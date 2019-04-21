21 Nisan 2019 13:38

Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri arttı

Nisan yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinde artışa neden oldu.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri arttı

Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

    • Paylaş

    Edirne’deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

    Kaynağını Bulgaristan’dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin hem havzasındaki hem de Edirne’deki lokal sağanaklar debisinin artmasına neden oldu.

    Edirne Meriç Köprüsü

    Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

    Devlet Su İşleri verilerine göre geçen ay 100 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç’in debisi, yağışların etkisiyle iki katından fazla arttı.

    Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri’nin debisi saniyede 247 metreküp olarak belirlendi. Tunca Nehri’nin debisi ise geçen aya göre 3 metreküp/saniye arttı.

    Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

    Tunca’nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 14 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

    Nehirlerdeki debi artışının tehlike oluşturacak seviyede bulunmadığı öğrenildi. (Edirne/AA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar
    SONRAKİ HABER

    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP 'şeffaf belediyecilik'ten neden korkuyor?

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Bir halkın zaferle imtihanı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Güneş açtığında

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    AKP tipi 23 Nisan

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Bir gün mutlaka

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Evet, hiçbir şey olmasa da bazı şeyler oldu!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Mezopotamya Su Forumunun ardından

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Murdar kavurma' meselesi

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Anton Çehov'dan bir öykü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Siyasi partiler, Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırıya tepki gösterdi
    Siyasi partiler, Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırıya tepki gösterdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde gerçekleştirilen saldırı ve linç girişimi büyük tepki çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

    Ankara Çubuk'ta Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradı.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti
    İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitinginde yerel yönetim anlayışını anlattı.

    Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet
    Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet

    Yakınları Şakran ve Sincan cezevinde bulunan mahkum yakınları, kendilerinin ve yakınlarının yaşadığı hakaret ve saldırıları Evrensel'e anlattı.

    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı
    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı

    CHP'li Utku Çakırözer, Cumhuriyet gazetesi yazarlarının yeniden hapse girecek olması ile ilgili "Kızgın demir, demir parmaklıkla soğumaz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 207 ölü
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 207 ölü

    Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik bombalı saldırılar düzenlendi. 207 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar
    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçları ile açlık grevleri ve ailelere dönük uygulamaları değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli'den YSK'ye baskı: Seçimlerin tekrarı beka meselesidir
    Bahçeli'den YSK'ye baskı: Seçimlerin tekrarı beka meselesidir

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısında muhalefeti hedef alırken Erdoğan'ı da eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Süper Lig'de 29. hafta | Tüm sonuçlar ve günün programı
    Süper Lig'de 29. hafta | Tüm sonuçlar ve günün programı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı
    Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı
    Hatay Restoran'ın kısa tarihi: Cemal’den önce-Cemal’den sonra
    Hatay Restoran'ın kısa tarihi: Cemal’den önce-Cemal’den sonra
    GÜNCELLENDİ
    100. yıl logosu esinlenme mi, çalıntı mı?
    100. yıl logosu esinlenme mi, çalıntı mı?

    "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" nedeniyle hazırlanan logonun Azerbaycan'ın 100. yıl logosu ile benzerliği ve logonun kime yaptırıldığı dikkat çekiyor.

    IŞİD, nisan ayında 50 Suriye askerini öldürdü
    IŞİD, nisan ayında 50 Suriye askerini öldürdü

    Suriye'de IŞİD, çölden saldırmayı sürdürüyor. Örgüt, stratejik lojistik hatlarını hedef alıyor, nisan ayında en az 50 ordu askeri öldürüldü.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısı ve çağrışımları
    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısı ve çağrışımları

    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısının hikayesi de öğrencilerinin devrim ideası etrafında bir özlem birliği içerisinde kenetlenmesine hizmet eder.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlar 1 Mayıs'a hazırlanıyor: Bu yıl sesimiz daha gür çıkacak
    Kadınlar 1 Mayıs'a hazırlanıyor: Bu yıl sesimiz daha gür çıkacak

    İzmir’de işçi, emekçi ve sendikacı kadınlarla 1 Mayıs’a giderken hazırlıklarını ve taleplerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    EYT’liler: Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs
    EYT’liler: Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs

    EYT’liler "Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs" sloganıyla alanlara çıkarak taleplerini dile getirmeye hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    İETT işçileri: Asıl kendileri baskı kurup sendika değiştirttiler
    İETT işçileri: Asıl kendileri baskı kurup sendika değiştirttiler

    Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde çalışan İETT işçileri, Hizmet-İş’e geçmedikleri için baskılara maruz kaldıklarını anlattı.

    Kriz üzerine acil cevap bekleyen sorular
    Kriz üzerine acil cevap bekleyen sorular

    "Hükümet ‘reform’ diye, vatandaşa daha çok vergi salmanın, işçinin kıdem tazminatına el koymanın, kısaca vatandaşın cebine el atmanın peşinde."

    Her köşesinde mücadelenin izi var: İşçi kenti İstanbul
    Her köşesinde mücadelenin izi var: İşçi kenti İstanbul

    “Taşı toprağı altın” diye yola çıkıp gelinen İstanbul, işçi sınıfının patronlara karşı verdiği mücadelenin başkenti...

    Sınıf bilinci
    Sınıf bilinci

    "Laiklikten barış meselesine, mülteci sorunundan cinsiyet eşitsizliğine kadar tüm toplumsal sorunlar işçi sınıfını kendi içinde kutuplaştırıyor."

    Memlekete baharı getirecek olanların bayramı kutlu olsun
    Memlekete baharı getirecek olanların bayramı kutlu olsun

    "İstanbul’un köleler, serfler, marabalar, zanaatkarlar ve zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan işçiler tarafından yazılan bir tarihi var."

    İşçiler 1 Mayıs'ta hangi taleplerle alanlara çıkacak?
    İşçiler 1 Mayıs'ta hangi taleplerle alanlara çıkacak?

    Kriz, zamlar, kıdem tazminatının gasp edilme girişimleri, bireysel emeklilik sistemi... İşçiler, tüm bu dayatmalarakarşı "Haydi 1 Mayıs'a" diyor.

    Yüzleşme
    Yüzleşme

    Çorlu’da bir işçi, içinde bulunduğu yaşam şartlarını nedeniyle sorguluyor: 17 yıldır işçinin yararına bir şey yapmayan Ak Parti’ye niye oy vereyim?

    Avrupa gençliğinin iklim isyanı değişime zorlayabilir
    Avrupa gençliğinin iklim isyanı değişime zorlayabilir

    Fransa'da Notre Dame yangını, Almanya'da tartışılan iltica yasası ve Londra'da ise iklim protestoları Avrupa'nın gündemindeydi.

    AKP'den akıl almaz itiraz: KHK'liler oy kullandı, seçim iptal edilsin
    AKP'den akıl almaz itiraz: KHK'liler oy kullandı, seçim iptal edilsin

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, KHK ile görevinden ihraç edilmiş 14 bin 712 kişinin oy kullanması sebebiyle seçimin iptalini istedi.

    GÜNCELLENDİ
    RTÜK, CHP'li vekile küfrü hakaretten saymadı
    RTÜK, CHP'li vekile küfrü hakaretten saymadı

    RTÜK, 24 TV’de CHP’li Ali Şeker’e yönelik “p...venk” küfrünü hakaret olarak değerlendirmedi.

    Çanakkale’de polis baskısına tepki
    Çanakkale’de polis baskısına tepki

    EMEP Çanakkale İl Örgütü, polislerin EMEP’le temas halindeki gençlere aileleri üzerinden baskı kurmak istemesine tepki gösterdi.