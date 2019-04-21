Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri arttı

Edirne’deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Kaynağını Bulgaristan’dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin hem havzasındaki hem de Edirne’deki lokal sağanaklar debisinin artmasına neden oldu.

Edirne Meriç Köprüsü Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Devlet Su İşleri verilerine göre geçen ay 100 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç’in debisi, yağışların etkisiyle iki katından fazla arttı.

Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri’nin debisi saniyede 247 metreküp olarak belirlendi. Tunca Nehri’nin debisi ise geçen aya göre 3 metreküp/saniye arttı.

Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Tunca’nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 14 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Nehirlerdeki debi artışının tehlike oluşturacak seviyede bulunmadığı öğrenildi. (Edirne/AA)