Ramis Sağlam'ın Gar Katliamı ile başlayan hukuksuzluk süreci sona erdi

Ankara Katliamı ardından protestolar nedeniyle bir dizi keyfi soruşturma ve cezalandırma ile karşılaşan İzmir Kordon Vergi Dairesi BES İşyeri Temsilcisi ve BES İzmir Şubesi eski Başkanı Ramis Sağlam'ın yaşadığı hukuksuzluk süreci sona erdi.

Ankara’da 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim 2015 tarihindeki Ankara Katliamı'nın ardından, ülke çapında birçok hukuksuz keyfi sorgulama ve cezalandırma yaşanmıştı.

KESK, DİSK ve TMMOB tarafından 12-13 Ekim tarihleri arasında iki günlük grev kararı alınmış ve ülke çapında eylemler geçekleştirilmişti. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu Kordon Vergi Dairesi’nde de emekçiler karara uyarak tepkilerini göstermişlerdi. Kordon Vergi Dairesi BES İşyeri Temsilcisi ve BES İzmir Şubesi eski Başkanı Ramis Sağlam grev sırasında yaptığı konuşmanın ardından bir dizi hukuksuz, keyfi bir dizi soruşturma ve cezalandırma ile karşılaşmıştı.

SÜREÇ İSİMSİZ İHBAR MEKTUBU İLE BAŞLADI

İsimsiz bir ihbar mektubu ile başlayan adli ve idari soruşturma süreci sonucunda Ramis Sağlam, yapılan grevdeki eylem ile kurumun huzurunu bozduğu ve sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla 2 kez memuriyetten men edilmişti. Sağlam, Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile yargılanmış, beraat etmesine rağmen, idari soruşturmanın sonucunda memuriyetten men edilmişti. İdare Mahkemesinin Ramis Sağlam’a verilen cezanın yersiz olmasına karar verip, memuriyete dönmesine karar vermişti.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, Kordon Vergi Dairesi BES İşyeri Temsilcisi Ramis Sağlam’a aynı fiillerden soruşturmanın zaman aşımına uğramasına rağmen tekrar soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın sonucunda Sağlam’a 3 yıl Kademe İlerleme Cezası verilmişti. Bu ceza, Ramis Sağlam’ın 1/4 ‘ünde olması nedeniyle maaştan kesime çevrilerek brüt maaşının ½’sinin kesilmesiyle uygulanmıştı.

BES Genel Merkezi tarafından başlatılan hukuk mücadelesi sürecine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesinin 2019/795 sayılı kararıyla son noktayı koymuş oldu. İkinci Dava Dairesinin 2019/795 Sayılı kararında, Ankara Gar Katliamı ve sonrası özetlendikten sonra, İşyeri Temsilcisi sıfatıyla yapılan açıklamanın suç olmadığı vurgusu yapılarak facebook hesaplarından yaptığı paylaşımlarının: “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-e maddesinde sayılan fiil ve haller kapsamında değildir.” demiştir. İşyerinde izinsiz tören düzenlemek ve sosyal medya paylaşımlarından hukuka uyarlılık görülmediğini karara bağlayan İkinci Dava Dairesi, davacının maaş kesintisinin, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı İdareden alınarak, Davacı Ramis Sağlam’a ödenmesine karar vermiştir. Davanın, kesin karar olması nedeniyle temyiz yolu kapalı olduğu kararda belirtilmiştir.

"HUKUKSUZLUK SON BULDU"

Mahkemenin kararı hakkında görüşlerini sorduğumuz BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, kararı bir hukuksuzluğun sona ermesi açısından çok olumlu karşıladıklarını ifade etti. Güven, “Hukuksuzluğun daha ilk aşamada başladığını, ‘isimsiz ihbar mektubu’ ile yaratılmak istenen cadı avı süreciyle İşyeri Temsilcimiz Ramis Sağlam nezdinde sendikal örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğü yok sayılmak istenmişti.” dedi.

Karar hakkındaki düşüncelerini aldığımız BES Kordon Vergi Dairesi İşyeri Temsilcisi Sağlam’da, siyasal iktidarın “ihbarcılık” müessesinin bu kararla çöktüğünü, hukuk dışı keyfi uygulamaların son bulması gerektiğini ifade etti. (İzmir/EVRENSEL)