Kemal Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı

Hakkari’deki PKK saldırısında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın Ankara Çubuk’taki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte törene katılan Kılıçdaroğlu önce yuhalandı ardından yaşanan arbedede saldırıya uğradı. Cenaze sırasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atan bir grup Kılıçdaroğlu'ya yumruk ve tekme attı.

SALDIRGANLAR, KILIÇDAROĞLU'NUN BULUNDUĞU EVİN ÖNÜNDE DE TOPLANDI

Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı önlemeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, aracıyla mahallede bulunan bir eve götürüldü. Saldırganlar evin etrafından da toplandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ARACINA TAŞLI SALDIRI

Kılıçdaroğlu'nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı saldırganlar taşlarla aracın Kılıçdaroğlu'nun aracının camlarını kırdı. Saldırganlar evin önünde slogan atarak bekleyişini sürdürüyor. Evin çevresinde önlemler alınmasına rağmen evin etrafında toplanan kalabalık hala dağıtılamadı.

Kılıçdaroğlu’nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı cenazede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bulunuyordu.

VALİLİK "PROTESTO" DEDİ

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, "Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" dedi.

VALİ: YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

NTV’ye bağlanan Ankara Valisi Vasip Şahin, şuan bir güvenlik sorunu olmadığını ve saldırıyı gerçekleştirenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

İKTİDAR VE İKTİDARA YAKIN MEDYA TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Seçim süreci boyunca başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP ve MHP sözcüleri tarafından sürekli “ülke bekasına tehdit” olarak gösterilen CHP lideri, iktidarın kontrolündeki medyanın da hedefindeydi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada “Bu saldırıdan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Genel Başkanımızı hedef gösterenler sorumludur” dedi.

CHP Milletveki,li Levent Gök saldırıya ilişkin, ''Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır'' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıyı kınayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.

CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapılarak CHP'li yönetici ve vekiller Ankara'ya çağrıldı.

(HABER MERKEZİ)