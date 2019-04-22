22 Nisan 2019 03:37

Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak

Şair İsmail Afacan ilk şiir kitabı "Adımlar Sağanak"ı Evrensel'den Nazife Yaşar'a anlattı.

Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak

Şair İsmail Afacan

Fotoğraf: Kadir İncesu

    • Paylaş

    Nazife YAŞAR
    İstanbul

    İsmail, namıdiğer Afacan; ya da bizim İso. Gazetemizin Kültür Editörü. “Adımlar Sağanak” adlı bir şiir kitabıyla ismine bir sıfat daha ekledi: Şair... Büyük bir heyecanla kitabının baskıya girmesini bekledik... Heyecanımızı ona yansıtmadık zira doğumhanenin kapısında bekleyen baba gibiydi. Baskı sırasında işlerin ters gittiğini klavyeye vuruşundan anladık, iyi gittiğini de neşeli sohbetinden. Kimi zaman sıkıldı kimi zaman sorunları nasıl çözeceğini bilemedi ama o kitabı eline aldığındaki sevinci görülesi en güzel an oldu. Hadi bu süreçleri ve daha öncesini ona soralım:

    “Adımlar Sağanak” adlı güzel bir şiir kitabıyla karşımızdasın, süreç nasıl gelişti anlatır mısın?

    “Adımlar Sağanak”, 10 yıllık sürecin bir ürünü… Öncesi bir yana Sokak Lambaları şiiriyle gelişen bir serüven benimkisi... Çünkü 2011 yılında Pamukkale Üniversitesi Batı Dilleri Edebiyatı Topluluğu’nun düzenlendiği şiir yarışmasında Sokak Lambaları şiirimle birinci oldum. O dönemin 2 sene öncesinde şiir yazmaya başlamıştım. Bu ödül beni şiir yazma konusunda daha da umutlandırdı. Hemen sonrası birçok şiir yazdım. Çoğu duygu sağanağı şiirlerdi. Ama yazmak ve arkadaşlarıma okumak bana iyi geliyordu.

    “SENNUR SEZER BENZERSİZ BİR EĞİTİM FIRSATI SUNDU”

    Sonra 2011 yılının ikinci yarısında Evrensel gazetesi ve Hayatın Sesi Tv’deki yolculuğum başladı. Burada hayatımın kırılmalarından birini yaşadım. O da 4 yıl önce kaybettiğimiz Şair Sennur Sezer’in Hayatın Sesi Tv’de sunduğu Maksat Muhabbet programının asistanlığını yapmamdı. Bu iki senelik dönem benim için benzersiz bir eğitim fırsatı sundu. Bu dönemde şiirler yazıyordum, bazı şiirlerim dergilerde yayınlanıyordu ama fazla üretemiyordum.

    ŞİİRLERDE ANKARA KATLİAMINA DAİR İZLER

    Sonra 2013 yılında gazeteden ayrıldım ve memlekete (İzmir’e) döndüm. Şiir ve edebiyat tarihi üzerine okumalar yaptım. Bu süreçte şiir üzerine yazılarım çeşitli mecralarda yayınlandı. Ama şiir yazma konusunda yaşadığım duraklama dönemi devam ediyordu. Ta ki 10 Ekim Ankara Katliamı’na kadar. 10 Ekim’de oradaydım, yaralandım ve birçok arkadaşımı kaybettim. Bu dönem yaşadığım travmayı şiirler yazarak atlatmaya çalıştım. Kitaptaki Tarak İzi ve Yeni Bir Dil gibi şiirleri bu dönemin etkisiyle yazdım.

    2018 yılında askerliğimi yaptıktan sonra Evrensel gazetesindeki ikinci dönemim başladı. Kitaptaki şiirlerin çoğunluğu son 1.5 yıllık süreçte oluştu. “Dilsiz Harita”nın bir kısmı, “Taşranın Martısı” ve “Zarifince” bölümlerini bu dönemde yazdım. Artık karar vermem lazımdı. “Tamam mı?” yoksa “Devam mı?” … Onun için “Adımlar Sağanak”ı çıkarmaya karar verdim.

