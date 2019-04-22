22 Nisan 2019 03:47

Diyarbakır Bağlar’da halk işsizliğe tepki gösteriyor

Diyarbakır Bağlar Dörtyol Kavşağı'nda, günlük iş bekleyen işçiler Evrensel'e konuştu.

Diyarbakır Bağlar’da halk işsizliğe tepki gösteriyor

Diyarbakır Bağlar

Fotoğraf: Fırat Topal / Evrensel

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    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    İşsizlik rakamları rekor seviye ulaşırken Diyarbakır Bağlar Dörtyol Kavşağında iş bekleyen yurttaşlar, son zamanlarda iş bulmakta zorlanmaya başlamış. Kimi yaşanan işsizliğin kendilerine yansımasını “Evden beni aradıklarında korkuyorum telefona cevap vermeye, yine bir şey bitmiş diyecekler” diye açıklarken, kimi ise, “Bunları konuşuyoruz ama boşa konuşuyoruz. Bir şey değişmiyor” diye yakınıyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) verilerine göre işsizlik 3,9 puanlık rekor artışla yüzde 14,7’ye yükseldi. Türkiye’de işsizlik oranı en son uluslararası krizin etkili olduğu Şubat 2009’da yüzde 14,8 ile zirve yapmıştı. Diğer yanda ise yerel seçimler üzerinden haftalar geçmesine rağmen tartışmalar devam ediyor. Diyarbakır’da bir yandan seçim, mazbata  tartışmalarına dair diğer yandan ise ekonomik kriz ve işsizliğe dair haber yapmak üzere Bağlar İlçesi’nde soluğu alıyorum. Bağlar Dörtyol Kavşağı'na, günlük iş bekleyen işçi durağına geliyorum. Sabahın erken saatlerinden, akşama bu kavşakta her yaştan insanı iş beklerken görebiliyorsunuz. Bu civarda yaşayanların çoğu yoksul halktan oluşuyor. Günübirlik işlerle geçimini sağlayan her yaştan insan Çekçek arabaları ya da kavşakta bekleyerek birinin gelip onları işe götürmesini bekliyor.

    44 YILDIR YAPTIĞI İŞTE İŞ BULAMIYOR ARTIK

    Kavşağa gelip selam verdikten sonra sohbet etmek istediğimi söylüyorum. Aralarında bir genç Xalê Meheme güzel konuşuyor. Onun yanına gidelim diyor. Xalê Meheme az ilerde duruyor. Beni görünce oturduğu kalkıyor, gülümsüyor. “Bizimle çok konuşan oldu ama bir şey değişmedi” diyor. “Sor bakayım” diyor. Beni Xalê Meheme’ye götüren  arkadaş araya giriyor. “Xalê Meheme, seçimden, işsizlikten filan konuş” diyor. Xalê Meheme, “Boş ver seçimi, ben bir yıldır işe gidemiyorum” diyor. Mehmet Yılmaz, bilinen adıyla Xalê Meheme 60 yaşında 8 çocuğu var, hepsini evlendirmiş. Eşiyle yalnız başına yaşıyor şimdi ve eşi hasta. Kaç yıldır bu işi yaptığını soruyorum. Yılmaz, 16 yaşından beri yani 44 yıldır bu işi yaptığını söylüyor. Artık yaşından dolayı zor olduğunu fakat yapmak zorunda olduğunu da ekleyerek “ 44 yıldır kazma, kürek çalıştırıyorum. Zorlanıyorum artık ama mecburum. Bir gelirim yok. Çocuklarım ancak kendilerine bakabiliyorlar. Eşim hasta, gelirimiz de yok. Bir işim olsun, ne iş olursa olsun. Bakma yaşıma öyle, çalışabilirim. Biz bunları konuşuyoruz ama boşa konuşuyoruz. Bir şey değişmiyor” diyor. Ayrılıyor.

