21 Nisan 2019 17:02
Son Güncellenme Tarihi: 21 Nisan 2019 18:20

Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret politikasının sonucu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde gerçekleştirilen saldırı ve linç girişimi büyük tepki çekti.

GÜNCELLENDİ
Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret politikasının sonucu

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta katıldığı asker cenazesinde uğradığı saldırıya emek örgütleri ve siyaset çevrelerinden tepkiler geldi. Siyasi partilerden, kurumlardan, milletvekillerinden yapılan açıklamalarda saldırıya iktidarın kullandığı düşmanlaştırıcı dilin neden olduğu vurgulandı. Saldırının arkasındaki güçlerin açığa çıkartılması talep edildi.

    İMAMOĞLU: TALİMAT ALMIŞ KİŞİLERDİR

    Maltepe'deki "Yeni bir başlangıç" mitinginde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Orada bu hareketi yapanlar, vatandaşlarımız değil talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım böyle bir şey yapmaz. Görüşü ne olursa olsun yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi kazanacak, saygı kazanacak. Hep birlikte olursak, sırt sırta verirsek çok iddialıyız. Yurtta sulh, cihanda sulh prensibiyle çok iddialıyız. İstanbul'da barış iddiası, yakın coğrafyamıza, Avrupa'ya en etkili mesajdır" dedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada “Bu saldırıdan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Genel Başkanımızı hedef gösterenler sorumludur” dedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya zemin hazırlayan alçaklardan, soysuzlardan, nefret tohumu eken herkesten siyaseten ve hukuken her türlü hesabını soracağız" ifadesini kullandı.

    KARAMOLLAOĞLU: SALDIRI, NEFRET VE KUTUPLAŞMA DİLİNİN SONUCU

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şehit cenazesine katıldığı sırada saldırıya uğrayan Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanın kucaklaşmaya çağırdığı bir dönemde bu saldırının yaşanması bütün milletimizi üzmüştür. Fakat bu saldırı nefret ve kutuplaşma dilinin bir sonucudur. Aylardır dilimizde tüy bitti; toplumu germeyin, muhalefeti düşman gibi göstermeyin dedik ama sonuç ortada maalesef... Ayrışma ve kamplaşma ancak ülkemize zarar verir. Biz birlikte Türkiye’yiz, farklılıklarımızla bir arada yaşayarak güçlü olabiliriz" şeklinde konuştu.

    HDP: NEFRET SÖYLEMİNİ KULLANAN İKTİDAR İTTİFAKI SALDIRININ SEBEBİDİR

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını belirtti. Açıklamada “Nefret söylemini kullanan, toplumu kutuplaştırıp gerginlik yaratan iktidar ittifakı bu saldırının sebebi olmuştur. İnanıyoruz ki demokratik siyaset, bu ortamın yarattığı sorunları aşacaktır” ifadeleri kullanıldı.

    EMEP: HÜKÜMET BİZZAT EYLEMLERİN ÖRGÜTLEYİCİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

    Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, "Sayın Kılıçdaroğlu geçmiş olsun, saldırıyı kınıyorum. İktidarın zehirli dili, provokatif söylemeri ile saldırılara zemin hazırlanmaktadır. Bu tür saldırıları, linç girişimlerini her seferinde vatandaş protestosu ile gerekçelendiren hükümet bizzat bu eylemlerin örgütleyicisi olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu başta olmak üzere iktidar yetkililerinin demeçleri ve iktidarın sözcülüğünü ve politikalarının örgütleyiciliğini üstlenen medyanın saldırı çağrısı niteliğindeki yayınları linçlere ve saldırılara zemin hazırlamaktadır" dedi.

    ÖDP: FAŞİST SALDIRIYI KINIYORUZ

    Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nden (ÖDP) yapılan açıklamada “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan bu örgütlü faşist saldırıyı şiddetle kınıyor, dayanışma duyguları ile kendisine ve CHP’ye geçmiş olsun diliyoruz” denildi.

    HALKEVLERİ: ARKASINDAKİ GÜÇLER AÇIĞA ÇIKARTILMALIDIR

    Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, “Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz. Saldırı demokrasi ve eşitlikten yana olan herkese yapılmıştır. Arkasındaki güçler derhal açığa çıkartılmalıdır” derken Türkiye İşçi Partisinin mesajı şöyle: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimini lanetliyoruz. Saray Rejimi, kendi bekası uğruna Türkiye’yi telafisiz bir yıkıma sürüklemeye hazırdır. Bu ülkenin emekçileri ise Saray’daki provokatörlerden ve onların beslediği faşist çetelerden hesap soracaktır.”

    TKP: İKTİDAR BU SALDIRININ SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAZ

    Türkiye Komünist Partisinden (TKP) yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük Ankara Çubuk'ta yapılan saldırının hangi "derin" hesabın ürünü olduğu önemli değildir. Önemli olan Türkiye'de bu hesaplar için fazlasıyla uygun bir zeminin yaratılmış olmasıdır" denildi.