    “BİR NEVİ USTAMDAN MAZBATAMI ALDIM”

    Kitap çıkarma sürecine dair bir itirafta bulunmam gerekirse, Sennur Sezer’in sağlığında böyle bir şeye cesaret edemezdim. Buna korku da diyebilirsin, yetersizlik hissi de…  Ama Sennur Sezer’in kıymetlisi Adnan Özyalçıner’e gösterdiğimde şiirleri, eleştirmekle birlikte “İlk kitap için iyi şiirler var.  Sennur da olsa böyle söylerdi” dedi. Kitabın sürecine dair en mutlu olduğum anlardan biriydi. Ben de bir nevi ustamdan mazbatamı almış oldum.       

    Söz, Sennur Sezer’den açılmışken seni en çok etkileyen şair ya da şairler kimler?

    Bu soruyu ikiye ayırarak yanıtlamak istiyorum. Şiire yaklaşımımı değiştiren ve şekillendiren şair hiç kuşkusuz Sennur Sezer’dir. İlk olarak edebiyatta “bakmak ile görmek” arasındaki ayrımı Sennur Sezer’den öğrendim. Şiirin toplumcu şiirden ibaret olduğu düşüncemi toplumcu şair olan Sennur Sezer sayesinde yıktım. Böylece İkinci Yeni ve Garip şiirinin önemini fark ettim. 

    Teknik anlamda ise çağdaş şiirimizin en önemli şiir akımları olan Garip, Toplumcu-Gerçekçi ve İkinci Yeni şiiri çok seviyorum ve bunların olanaklarından yararlanmaya çalışıyorum. Bazı temsilcileri ise beni çok etkiliyor. İkinci Yeni’den Edip Cansever, Garipçilerden Oktay Rifat, Toplumculardan Can Yücel ve Attilla İlhan’ı sayabilirim. Bu akımları sol şiirin üç ayrı fraksiyonu olduğunu düşünüyorum.

    Kimi şiirlerinde karşımıza çıkan dil-coğrafya ve harita kavramlarının arka planını biraz açar mısın?

    “Adımlar Sağanak”ta dediğin gibi coğrafi terimler çok geçiyor. Harita, gökyüzü, yeryüzü, deniz, dağ, akarsular, ova gibi… İbni Haldun’un “coğrafya insanın kaderidir” sözüne bir itirazım var aslında şiirlerde. Özel olarak Ege’nin taşrasına, genel olarak Anadolu’nun açmazlarına bir itiraz. Taşra insanını en güzel anlatan imgenin akarsular olduğunu düşünürüm. Ege’deki akarsular büklümler çizerek akar…  Bu nedenle ikisinin adında menderes geçer. Yazları kurur, kışın kabarır… Amacı denize varmaktır. Anadolu insanının bugünkü ruh halini çok güzel yansıtmıyor mu?

    Adımlar Sağanak şiir kitabının kapağı

    “ŞİİRDE UMUT, RAKIYA KATILAN SU GİBİDİR”

    Şiirlerinde umut ve umutsuzluk arasındaki çatışmaya tanıklık ediyoruz. Kazanan hangi taraf?

    Bir itirazım var ama her zaman yaptığım itiraz kazanmıyor şiirde. Bu noktada daha çok umut ve umutsuzluk ikilemini birleştiren dizeler üretmeye çalışıyorum: “sen ki çölüsün mavinin”, “kabzamda açarken kaktüs çiçeği”, “kekemeleşirken/ yüreğimin gece lambası”, “emek denizinin şiiri bu/ taşıramasa da/ kıyıya vurup durdu” gibi… ayağı yere basmayan bir umuttan öte umut ile umutsuzluğun çatışmasını tercih ediyorum. Şiirde umut, rakıya katılan su gibidir. Hem sertliğini alır hem de beyazlaştırır. İkisinin kavgası şiirlerde devam ediyor ama ben çoğu zaman umudun kazanmasını istiyorum. Bu sayede tarihselliğin içindeki bugünü yansıtmaya çalışıyorum.