    BURADAKİLER GÜN BOYU AÇ, İŞ BEKLİYORLAR

    Ardından kavşakta bekleyen Tacettin Kaya’dan (59) konuşmak için izin istiyorum, buyur ediyor. Kaya, sokağa çıkma yasakları ve çatışmalı süreçle birlikte Sur’dan Bağlar’a taşınmak zorunda kalmış. Sur’da halen yasaklı olan mahallelerde bir evi bir de bakkalı varmış. Şimdi hiçbir şeyi yok. Evi karşılığında verilmesi gereken kira yardımını dahi almıyor. Son 3 yıldır o da bu durağa geliyor. İş bekliyor. Kendisine en son ne zaman işe gittiğini soruyorum. Kaya, “Üç ayda sadece iki defa gittim. Buraya geliyoruz ama iş yok. Boşuna geliyoruz” diyor ve ekliyor “ Sur’da evim, dükkanım vardı. Şimdi ne evimi ne de dükkanımı veriyorlar. Bir arabam vardı onu da sattım elde avuçta ne varsa tükettim. Bu yaşta gidip tuvalet temizliyorum. 8 nüfus bir başına ve çocuklarımın da çalışacak işi yok. Burada bekleyen insanların hepsi gün boyu aç, iş bekliyorlar, yemek bile yiyemiyorlar. Resmen kıtlık” diyor.

    MİLLET SİYASETİ BIRAKMIŞ, DOMATES, BİBERİ KONUŞUYOR

    Dolanmaya devam ediyorum aynı civarda. Yanında 2 gençle bekleyen Mehmet Akgül’e selam verdikten sonra kendimi tanıtıp sohbet etmek istediğimi söylüyorum. Buyur ettikten sonra soruyorum kendisine mazbatanın seçimi kazanan adaya verilmemesi kararına ilişkin ne düşündüğünü? Akgül, Kendisinde eskiden AKP’ye oy verdiğini de belirterek, “Adam kazandı, haksızlık yapılıyor ama konuşamıyoruz. Daha önce AKP’ye oy veriyordum. Son dönemlerde oyumu vermedim. Bizim huzura ihtiyacımız var. Bunları bırakıp milletin derdiyle ilgilensinler. Millet siyaseti bırakmış, domates biberi konuşuyor. Evine nasıl ekmek götürecek onu konuşuyor, ABD’ye, Fransa’ya kafa tutuyor. Faturası bize kesiliyor. Halkın içinde yaşamadıkları için, halkın ne yaşadıklarını da bilmezler” diyor.

    "UMUTLA BAKMAM İÇİN MUCİZE LAZIM"

    Sonra yanımızda bekleyen Savaş’ı  da sohbete dahil ediyoruz. 3 kardeşi var Savaş’ın  2 yıldır işsiz. Babası yıllar önce terk etmiş kendilerini,  eve bakmak ona kalmış. Daha önceleri kafelerde çalışıyormuş. Şimdi  sadece çağırıldığında kafelerde part time çalışarak ailesine bakmaya çalışıyor. İş için başvurmadığı yer kalmamış, ama bulamamış. Geleceğe dair  umudu yok. O da işsizlikten  yakınıyor ve ekliyor Savaş, “3 kardeşiz, tek çalışan bendim, şimdi ben de işsizim. Arada günü birlik işlere gidiyorum. O da arkadaşlarım çağırınca. İki defa İŞ-KUR’a başvurdum, almadılar. Torpil gerekliymiş. Bizim en büyük sorunumuz işsizlik burada, KPSS’ye girdim boş. Temizlik bile olsa gider yapardım ama iş yok. Geleceğim şüpheli, umutla bakmam için mucize lazım” diyerek konuşmasını noktalıyor.

    "BENİ DE YAZ, BELKİ BİR İŞ ÇIKAR"

    Mehmet Akgül’le konuşmaya devam ederken, yaşlı bir dayı da sohbete katılıyor.  “Beni de yaz, belki bir iş çıkar” diyor. Feridun Tahan (52), 30 yıldır Çekçek Arabası’yla yük taşıyarak geçimini sağlamaya çalışıyor. 7 nüfuslu bir ailenin tek çalışanı. Soru sormama dahi izin vermiyor, başlıyor konuşmaya. Tahan,  “30 yıldır çocuğumu hamallıkla okuttum. Coğrafya öğretmenliğini bitirdi ama şimdi kahvede oturuyor. 7 nüfus günde 20 TL ile nasıl geçineyim. Evden beni aradıklarında korkuyorum telefona cevap vermeye, yine bir şey bitmiş diyecekler. Eskisi gibi iş de yok. Her şey pahalı, kimse eşya almıyor ki, yük çıksın, iş olsun” diyor. Yaşını kendini zorladığını fakat hala çalışabildiğini belirtiyor Tahan, “ Bu işi yapmak zor artık ama yeter ki olsun. Buzdolabı, kanepe ne olsa taşıyabiliyorum. Mecburum, çocuklarımın gözü bende” diyor.

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