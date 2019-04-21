Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, parti genel merkezinde il eş başkanları toplantısı öncesi gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İl eş başkanlarına seslenen Temelli, 31 Mart seçim sonuçlarını hep birlikte değerlendireceklerini, yeni sürecin siyasetini ve örgütlenmesini birlikte konuşacaklarını belirtti. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin stratejisinin Türkiye siyasetinin kulvarını değiştirdiği belirtti.

"TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILADI"

Elde edilen başarının aritmetiksel olarak ölçülemez olduğunu dile getiren Temelli, “Türkiye demokrasi mücadelesinin ancak demokrasi cephesiyle sürdürülebileceğini tespit ettik ve tüm toplumsal muhalefeti, emekçileri, kadınları bir arada mücadeleye davet ettik. Bu uzun süreli strateji Türkiye toplumunun beklentilerini karşılamıştır. Bugünden sonra nasıl bir yol yürüyeceğimiz, gene geride bıraktığımız süreçteki kararlılığımıza bağlı gelişecektir” dedi.

"SONUÇTAN DERS ÇIKARMAK YERİNE ACISINI HALKTAN ÇIKARMAK PEŞİNDELER"

Sezai Temelli şöyle konuştu:

"31 Mart seçimleri bu anlamıyla çok önemli sonuçları olabilecek bir seçimdir, ayrıca çok önemli derslerin çıkarılacağı bir seçim olmuştur. İktidar bu seçimlerden ders çıkarmak yerine seçim sonuçlarının acısını çıkarmak peşinde. Evet, oy kaybının, gerilemenin, belediyeleri yitirmenin acısını çıkarma peşinde. Bu iyi bir gidişat değildir. Bakın Cumhurbaşkanı diyor ki ‘demiri soğutmak gerek’. Çok güzel, katılıyorum kendisine, bu demiri soğutmalıyız ama nasıl soğutacağımızı da konuşmalıyız. Hep birlikte bu savaşı sonlandırmak konusunda inisiyatif almalıyız. Bunun adresi parlamentodur. Parlamento Türkiye halklarının temsilinin merkezidir. Parlamento’yu işlevsiz kılan, çalıştırmayan ve burada halkların iradesini yok sayarak demiri soğutamayız."

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"KHK'LİLERİN MAZBATALARININ VERİLMEMESİ YANLIŞINDAN DÖNÜLMELİ"

"Dönüp baktığınızda 31 Mart’tan bugüne 21 gün geçmiş. 21 gün sonunda başta YSK marifeti ile bir hukuksuzluğu izliyoruz. En başta bu adaletsizlikten en büyük nasibi HDP yani bizler alıyoruz. Ne kadar itiraz edersek edelim hiçbir itirazımıza yanıt verilmedi. Bize karşı sürekli olarak bir tavır sergileyerek, bize karşı yapılmış bütün itirazlara olumlu yanıt vererek, aslında AKP-MHP bloğunun seçim süreci boyunca sürdürdüğü ayrımcı politikayı YSK’da sürdürmüş oldu. İşte demirin soğuması bu dilden siyaseti arındırmaktan saklı. 31 Mart’tan bu yana demir YSK tarafından ısıtılmaya devam ediyor. KHK ile ihraç edilmiş olanların mazbataları verilmedi. Oysa seçime girmelerinde engel olmadığı bizzat YSK tarafından belirlenmişti. Bu yanlış, hatalı, hatta anayasal suç içeren bu kararlardan dönülebilir."

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"KAYBETTİNİZ, İÇİNİZE SİNDİRMELİSİNİZ"

"Evet kaybettiniz, seçimle gelen seçimle gider. Bunu içinize sindirmelisiniz. Ama seçim sonuçlarını, demokrasi tanımayan bir tarzla sonuç alamazsınız. Mümkün olmadığının en önemli örneklerini yerel yönetimlerin devir teslim törenlerinde izliyoruz. Nasıl bir talanın nasıl bir zihniyetin belediyelerimizi ele geçirdiğini görüyoruz. Bir şatafat düşmanlığı yandaşlara aktarılmış kaynaklar, inanılmaz, derecede borçlandırılmış belediyelere. Tüm müfettişler yerellere giderek kayyum talanının raporunu çıkarması gerekir. Sayıştay’a çağrı yapıyorum. Acilen inceleme başlatması gerekir. Olağanüstü bir durumdur çünkü. Hesap kesim sürecini beklemeksizin kayyum dönemini incelemesi gerekiyor."

"ÇIKMAZIN EN TEMEL NEDENİ TECRİT"

Türkiye siyasetinin içinde bulunduğu çıkmazın en temel nedeninin Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit koşulları olduğunu belirten Temelli, Leyla Güven’le birlikte binlerce insanın açlık grevinde olduğunu, birçoğunun durumunun kritik aşamaya geldiğini hatırlattı. "Seçim kampanyası boyunca 8 arkadaşımızı kaybettik" diyen Temelli, "Hukukun üstünlüğü yerine getirilmiş olsaydı bu 8 insan aramızda olacaktı. Bu açlık grevinden dolayı ortaya çıkan birçok mesele de söz konusu olmayacaktı. Bu duyarsızlık bugünkü otoriter rejimin dayatmasından başka bir şey değildir” diye konuştu. Temelli, Öcalan'ın bir an önce avukatları ve ailesiyle görüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

"GEBZE'DE YAŞANANLAR SUÇTUR, REZİLLİKTİR"

Gebze'de mahkum ailelerine yönelik muamaeleye de dikkat çeken Temelli, açlık grevleri ve yaşananlar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu ülkede anneler acı çekmesin istiyoruz. Adalet Bakanlığına bir kez daha sesleniyorum. Annelerin, babaların sesine kulak verin. Bugün sokakta annelere kötü muamelede bulunan insanlara da sesleniyorum: Bu yaptığınız suçtur, ondan öte rezilliktir. Türkiye bu sahneleri yaşamaya mecbur değil. Bugün bu ülkede Kürt anneleri, Türk anneleri acı çekmesin istiyoruz. Çocuklarının cenaze törenlerini değil mürüvvetlerini görsünler istiyoruz. Bunun yolu barıştan geçiyor. Bunun yolu bu savaş politikalarının sonlandırılmasından, bu acının sonlandırılmasından geçiyor. İktidar kendi ikbalini savaş politikaları üzerinden yürütürken, annelere ise acı veriyor. Anneler inatçıdır, kararlıdır, anneler bu ülkeyi eninde sonunda değiştirecektir. Demokrasiden yana, barıştan yana değiştirecektir. Çok ağır bedel ödemiş bir halkın ısrarla bugün bir kez daha Gebze’de, Kızıltepe’de mücadelesini izledik." (Ankara/MA)

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