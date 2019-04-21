Hukuk mezunlarına sınav geliyor: Sorun sınavla çözülmez

Adalet Bakanlığının Hukuk Fakültesi mezunlarını yeni bir sınav sistemine tabi tutmayı öngören ve Nisan ayı içinde açıklanması beklenen yeni sınavı değerlendiren Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Sınavdan önce çözülmesi gereken problemler var” dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Samsun’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile çok ciddi bir “yargı reformu” çalışması içinde olduklarını ve ayrıntıların Nisan ayı içerisinde açıklanacağını ifade ederek, “Hukuk fakültesini bitirenlerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları gereken bir baraj sınavı geliyor” demişti. Nisan ayı içerisinde açıklanması beklenen ve hukuk fakültesini bitirenlerin yeni bir sınava tabi tutulmasını öngören sınava ilişkin, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan değerlendirmelerde bulundu.

“DEVLET YETERLİLİK SINAVI”

Adalet Bakanlığı'yla konu hakkında ciddi görüşmeler yaptıklarını ifade eden Sağkan, söz konusu sınavın “devlet yeterlilik” sınavı olarak öngörüldüğünü belirtti. Sistemin Almanya’da bir modele benzediğini aktaran Sağkan, “Burada söylenen şey şu; ‘avukat, hakim, savcı ve noterlik sınavı.’ Yani hukuk fakültesini bitiren ve diplomalarını alanlar avukat, hakim, savcı ya da noter olmak için girmek zorunda olduğu bir tek genel ve 70 puan barajı olan bir sınavdan söz ediliyor. Sınav ÖSYM tarafından yapılacak. Sınavın kimleri kapsayıp kapsamayacağı konusunda ise bakanlığın görüşünü tam olarak bilmiyorum. Yürürlük tarihi 4 yıl sonra mı olacak, yoksa hemen yayınlanmasıyla mı yürürlüğe gireceği henüz net değil” diye konuştu.

70 BARAJINI GEÇENLERİ NE BEKLİYOR?

70 barajını geçenlerin bir yıllık avukatlık stajına başlayabileceklerini aktaran Sağkan, “Avukatlık kanunu ve yönetmelikler uyarınca bir yıllık stajı bitirdikten sonra, mevcutta zaten baroların yapmakta olduğu mülakat sistemi uygulaması aynen devam edecek. Ancak ilk yapılacak olan 'Devlet Yeterlilik Sınavı'nın' devamında bir mülakat söz konusu değil. Hakimlik ve savcılık için de 70 barajını geçenler mevcut yapılan hakimlik, savcılık sınavına girme hakkı kazanacak ve tabi orada bir de mülakat peşinden geliyor zaten” şeklinde konuştu.

SINAVI KAZANAMAYAN NE YAPACAK?

Sağkan, 70 barajını geçemeyenler için ise şunları söyledi: “Burada sınava kaç kere girileceği gibi kıstasların iyi belirlenmesi gerekiyor. Muhtemelen birkaç kere hak tanınacaktır ama bütün imkanlara rağmen kazanamayanlar için de bazı iş alanlarının açılacağından, bakanlıktaki görüşmelerimizde bahsedildiğini duyduk. Ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, ama icra dairelerindeki müdür konumunda ve adliyelerdeki mahkeme kalemindeki müdür konumunda olan personellerin artık hukukçulardan istihdam edileceğinden söz edildi. Yine noter baş katiplerinin hukukçu olması zorunluluğunun getirilebileceği ve emniyet teşkilatının bazı birimlerinde görev alabilecekleri gibi bazı iş alanları konuşuluyor. Ama şunu biliyorum ki hukuk fakültesine girenlerin asıl hedefi hakim, savcı, avukat ve noter olmak. Önceliğin gelecek sınavdan geçmek olduğu gerçek olarak karşımıza çıkıyor.”

“SORUN SINAV İLE ÇÖZÜLEMEZ”

Avukat olmak isteyen kişinin önüne bir engel konulmaması gerektiğini ifade eden Sağkan, “Ancak geldiğimiz noktada şu da bir gerçek ki 100'ün üzerinde hukuk fakültesi var ve bu hukuk fakültelerinin yeterli öğretim eleman desteği alamadığı da görüldüğünde artık bu anlamda devlet ve vakıf ayrımı da yapılamıyor. Sorun sınav ile çözülemez. Sorun aslında çok farkı bir sorun. Sorunun bir eğitim politikasıyla ilgisi var. Sorunun, iktidarın ve devleti yönetenlerin hakime, savcıya, avukata bakış açısıyla ilgili çözülmesi gereken problemleri var. Sınav evet olsun, ama öncelikle hukuk fakültelerinin denetlenmesi, kontenjanların ihtiyaca göre belirlenmesi, taban puanlarının yükseltilmesi ve bu önlemlerin alınmasına müteakip yapılacak bir sınav ancak bizim bahsettiğimiz olumlu sonuçlara sebebiyet verebilecektir” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN AVUKATLAR VAR”

Sınavdan önce çözülmesi gereken sorunlara odaklanılması gerektiğine vurgu yapan Sağkan, “Şu anda ‘işçi avukatlık’ maalesef hayat pratiği ve gerçeği olarak yaşamımıza girdi. Asgari ücretle çalışmak zorunda kalan meslektaşlarımız var. Kendilerini bir büroda avukat gibi hissedemeyen ve avukatlığını en önemli unsuru olan bağımsızlık unsurunu yaşayamadan bu mesleği yapmak zorunda kalan meslektaşlarımız var. Stajyer avukatların çok ciddi sıkıntıları var. Avukatlık kanununda, ‘stajyerler ücret alamaz’ hükmü meslektaşlarımızı bir yıllık süreçte ciddi anlamda zorluyor. Nasıl hakim, savcı stajyerlerine staj süreleri boyunca bir ücret ödeniyorsa, artık bir devlet yeterlilik sınavı da geleceğine göre bu sınavdan başarılı olup staja başlayacak avukatlara da bir ücret ödenmesi gerekiyor. Bu sebeple sınav evet olsun ama öncelikle bu sorunların çözüme kavuşması gerekir” dedi. (Ankara/MA)