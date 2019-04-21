Polis şiddetine maruz kalan anneler Erdoğan’a seslendi: Vicdanlı olun

Açlık grevindeki çocukları için Gebze Cezaevi önünde nöbet tutarken polis şiddetine maruz kalmalarıyla kamuoyunun gündemine oturan üç anne ile Kızıltepe’de yerde sürüklenen anne, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililere seslenerek, “Vicdanlı olun. Her zaman eşitlik ve barışı istedik. Ama her defasında incitildik” dedi.

Cezaevinde tecride karşı açlık grevinde olan bazı tutuklulardan anneleri, “Çocuklarımız aç iken, bizden evimizde oturmamızı beklemeyin” diyerek, 9 Nisan’dan bu yana Gebze M Tipi Cezaevi önünde nöbet eylemindeydi. Eylemlerine başlamaları sonrasında sık sık polis engellemesi ile karşılaşan anneler, 19 Nisan’da ise polis şiddetine maruz kaldı.

Yapılan müdahale sonrası ara sokaklara dağılan annelerden özellikle üçü, yaşları dolayısıyla yürümekte zorlanmalarına rağmen, polislerce cop kullanılarak sert şekilde dakikalarca itildi. Bu anlara dair kaydedilen görüntülerin kamuoyunun gündemine oturup, tepkilere yol açması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Kocaeli Valiliği, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını bilgisini belirtmekle yetindi. Kamuoyu sorumlulardan derhal hesap sorulmasını beklerken, benzer görüntüler dün Mardin Kızıltepe’den geldi. Açıklama yapmak isteyen Barış Anneleri’ne müdahale eden polisler, anneleri yerde sürükledi.

Gebze’de polis şiddetine maruz kalan o üç anne, o anlarda yaşadıklarını Mezopotamya Ajansı’na (MA) anlattı.

Gebze cezaevi önünde polislerce hakarete uğrayıp itilen anneler. | Fotoğraf: MA

"BAĞIRA BAĞIRA HAKARET EDİYORDU"

Annelerden biri olan Zeynep Calıhan’ın cezaevindeki iki çocuğu da açlık grevinde. Calıhan, o gün yaşananları şöyle anlattı: “Biz orada oturuyorduk. Polis gelip bizi zorla ayağa kaldırdı. Bu sefer de bizi copla itmeye başladı. Bağıra bağıra hakaret ediyordu. Uzak bir mesafeye gidinceye kadar da bizi itmeye devam etti.”

Yaşadıkları olayı “vahşet” olarak tanımlayan Hanife Bayar da, “Çocuklarımız ölsün istemiyoruz. İçeriden kimsenin cenazesi çıkmasın. Artık bu duruma bir çare bulunsun” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililere “Vicdanlı olun” sözleriyle seslendi.

"ÇÖZÜM TECRİDİN KALDIRILMASI"

Polis şiddetine maruz kalan bir diğer isim Zeynep Bayar, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bayar, “Tek çözüm açlık grevindekilerin taleplerinin kabul edilmesidir” dedi. (HABER MERKEZİ)

Gebze'de polis saldırısına uğrayan anneler: Çocuklarımız ölüyor

"VİCDANIM ARTIK TAHAMMÜL ETMİYOR"

Fotoğraf: MA

Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi yapan annelere karşı yaşanan polis şiddetinin ardından benzer görüntülerin ortaya çıktığı Kızıltepe’de müdahale sırasında, Barış Annesi Hevlet Öncü yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Öncü ile birlikte gözaltına alınan diğer 4 kişi, geç saatlerde emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öncü ve gözaltına alınan HDP Mazıdağı İlçe Eş Başkanı Mesut Ürün ve DBP Yöneticisi Şükran Erol, maruz kaldıkları polis şiddeti nedeniyle de suç duyurusunda bulundu.

Maruz kaldığı polis şiddetini MA’ya anlatan Öncü, anneler olarak açlık grevindekilerin seslerini duyurmak istedikleri sırada polis şiddetine maruz kaldıklarına dikkat çekti. Öncü, “Yerde çekiştirerek beni meydana kadar sürüklediler. Zırhlı araca zorla sokmaya çalıştılar. Kolumda tırnak izleri var ve tamamen morarmış durumda. Herhangi bir suçumuz da yoktu. İfadelerimizi alıp bıraktılar” diye konuştu.

Öncü, şöyle devam etti: “Uyuyamıyorum. İçeriden bir cenaze daha çıkarsa ne yaparız diye düşünüp duruyorum. Vicdanım artık tahammül etmiyor. İnsani anlamda bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yaptıkları şeyleri sözle anlatmak mümkün değil. Her zaman eşitlik ve barışı istedik. Ama her defasında incitildik. Bu uğurda atılacak bir adım varsa o adımı atmak için çaba göstermeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı. (Mardin/MA)

Gebze'den sonra Kızıltepe'de anneler polislerce yerde sürüklendi

GEBZE'DE ANNELER GÖZALTINA ALINDI

Gebze'de anneler gözaltına alındı. | Fotoğraf: MA

Açlık grevlerine destek vermek için Gebze Cezaevi'nin önünde nöbet tutmak isteyen ailelere polis bugün bir kez daha müdahale etti. Aileler polis tarafından darp edilip yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. HDP Milletvekili Nuran İmir ise fenalık geçirdi.

