Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Sınavdan önce çözülmesi gereken problemler var” dedi.

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Samsun’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile çok ciddi bir “yargı reformu” çalışması içinde olduklarını ve ayrıntıların Nisan ayı içerisinde açıklanacağını ifade ederek, “Hukuk fakültesini bitirenlerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları gereken bir baraj sınavı geliyor” demişti. Nisan ayı içerisinde açıklanması beklenen ve hukuk fakültesini bitirenlerin yeni bir sınava tabi tutulmasını öngören sınava ilişkin, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan değerlendirmelerde bulundu.

    “DEVLET YETERLİLİK SINAVI”

    Adalet Bakanlığı'yla konu hakkında ciddi görüşmeler yaptıklarını ifade eden Sağkan, söz konusu sınavın “devlet yeterlilik” sınavı olarak öngörüldüğünü belirtti. Sistemin Almanya’da bir modele benzediğini aktaran Sağkan, “Burada söylenen şey şu; ‘avukat, hakim, savcı ve noterlik sınavı.’ Yani hukuk fakültesini bitiren ve diplomalarını alanlar avukat, hakim, savcı ya da noter olmak için girmek zorunda olduğu bir tek genel ve 70 puan barajı olan bir sınavdan söz ediliyor. Sınav ÖSYM tarafından yapılacak. Sınavın kimleri kapsayıp kapsamayacağı konusunda ise bakanlığın görüşünü tam olarak bilmiyorum. Yürürlük tarihi 4 yıl sonra mı olacak, yoksa hemen yayınlanmasıyla mı yürürlüğe gireceği henüz net değil” diye konuştu.

    70 BARAJINI GEÇENLERİ NE BEKLİYOR?

    70 barajını geçenlerin bir yıllık avukatlık stajına başlayabileceklerini aktaran Sağkan, “Avukatlık kanunu ve yönetmelikler uyarınca bir yıllık stajı bitirdikten sonra, mevcutta zaten baroların yapmakta olduğu mülakat sistemi uygulaması aynen devam edecek. Ancak ilk yapılacak olan 'Devlet Yeterlilik Sınavı'nın' devamında bir mülakat söz konusu değil. Hakimlik ve savcılık için de 70 barajını geçenler mevcut yapılan hakimlik, savcılık sınavına girme hakkı kazanacak ve tabi orada bir de mülakat peşinden geliyor zaten” şeklinde konuştu.

    SINAVI KAZANAMAYAN NE YAPACAK? 

    Sağkan, 70 barajını geçemeyenler için ise şunları söyledi: “Burada sınava kaç kere girileceği gibi kıstasların iyi belirlenmesi gerekiyor. Muhtemelen birkaç kere hak tanınacaktır ama bütün imkanlara rağmen kazanamayanlar için de bazı iş alanlarının açılacağından, bakanlıktaki görüşmelerimizde bahsedildiğini duyduk. Ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, ama icra dairelerindeki müdür konumunda ve adliyelerdeki mahkeme kalemindeki müdür konumunda olan personellerin artık hukukçulardan istihdam edileceğinden söz edildi. Yine noter baş katiplerinin hukukçu olması zorunluluğunun getirilebileceği ve emniyet teşkilatının bazı birimlerinde görev alabilecekleri gibi bazı iş alanları konuşuluyor. Ama şunu biliyorum ki hukuk fakültesine girenlerin asıl hedefi hakim, savcı, avukat ve noter olmak. Önceliğin gelecek sınavdan geçmek olduğu gerçek olarak karşımıza çıkıyor.”

    “SORUN SINAV İLE ÇÖZÜLEMEZ”

    Avukat olmak isteyen kişinin önüne bir engel konulmaması gerektiğini ifade eden Sağkan, “Ancak geldiğimiz noktada şu da bir gerçek ki 100'ün üzerinde hukuk fakültesi var ve bu hukuk fakültelerinin yeterli öğretim eleman desteği alamadığı da görüldüğünde artık bu anlamda devlet ve vakıf ayrımı da yapılamıyor. Sorun sınav ile çözülemez. Sorun aslında çok farkı bir sorun. Sorunun bir eğitim politikasıyla ilgisi var. Sorunun, iktidarın ve devleti yönetenlerin hakime, savcıya, avukata bakış açısıyla ilgili çözülmesi gereken problemleri var. Sınav evet olsun, ama öncelikle hukuk fakültelerinin denetlenmesi, kontenjanların ihtiyaca göre belirlenmesi, taban puanlarının yükseltilmesi ve bu önlemlerin alınmasına müteakip yapılacak bir sınav ancak bizim bahsettiğimiz olumlu sonuçlara sebebiyet verebilecektir” diye konuştu.

