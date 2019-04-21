21 Nisan 2019 12:12

Bursa'da devrilen tırdaki zeytinyağı tenekeleri yola saçıldı

Bursa Orhangazi'de devrilen tırdaki zeytinyağı tenekeleri yola saçıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da devrilen tırdaki zeytinyağı tenekeleri yola saçıldı

Fotoğraf: Musa Öztürk/AA

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    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen tırdaki zeytinyağı tenekeleri yola saçıldı.

    46 yaşındaki Serkan Bozkurt'un idaresindeki tır, Orhangazi Yeniköy kavşağında trafik lambaları ve refüje çarparak devrildi.

    Yaklaşık 150 metre sürüklenen tırdaki zeytinyağı tenekeleri çevreye saçıldı.

    Kazayı görenlerin yardımıyla tırdan çıkartılan sürücü, 112 Acil Sağlık Servis ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Karayolları ekipleri, tenekelerden sızan zeytinyağı nedeniyle kara yoluna kum serpti.

    Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan Yalova-Bursa kara yolu, trafik polisleri ve temizlik ekiplerinin çalışmasının ardından açıldı. (Bursa/AA)

    Fotoğraf: Musa Öztürk/AA

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