    Şiirin yazıldığı dönemin yansıması olduğunu düşünüyor musun? Bu bağlamda bugünü şiirlerinde nasıl okumalıyız?

    Her şiir biçimi ve içeriğiyle döneminin izlerini taşıdığını düşünürüm. Kullanılan sözcük seçimleri, şairin imgelem dünyası yaşadığı çevreden bağımsız değildir. Çağına tanıklık yapan toplumcu şiir geleneğinden besleniyorsanız, bugünü yansıtmak zorundasınız. Burada “ama nasıl?” sorusuna verilecek cevap çok önemli... Bu noktada güncel olanın içindeki tarihseli ulaşmak çok önemli. Yoksa tarihselliğinden kopuk güncel, kendini tekrar eden gündelik yaşam pratiğinin kendisidir. “Karanfil Bahçesi” ve “Zarifince” bölümlerinde bunu yapmaya çalıştım. Şiirde amacım emek denizine varmak. Ne kadar başardım. Elbette soru işareti. Okurlar karar verecektir.

    “YATAĞIMI BULMAYA ÇALIŞIYORUM”

    Kitapta birçok biçimsel yöntemi kullanıyorsun. İkilikler, dörtlükler, mensur şiir (düzyazı şiir)... Biçimsel ve imgesel yönüne dair neler söylemek istersin?

    İmge şiirin olmazsa olmazlarından… İmgesel anlatımı seven bir kişiyim. Çağrışımsal, anlamsal zenginlik yaratan sözcükler kullanmayı tercih ediyorum. Alt metinsel göndermeleri olan dizeler yaratmak istiyorum. Tarihsel, coğrafi, mitolojik ve folklorik…

    Mensur tarzda denediklerim de var, serbest biçimde yazdıklarım da. Biçimsel anlamda tek biçime karşıyım. Burada kendi sesimden çok, şiirin sesini ve anlatılmak istenilene odaklanıyorum. Ama bu konuda kendi sesimi oluşturamadığım konusunda eleştiriler alıyorum. Şu an için benim tercihim bu yönde ama arayışlarım devam ediyor. Sonuçta yatağımı bulmaya çalışıyorum.

    Okullarda boğazımız yırtılana kadar okutulan kahramanlık şiirlerinin çocukluğumuzun travması olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen dünyaca tanınan şairler çıkarmış olmak şaşırtıcı. Şairlerin eğitimden beslenmediği kesin nereden besleniyor şairler?

    Aslında şairlerin asıl besin kaynağı yaşamın kendisidir. Nefes alıp verdiği coğrafya, sınıf çelişkileri, insan ilişkileri, yaşadığı travmalar, karşılıklı ya da karşılıksız sevdalarıdır… Okuduğu kitaplardır, örgütlü mücadele verdiği partisidir… İnsan soyunun geçmişi, bugünü ve yarınıdır…  En azından benim besin kaynaklarım bunlar…

    “DÖNEMİ İMLEYEN BİR İSİM OLDU”

     "Adımlar Sağanak" ismi nereden geliyor?

    Şiirimizde bir alışkanlık var, kitap isimleri çoğu zaman içinde yer alan bir şiirin başlığından seçilir. "Adımlar Sağanak" isimli bir şiir yok kitapta. Dilsiz Harita şiirde geçen "ne zaman etrafında/ su birikintisi görse/ kendini ada sanıyor/ bağımsız ve ulaşılmaz/ su alırken düşleri/ yüreğinin üstünde/ bir şemsiye/ adımları sağanak/ ilk vapurla kendine dönüyor" dizelerinden esinlenerek arkadaşlarla birlikte türettik. Aynı zamanda kitabın toplamını yansıtan bir isim oldu. Ani ve hızlı adımlarla yürüyenler nereye gidiyor? Bu bir kaçış mı; yoksa bir yere varış mı? Dönemi imleyen bir isim oldu aynı zamanda... Kendimce şiirsel yanıtlarım var. Ama şunu söyleyebilirim bu yere yalnız gitmek istemediğim kesin.