Oturma eylemi başlatan ve gözaltına alınan arkadaşları serbest bırakılana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten ailelere polis, “Arkadaşlarınızın ifadeleri alınacak bırakılacak” dedi. Bir süre daha eylemlerine devam eden ailelere polis müdahale etti. Polisler kalan aileleri darp edip, yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Müdahale sırasında HDP’li İmir fenalık geçirerek yere düştü. Hastaneye kaldırılan İmir’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan ailelerin ise Gebze İlçe Emniyetine götürüldüğü belirtildi. (Kocaeli/MA)

POLİS SALDIRISINI BEYAZ TÜLBENTLERİNİ YERE ATARAK PROTESTO ETTİLER

Fotoğraf: MA

Barış Anneleri Diyarbakır Meclisi, Gebze Cezaevi önünde ve Mardin’in Kızıltepe ilçesinde annelere dönük polisin sert müdahalesine ilişkin basın açıklaması yaptı. HDP Diyarbakır İl Örgütü binası önünde yapılan açıklamada, Barış Anneleri, polisin annelere dönük sert müdahalesini taktıkları beyaz tülbentlerini yere atarak protesto etti.

Açıklama yapan Barış Anneleri Diyarbakır Meclisi üyesi Müşeer Ülker, “Çocuklarımız açlık grevinde ve bedenlerini ölüme yatırmışlar. Biz anneyiz ve ciğerimiz yanıyor. Çocuklarımızın ölmemesi için onların sesi oluyoruz” dedi. Ülker, “Ölmek için bu greve başlamadılar. Hapishanelerden tabut çıkmasını istemiyoruz. Bu tecrit kaldırılsın” diye konuştu.

Yaşanan saldırıya dair açıklama yapan KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Kadın Sözcüsü Zeynep Alak, yaşanlara sessiz kalınmamasını söyledi. Alak, “Görevi yasalarla belirlenmiş toplumsal hukuk çerçevesinde barışı tesis etmek olan ilgililer, toplumu kin ve nefrete sürükleyen uygulamalardan vazgeçmelidir. İlgililerin derhal bu görevliler hakkında işkence suçu işlemesinden kaynaklı cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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HDP, DİYARBAKIR’DA AÇLIK GREVLERİ, TECRİT VE YSK KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Fotoğraf: MA

HDP, Diyarbakır’da tecrit, açlık grevleri ve YSK’nin seçilmişlere yönelik verdiği karara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Alan, Ofis Semtinde bulunan Sanat Sokağı’nda yapılan açıklama öncesi polis ablukasına alındı.

AMACIMIZ CEZAEVLERİNDEN ÖLÜMLERİN ÇIKMAMASIDIR

Ardından açlık grevleri ve Gebze’de annelerin darp edilmesine değinen Güzel, “ İçeride Binlerce Tutsak, dışarıda onlarca kişi açlık grevine başlamıştır. Bu eylem ve etkinliklere engel olunmaya çalışılıyor. Bizim amacımız cezaevlerinden ölümlerin çıkmamasıdır. Bu talebin karşılanmasıdır. Bunun yapılan eylem ve etkinliklere yapılan müdahaleleri kınıyoruz. Gebze’de annelerimiz joplandılar. Dün Kızıltepe’de annelerimiz sürüklenerek ayaklar altına alınmıştır. Cennet annelerin ayaklarının altındadır diyenler bu gün meydanlara çıkıp annelere methiyeler yazanlar, anneleri yerde sürükleyerek darp etme talimatı vermişlerdir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ne kadar müdahale ederseniz edin, müdahalelerinize yasal kılıf uydursanız da biz açlık grevinde olanların taleplerini her yerde haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

ATANMIŞLARI TANIMIYORUZ

Açıklamada konuşan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, Seçilmişlerine mazbatalarını vermeme kararı alan YSK’ya tepki göstererek bu durumun İktidarın seçimle alamadığını gasp ederek almaya çalıştığını ifade etti. Güzel, “ AKP seçimle alamadığı yerleri bu şekilde gasp ederek alma çabası için girmiştir. Yani halkın iradesini tanımamaktadır. Bu seçilmiş yerlerdeki belediye Eş Başkanlarımız bizim seçilmişlerimizdir. Biz atanmışları tanımıyoruz. Buradaki halkımız kendi iradesine Eş Başkan diyecektir” dedi. ( Diyarbakır/ EVRENSEL)

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TİHV’DEN UYARILAR

Fotoğraf: MA

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle başladığı açlık grevi 165’inci günü geride bıraktı. Aynı taleple cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutukluların açlık grevi eylemi ise 127’üncü günü geride bıraktı. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayıldı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, açlık grevi eylemcilerinin dikkat etmesi gereken noktalar konusunda önemli uyarılarda bulundu. Sıvı alımına çok dikkat edilip, bol bol temiz su içilmesinin yanı sıra tuz, şeker, karbonat ve B vitamininin eksik edilmemesi gerektiğini söyleyen Fincancı, açlık grevindeki kişilerle temas konusunda da özenli davranılması gerektiğini belirtti.

İHD Şırnak Şubesi Hapishane Komisyonu tarafından Şırnak Cezaevi’ne ilişkin hazırlanan raporda, açlık grevinde olan tutuklularda kilo kaybı, bağırsak kanaması, vücutta yaralar ve gözlerde kararmaların başladığı bilgileri yer aldı. (MA)