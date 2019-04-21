Ekrem İmamoğlu, Maltepe mitingine çağrı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 14.00'te Maltepe'de düzenlenecek "Yeni bir başlangıç buluşması" mitingine çağrı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yapılan ve CHP ibaresi bulunmayan çağrı için sosyal medya hesaplarından video yayınlayan İmamoğlu, "Tüm maneviyatı ve değerleriyle bu şehirde yaşayan herkes için #YeniBirBaşlangıç bu... Biz, birbirini seven 16 milyon İstanbulluyuz ve bugün Maltepe'de buluşuyoruz" dedi.

Tüm maneviyatı ve değerleriyle bu şehirde yaşayan herkes için YeniBirBaşlangıç bu...

Biz, birbirini seven 16 Milyon İstanbulluyuz ve bugün Maltepe'de buluşuyoruz. pic.twitter.com/r4YVh4Pmla — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 21 Nisan 2019

İmamoğlu, miting için İETT otobüslerinin tahsis edilmediğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimleri sonrası 17 günlük itiraz sürecinin ardından 17 Nisan'da mazbatasını alarak İBB mesaisine başladı. (HABER MERKEZİ)

Ekrem İmamoğlu'nun 17 günlük mazbata mücadelesinde yaşananlar