    ÖNCEKİ HABER

    Bakan Akar’dan Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara: Tepkinizi gösterdiniz!
    SONRAKİ HABER

    Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Mülteci sorunu değil "Türkiye’nin mülteci politikası sorunu" var

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    “İran olayı” ya da Ortadoğu’ya artan Amerikan ilgisi

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İnsanlık onuru işkenceyi yenecek 2

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    "En fazla"
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi
    Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi

    Geçtiğimiz gün tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi.

    Tecavüzle suçlanan profesörün iddianamesi kabul edildi
    Tecavüzle suçlanan profesörün iddianamesi kabul edildi

    Tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B. ve delilleri karartmak konusunda ona yardım ettikleri iddia edilen iki kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

    CHP'li Karaca: Sel felaketinden 2 gün önce verdiğimiz önerge reddedildi
    CHP'li Karaca: Sel felaketinden 2 gün önce verdiğimiz önerge reddedildi

    Düzce’de yaşanan sel felaketinden 2 gün önce CHP’nin iklim krizlerinin yaratması muhtemel tahribatlara karşı tedbir alınması önerisi AKP ve MHP tarafından reddedilmiş.

    Dinar'da köylüler kum ocağına tepki gösterdi
    Dinar'da köylüler kum ocağına tepki gösterdi

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Bülüçalanı köyünde yaşayan halk, bölgede kum ocağı kurulmak istenmesine tepki gösterdi.

    Patronların talebi bitmiyor: Kamu alacaklarına karşılık devlet belge versin
    Patronların talebi bitmiyor: Kamu alacaklarına karşılık devlet belge versin

    GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: Devletin reel sektöre borcu 160 milyar lirayı aştı.

    IMF, 2019 küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye düşürdü
    IMF, 2019 küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye düşürdü

    IMF, ABD-Çin arasındaki ticari gerilim ve Brexit belirsizliği nedeniyle 2019 için küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2’ye çekti.

    24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz
    24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz

    Türkiye'de gazeteciler 24 Temmuz Basın Bayramı'nın 11. yıl dönümünü sansür, yargı kıskacı, işsizlik ve hükümet baskısıyla karşılıyor.

    Uzungöl’de saldırıya uğrayan Aldoskî: Suçsuzuz dedikçe suçlamalarla karşılaştık
    Uzungöl’de saldırıya uğrayan Aldoskî: Suçsuzuz dedikçe suçlamalarla karşılaştık

    Uzungöl’de linç girişimine maruz kalanlardan Husnî Aldoskî, saldırıyı ve sonrasında yaşananları Evrensel’e anlattı.

    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Tiyatronun kadın öncüsü: Afife Jale kimdir?
    Tiyatronun kadın öncüsü: Afife Jale kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
    Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    GÜNCELLENDİ
    BİSAM: Asgari ücretin gıdada alım gücü yüzde 3,18 azaldı
    BİSAM: Asgari ücretin gıdada alım gücü yüzde 3,18 azaldı

    Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin hesaplamalarına göre asgari ücretlinin gıda karşısındaki alım gücü yüzde 3,18 geriledi.

    GÜNCELLENDİ
    Boris Johnson: Kuzenlerini sevmeyen Osmanlı torunu İngiltere’nin başında
    Boris Johnson: Kuzenlerini sevmeyen Osmanlı torunu İngiltere’nin başında

    İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışını Boris Johnson kazandı. Başbakan da olacak olan Johnson, “Osmanlı torunu” diye anılsa da “Türkler ülkemizi istila edecek” söylemi hâlâ akıllarda.

