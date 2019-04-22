Patronları kurtaracak ekonomik paket!

Metal İşçisi

İzmir

Ekonomik krizin işçiler ve emekçiler üzerinde yarattığı yıkım sonucu yaşam koşulları gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Yerel seçimlerden sonra krizle birlikte artan hayat pahalılığını, işten atmaları ve esnek çalışmaların yaygın hale geldiğini görmezden gelemeyiz. Enflasyonda yaşanan artışlar ile çarşı pazar fiyatlarının yükselmesi alım gücünün düşmesine neden oluyor.

Ekonomik krizin derinleşmesiyle işçilerin emekçilerin hayatının zorlaştığı bu süreçte “yapısal reform” adı altında hayatlarımızı bırakın zorlaştırmayı paramparça edecek düzenlemeleri gündeme getirdiler. Ekonomiyi kurtaracak diye tarif edilen ekonomik pakette kıdem tazminatının fona devredilmesi, zorunlu BES uygulaması, kurumlar vergisinin düşürülmesi ve dolaylı vergilerin arttırılması yer alıyor. Açıklanan paket sermaye hükümetlerinin işçilerin, emekçilerin haklarına yönelik en açık ve en kapsamlı bir “saldırı paketi”dir. Ve bu paket ekonomiden ziyade patronları kurtaracak bir pakettir.

Saldırı paketi ile 1 yıl olan kıdem hakkı kazanma koşulu 15 yıla yükselecek. İşçi işten atıldığında ya da ayrıldığında 15 yılı dolmamışsa tazminat alamayacak. İşçi 15 yılını doldursa bile kıdemin tamamını alamayacak. Bu uygulama ile iş güvencesi ortadan kalkacak ve işveren daha kolay işçi atabilecek. Pakette yer alan zorunlu BES uygulaması ile sistemden çıkış olmayacak. Tüm bunlar yetmezmiş gibi patronlara teşvik ve vergide indirim yağıyor. 2019 yılının vergi hedefi 756.5 milyar TL. Kurumlardan alınacak vergi ise 74 milyar TL. Geriye kalan 682.5 milyar TL ise gelir vergisi, KDV, ÖTV yani bizlerden toplanacak toplam vergi hedefi. İşte patronları kurtaracak bu paket ile hem kazanımlarımızdan olacağız hem de hayatımız daha da zorlaşacak ve çıkmaz bir hale gelecek.

2 bin 500’den fazla çalışanın yer aldığı metal fabrikasında da gündem kıdem tazminatı, zorunlu BES ve vergiler. Açıklanan paketten memnun olan neredeyse yok. Kıdem tazminatının fona devredilmesi ve zorunlu BES uygulaması en çok tepki çeken konular. Sendikaların kıdem için “Kırmızı çizgimiz, gerekirse grev kararı alırız” gibi söylemleri sürerken işçiler arasında “Eylemlerle tepki vermemiz gerekir” diyen de epeyce var. Metal işçileri son kale olarak tarif edilen kıdem tazminatına sahip çıkmak için kararlı. Peki Türk Metal Sendikası ne kadar kararlı? İşçilerin açıktan işyeri temsilcilerinin kıdem ne olacak sorusuna “Adamlar bu sefer kararlı fon işi olacak” diye cevap vermesi, sendikalı olmayı sorgular hale getiriyor. Binlerce üyesi olan sendika sessizliğini koruyarak bir kez daha kimin safında olduğunu göstermiş oldu.

Biz işçilere emekçilere düşen krizin yaratmış olduğu işsizliğe, açlığa ve daha fazla yoksulluğa karşı taleplerimiz için birleşerek, örgütlenerek mücadeleye atılmalıyız. Kıdem hakkımızın gasbedilmesine, zorunlu BES uygulamasına ve artan vergilere ve zamlara karşı önümüzdeki 1 Mayıs’ta alanlarda olmalıyız. İşyerlerimizde komiteler kurarak sorumluk almalı ve mücadeleye taleplerimizle katılmalıyız. Hayatımızı zorlaştırmaya çalışanlara karşı topyekün mücadele vermemiz bugün zorunluluk hale gelmiştir. Kendiliğine ya da birilerine bırakmamalı tüm saldırılara karşı örgütlenerek birlik içinde mücadele etmeliyiz.