    “ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN AVUKATLAR VAR”

    Sınavdan önce çözülmesi gereken sorunlara odaklanılması gerektiğine vurgu yapan Sağkan, “Şu anda ‘işçi avukatlık’ maalesef hayat pratiği ve gerçeği olarak yaşamımıza girdi. Asgari ücretle çalışmak zorunda kalan meslektaşlarımız var. Kendilerini bir büroda avukat gibi hissedemeyen ve avukatlığını en önemli unsuru olan bağımsızlık unsurunu yaşayamadan bu mesleği yapmak zorunda kalan meslektaşlarımız var. Stajyer avukatların çok ciddi sıkıntıları var. Avukatlık kanununda, ‘stajyerler ücret alamaz’ hükmü meslektaşlarımızı bir yıllık süreçte ciddi anlamda zorluyor. Nasıl hakim, savcı stajyerlerine staj süreleri boyunca bir ücret ödeniyorsa, artık bir devlet yeterlilik sınavı da geleceğine göre bu sınavdan başarılı olup staja başlayacak avukatlara da bir ücret ödenmesi gerekiyor. Bu sebeple sınav evet olsun ama öncelikle bu sorunların çözüme kavuşması gerekir” dedi. (Ankara/MA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Adana 1 Mayıs’ına güçlü katılım bekleniyor
    SONRAKİ HABER

    Mültecilerin yaşamı beyaz perdeye yansıdı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP 'şeffaf belediyecilik'ten neden korkuyor?

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Bir halkın zaferle imtihanı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Güneş açtığında

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    AKP tipi 23 Nisan

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Bir gün mutlaka

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Evet, hiçbir şey olmasa da bazı şeyler oldu!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Mezopotamya Su Forumunun ardından

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Murdar kavurma' meselesi

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Anton Çehov'dan bir öykü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bahçeli: Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?
    Bahçeli: Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?

    Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili konuştu: O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

    Ankara Çubuk'ta Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradı.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret politikasının sonucu
    Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret politikasının sonucu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde gerçekleştirilen saldırı ve linç girişimi büyük tepki çekti.

    Polis şiddetine maruz kalan anneler Erdoğan’a seslendi: Vicdanlı olun
    Polis şiddetine maruz kalan anneler Erdoğan’a seslendi: Vicdanlı olun

    Gebze’de polis şiddetine maruz kalan üç anne Erdoğan'a seslendi. Öte yandan Gebze'de yine polis saldırısı yaşandı, anneler gözaltına alındı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım
    Kemal Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırı sonrası konuştu: O köyde oturanlar kusuru ve kabahati yoktur. Dışarıdan gelenler bunu tezgahlamıştır.

    Bakan Akar’dan Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara: Tepkinizi gösterdiniz!
    Bakan Akar’dan Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara: Tepkinizi gösterdiniz!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu’ya saldırı sonrası saldırganlara "Değerli arkadaşlarım" diye hitap etti, “mesajınızı verdiniz” dedi. 

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti
    İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitinginde yerel yönetim anlayışını anlattı.

    Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet
    Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet

    Yakınları Şakran ve Sincan cezevinde bulunan mahkum yakınları, kendilerinin ve yakınlarının yaşadığı hakaret ve saldırıları Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 29. hafta | Tüm sonuçlar ve günün programı
    Süper Lig'de 29. hafta | Tüm sonuçlar ve günün programı
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı
    Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı
    Hatay Restoran'ın kısa tarihi: Cemal’den önce-Cemal’den sonra
    Hatay Restoran'ın kısa tarihi: Cemal’den önce-Cemal’den sonra
    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı
    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı

    CHP'li Utku Çakırözer, Cumhuriyet gazetesi yazarlarının yeniden hapse girecek olması ile ilgili "Kızgın demir, demir parmaklıkla soğumaz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 207 ölü
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 207 ölü

    Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik bombalı saldırılar düzenlendi. 207 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar
    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçları ile açlık grevleri ve ailelere dönük uygulamaları değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli'den YSK'ye baskı: Seçimlerin tekrarı beka meselesidir
    Bahçeli'den YSK'ye baskı: Seçimlerin tekrarı beka meselesidir

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısında muhalefeti hedef alırken Erdoğan'ı da eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    100. yıl logosu esinlenme mi, çalıntı mı?
    100. yıl logosu esinlenme mi, çalıntı mı?

    "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" nedeniyle hazırlanan logonun Azerbaycan'ın 100. yıl logosu ile benzerliği ve logonun kime yaptırıldığı dikkat çekiyor.

    IŞİD, nisan ayında 50 Suriye askerini öldürdü
    IŞİD, nisan ayında 50 Suriye askerini öldürdü

    Suriye'de IŞİD, çölden saldırmayı sürdürüyor. Örgüt, stratejik lojistik hatlarını hedef alıyor, nisan ayında en az 50 ordu askeri öldürüldü.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısı ve çağrışımları
    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısı ve çağrışımları

    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısının hikayesi de öğrencilerinin devrim ideası etrafında bir özlem birliği içerisinde kenetlenmesine hizmet eder.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlar 1 Mayıs'a hazırlanıyor: Bu yıl sesimiz daha gür çıkacak
    Kadınlar 1 Mayıs'a hazırlanıyor: Bu yıl sesimiz daha gür çıkacak

    İzmir’de işçi, emekçi ve sendikacı kadınlarla 1 Mayıs’a giderken hazırlıklarını ve taleplerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    EYT’liler: Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs
    EYT’liler: Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs

    EYT’liler "Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs" sloganıyla alanlara çıkarak taleplerini dile getirmeye hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    İETT işçileri: Asıl kendileri baskı kurup sendika değiştirttiler
    İETT işçileri: Asıl kendileri baskı kurup sendika değiştirttiler

    Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde çalışan İETT işçileri, Hizmet-İş’e geçmedikleri için baskılara maruz kaldıklarını anlattı.

    Kriz üzerine acil cevap bekleyen sorular
    Kriz üzerine acil cevap bekleyen sorular

    "Hükümet ‘reform’ diye, vatandaşa daha çok vergi salmanın, işçinin kıdem tazminatına el koymanın, kısaca vatandaşın cebine el atmanın peşinde."

    Her köşesinde mücadelenin izi var: İşçi kenti İstanbul
    Her köşesinde mücadelenin izi var: İşçi kenti İstanbul

    “Taşı toprağı altın” diye yola çıkıp gelinen İstanbul, işçi sınıfının patronlara karşı verdiği mücadelenin başkenti...

    Sınıf bilinci
    Sınıf bilinci

    "Laiklikten barış meselesine, mülteci sorunundan cinsiyet eşitsizliğine kadar tüm toplumsal sorunlar işçi sınıfını kendi içinde kutuplaştırıyor."

    Memlekete baharı getirecek olanların bayramı kutlu olsun
    Memlekete baharı getirecek olanların bayramı kutlu olsun

    "İstanbul’un köleler, serfler, marabalar, zanaatkarlar ve zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan işçiler tarafından yazılan bir tarihi var."

    İşçiler 1 Mayıs'ta hangi taleplerle alanlara çıkacak?
    İşçiler 1 Mayıs'ta hangi taleplerle alanlara çıkacak?

    Kriz, zamlar, kıdem tazminatının gasp edilme girişimleri, bireysel emeklilik sistemi... İşçiler, tüm bu dayatmalarakarşı "Haydi 1 Mayıs'a" diyor.

    Yüzleşme
    Yüzleşme

    Çorlu’da bir işçi, içinde bulunduğu yaşam şartlarını nedeniyle sorguluyor: 17 yıldır işçinin yararına bir şey yapmayan Ak Parti’ye niye oy vereyim?