    Van Barosu: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 mültecinin cesedi bulundu
    Van Barosu: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 mültecinin cesedi bulundu

    Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, donarak hayatını kaybeden mültecilerle ilgili rapor hazırladı: 1 Nisan-6 Mayıs arasında 25 cenaze tespit edildi.

    Dr. Filiz Ünal: Aile hekimlerine yeni yükler getiriliyor
    Dr. Filiz Ünal: Aile hekimlerine yeni yükler getiriliyor

    TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, 11. Kalkınma Planında yer alan aile hekimlerine yönelik maddeleri değerlendirdi.

    Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün
    Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün

    Kamu-Sen, toplu sözleşme taleplerini açıkladı. Açıklamada "Konu memurun zam talebi olunca 'Daralan ekonomi' diyorlar. Bunlara karnımız tok" vurgusu yapıldı.

    KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz
    KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz

    KESK, 2020-21 yıllarını kapsayacak ve 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri için talepleri açıkladı. KESK, insanca yaşayacak ücret, güvenli gelecek, güvenceli iş taleplerini öne çıkardı.

    Süleyman Soylu: Bu yıl ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz
    Süleyman Soylu: Bu yıl ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl içerisinde ortalama 80 bin mültecinin sınır dışı edileceğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 5 ölü, 2 kayıp
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 5 ölü, 2 kayıp

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında bu sabah Nilgün Kaplan (39) ile kızı F.K.'nin (9) cansız bedeni bulundu.

    Boğazlarda “İngiltere oyunu” mu oynanıyor?
    Boğazlarda “İngiltere oyunu” mu oynanıyor?

    İngiltere’nin İran tankerine el koyarak başlattığı gerilimdeki gelişmeler Afganistan ve Irak süreçlerini hatırlatarak “Yine bir İngiltere provokasyonu mu?” sorusunu akıllara getiriyor.

    IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor
    IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor

    IPI yönetici ve üyelerinin, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan basın ve ifade özgürlüğüne dair ihlalleri ele alan, tartışan makaleleri yarından itibaren Evrensel'de yayımlanacak.

    Türkiye'den göç eden sayısı 2018'de yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 kişi oldu
    Türkiye'den göç eden sayısı 2018'de yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 kişi oldu

    TÜİK, 2018 yılı "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı. İstanbul, 201 bin 957 kişiyle en fazla göç alan il olurken Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir yılda yüzde 23,8 arttı.

    GÜNCELLENDİ
    Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 kişi yaralandı
    Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 kişi yaralandı

    Suriye'den dün akşam saatlerinde atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesinde bir evin damına isabet etmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

    Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı
    Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı

    TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi temmuzda geçen aya göre yüzde 2 azalış gösterdi. Buna göre haziranda 57,6 olan endeks değeri, temmuzda 56,5'e geriledi.

    Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar
    Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar

    Yaşadıkları kentlerden daha uzun zamanı çalıştıkları şehirlerde geçiren mevsimlik işçiler için hayat kendi deyimleriyle “teker üzerinde” geçiyor.

    Ford işçileri: İşçi tamam derse taslak MESS’e sunulsun
    Ford işçileri: İşçi tamam derse taslak MESS’e sunulsun

    Türk Metal MESS grup sözleşmesi öncesi iş yerlerinde anket yaptı. Anketin yeterli olmadığını ifade eden işçiler, taslak sunulmadan onaylarının alınmasını istedi.

    Devlet 9 milyon çocuktan sadece 96 binine kreş hizmeti veriyor
    Devlet 9 milyon çocuktan sadece 96 binine kreş hizmeti veriyor

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, CHP'li Çakırözer'in soru önergesine verdiği yanıtta, 9 milyon çocuktan sadece 96 bininin devlet kreşinden yararlandığını söyledi.