    SENDİKA VE EMEK ÖRGÜTLERİNDEN AÇIKLAMALAR

    KESK: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının azmettiricisi topluma nefret tohumu eken, barışı değil savaş politikalarını tercih eden iktidardır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hiçbir saldırının bu ülkeye baharın gelmesini engelleyemeyeceğini ifade ediyoruz.

    DİSK: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırı, demokrasiye, barışa ve kardeşliğe yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındaki güçler hesap vermelidir.

    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaoğlu'nu hedef alan alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler olduğu kadar, planlayanlar, izleyenler ve ülkeyi kin ve nefretin egemenliğine mahkum etmeye çalışanlar hesap vermelidir.

    DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan: İktidar tarafından körüklenen kutuplaştırma ve ayrıştırma, ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu linç ettirecek kadar örgütlü bir eyleme dönüşmüş durumda. Tam bir provokasyon. Yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

    Birleşik Metal-İş: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere yapılan çirkin ve alçak saldırıyı yapanları kınıyoruz. Ayrıştıran, kutuplaştıran, ötekileştiren dil bir an evvel terkedilmeli, kin ve nefret tohumları ekmek yerine kardeşlik duyguları yeşertilmelidir..

    Türk Tabipleri Birliği: Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olarak demokratik siyasete olan bağlılığımızı ifade ediyor ve bu değerlere yönelik bütün saldırıları kınıyoruz.

    TMMOB: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine ve CHP örgütüne geçmiş olsun diliyoruz.

    TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı gerçekleştirilen örgütlü faşizme karşı kendisi ve CHP ile dayanışma içindeyiz. Geçmiş olsun!

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Ankara Çubuk'ta şehit askerimizin cenaze töreni sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda bulunulmuştur. Bu bir "müessif protesto eylemi" değildir. Linç girişimidir.  Devletin en üst tüm yetkilileri derhal en sert şekilde tepki vermelidir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, sorumluların hak ettikleri en ağır cezayı almalarını diliyorum.

    Mülkiyeliler Birliği: Bugün, siyasi tarihimizden çok iyi bildiğimiz linç pratiklerine bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir yürütülen nefret kampanyasının en vandal yüzünün hedefi haline geldi. Ana muhalefet partisinin liderinin maruz kaldığı yumruklu, taşlı şiddetin Ankara Valiliği tarafından “protesto” olarak tanımlanması ise oluşan linç kültürünü pekiştirmiş, kaygıları derinleştirmiş, yaşanan şiddetin faillerinin korunmak istendiği algısını yaratmıştır.

    İzmir Barosu: Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan organize saldırı, iktidar bloğunca aylardır sürdürülen ayrıştırıcı siyasetin acı bir sonucudur. Bu saldırı göstermektedir ki, "beka söylemi" adı altında sürdürülen gerginlik politikası ülkeyi tam ortasından bölmüş ve terörize etmiş durumdadır.

    AKP'DEN AÇIKLAMALAR

    Saldırıya, Kılıçdaroğlu'yu hedef gösteren söylemleri nedeniyle tepkilerin odağında olan AKP'den de açıklamalar geldi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıyı kınayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur" açıklamasında bulundu.

    AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.  Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir.  Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." dedi. (HABER MERKEZİ)

    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Gazi'de 1 Mayıs toplantısı: "1 Mayıs’ı her alana yaymalıyız"
    SONRAKİ HABER

    Kemal Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP 'şeffaf belediyecilik'ten neden korkuyor?

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Bir halkın zaferle imtihanı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Güneş açtığında

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    AKP tipi 23 Nisan

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Bir gün mutlaka

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Evet, hiçbir şey olmasa da bazı şeyler oldu!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Mezopotamya Su Forumunun ardından

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Murdar kavurma' meselesi

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Anton Çehov'dan bir öykü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret politikasının sonucu
    Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret politikasının sonucu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde gerçekleştirilen saldırı ve linç girişimi büyük tepki çekti.

    Polis şiddetine maruz kalan anneler Erdoğan’a seslendi: Vicdanlı olun
    Polis şiddetine maruz kalan anneler Erdoğan’a seslendi: Vicdanlı olun

    Gebze’de polis şiddetine maruz kalan üç anne Erdoğan'a seslendi. Öte yandan Gebze'de yine polis saldırısı yaşandı, anneler gözaltına alındı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım
    Kemal Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırı sonrası konuştu: O köyde oturanlar kusuru ve kabahati yoktur. Dışarıdan gelenler bunu tezgahlamıştır.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

    Ankara Çubuk'ta Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradı.

    Bakan Akar’dan Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara: Tepkinizi gösterdiniz!
    Bakan Akar’dan Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara: Tepkinizi gösterdiniz!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu’ya saldırı sonrası saldırganlara “mesajlarınızı verdiniz” dedi. 

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti
    İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitinginde yerel yönetim anlayışını anlattı.

    Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet
    Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet

    Yakınları Şakran ve Sincan cezevinde bulunan mahkum yakınları, kendilerinin ve yakınlarının yaşadığı hakaret ve saldırıları Evrensel'e anlattı.

    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı
    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı

    CHP'li Utku Çakırözer, Cumhuriyet gazetesi yazarlarının yeniden hapse girecek olması ile ilgili "Kızgın demir, demir parmaklıkla soğumaz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 29. hafta | Tüm sonuçlar ve günün programı
    Süper Lig'de 29. hafta | Tüm sonuçlar ve günün programı
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı
    Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı
    Hatay Restoran'ın kısa tarihi: Cemal’den önce-Cemal’den sonra
    Hatay Restoran'ın kısa tarihi: Cemal’den önce-Cemal’den sonra
    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 207 ölü
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 207 ölü

    Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik bombalı saldırılar düzenlendi. 207 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar
    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçları ile açlık grevleri ve ailelere dönük uygulamaları değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli'den YSK'ye baskı: Seçimlerin tekrarı beka meselesidir
    Bahçeli'den YSK'ye baskı: Seçimlerin tekrarı beka meselesidir

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısında muhalefeti hedef alırken Erdoğan'ı da eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    100. yıl logosu esinlenme mi, çalıntı mı?
    100. yıl logosu esinlenme mi, çalıntı mı?

    "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" nedeniyle hazırlanan logonun Azerbaycan'ın 100. yıl logosu ile benzerliği ve logonun kime yaptırıldığı dikkat çekiyor.

    IŞİD, nisan ayında 50 Suriye askerini öldürdü
    IŞİD, nisan ayında 50 Suriye askerini öldürdü

    Suriye'de IŞİD, çölden saldırmayı sürdürüyor. Örgüt, stratejik lojistik hatlarını hedef alıyor, nisan ayında en az 50 ordu askeri öldürüldü.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısı ve çağrışımları
    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısı ve çağrışımları

    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısının hikayesi de öğrencilerinin devrim ideası etrafında bir özlem birliği içerisinde kenetlenmesine hizmet eder.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlar 1 Mayıs'a hazırlanıyor: Bu yıl sesimiz daha gür çıkacak
    Kadınlar 1 Mayıs'a hazırlanıyor: Bu yıl sesimiz daha gür çıkacak

    İzmir’de işçi, emekçi ve sendikacı kadınlarla 1 Mayıs’a giderken hazırlıklarını ve taleplerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    EYT’liler: Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs
    EYT’liler: Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs

    EYT’liler "Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs" sloganıyla alanlara çıkarak taleplerini dile getirmeye hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    İETT işçileri: Asıl kendileri baskı kurup sendika değiştirttiler
    İETT işçileri: Asıl kendileri baskı kurup sendika değiştirttiler

    Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde çalışan İETT işçileri, Hizmet-İş’e geçmedikleri için baskılara maruz kaldıklarını anlattı.

    Kriz üzerine acil cevap bekleyen sorular
    Kriz üzerine acil cevap bekleyen sorular

    "Hükümet ‘reform’ diye, vatandaşa daha çok vergi salmanın, işçinin kıdem tazminatına el koymanın, kısaca vatandaşın cebine el atmanın peşinde."

    Her köşesinde mücadelenin izi var: İşçi kenti İstanbul
    Her köşesinde mücadelenin izi var: İşçi kenti İstanbul

    “Taşı toprağı altın” diye yola çıkıp gelinen İstanbul, işçi sınıfının patronlara karşı verdiği mücadelenin başkenti...

    Sınıf bilinci
    Sınıf bilinci

    "Laiklikten barış meselesine, mülteci sorunundan cinsiyet eşitsizliğine kadar tüm toplumsal sorunlar işçi sınıfını kendi içinde kutuplaştırıyor."

    Memlekete baharı getirecek olanların bayramı kutlu olsun
    Memlekete baharı getirecek olanların bayramı kutlu olsun

    "İstanbul’un köleler, serfler, marabalar, zanaatkarlar ve zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan işçiler tarafından yazılan bir tarihi var."

    İşçiler 1 Mayıs'ta hangi taleplerle alanlara çıkacak?
    İşçiler 1 Mayıs'ta hangi taleplerle alanlara çıkacak?

    Kriz, zamlar, kıdem tazminatının gasp edilme girişimleri, bireysel emeklilik sistemi... İşçiler, tüm bu dayatmalarakarşı "Haydi 1 Mayıs'a" diyor.

    Yüzleşme
    Yüzleşme

    Çorlu’da bir işçi, içinde bulunduğu yaşam şartlarını nedeniyle sorguluyor: 17 yıldır işçinin yararına bir şey yapmayan Ak Parti’ye niye oy vereyim?

    Avrupa gençliğinin iklim isyanı değişime zorlayabilir
    Avrupa gençliğinin iklim isyanı değişime zorlayabilir

    Fransa'da Notre Dame yangını, Almanya'da tartışılan iltica yasası ve Londra'da ise iklim protestoları Avrupa'nın gündemindeydi.