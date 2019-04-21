Çorlu Deresi simsiyah akıyor, ağır koku yaymaya devam ediyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinden geçen ve fabrika atıkları nedeniyle simsiyah akan Çorlu Deresi’nden ağır kokular yayılmaya devam ediyor.

Çorlu Deresi Fotoğraf: Mehmet Yirun

Koku nedeniyle evlerinin pencerelerini açamadıklarını söyleyen çevre sakinleri, yaz ayları gelmeden önlem alınmasını istedi. Trakya Platformu Sözcüsü Murat Sevgi, “Bu zehrin artık havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmesinden evimize, soframıza penceremizi açtığımız da salonumuza girmesinden kurtulmak istiyoruz” dedi.

Çorlu Deresi Fotoğraf: Mehmet Yirun

Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi’nden geçen ve Trakya’da kirliliği ile yıllardır gündemde olan Ergene Nehri’nin kolu Çorlu Deresi de son günlerde fabrika atıkları nedeniyle siyah akıyor. Renk değiştirip, simsiyah akan ve çevresine zehir saçan dereden havaların ısınmaya başlamasıyla da çevreye ağır kokular yayılmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Ayşe Türkoğlu, yıllardır özellikle yaz aylarında derenin atıklar nedeniyle simsiyah aktığını ve çevreye de dayanılmaz koku yaydığını söyledi. Türkoğlu, “Bu ağır kokudan kim memnun olur? Biz buraya taşınalı 30 sene oldu. 30 senedir biz bu derenin kokusunu çekmekteyiz. Derenin yanında oturuyoruz, kokusu çok ağır; ancak bizim sesimizi duyan yok. Hayvanlarımız dereye düşüyor ve telef olan oluyor. Geçenlerde bir kuzum dereye düştü, telef oldu” diye konuştu.

Çorlu Deresi Fotoğraf: Mehmet Yirun

Sağlık Mahallesi'nde 28 yıldır yaşadığını söyleyen Mustafa Saka ise “Dere yine simsiyah akmaya başladı ve ağır kokular yayıyor. Yıllardır bu kokuyu çekiyoruz. Sürekli rengi değişiyor, simsiyah akıyor. Bu dereden dolayı birçok insan hasta. Derede çevreye zehir saçıyor” dedi. (Tekirdağ/DHA)