IŞİD, nisan ayında 50 Suriye askerini öldürdü

Suriye’de işgal altında tuttuğu tüm kentlerden çıkarılan ancak çöllük bölgelerde üslenerek tehdit oluşturmayı sürdüren IŞİD, Nisan ayında 50’nin üzerinde Suriye ordusu askerini öldürdü.

Al Masdar’ın haberine göre antik kent Palmira’nın yakınlarındaki el Buşri Dağı çevresinde Suriye ordusu konvoyunu pusuya düşüren IŞİD, en az 15 askeri öldürdü.

Badiya el Şam bölgesinde gizlenerek gece saatlerinde Palmira-Deyrezzor hattındaki ikmal yollarında saldırılar düzenleyen IŞİD’in saldırıları, hem Suriye ordusu hem de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) konvoylarını tehdit ediyor.

SALDIRILARIN HEDEFİ ŞAM-BAĞDAT YOLU

Saldırılar sonrası Suriye ordusu el Meyadin kırsalına takviye güçler gönderdi. Şam-Bağdat bağlantısını sağlayan Uluslararası Karayolu’nun savunması kritik önemde. Ancak saldırıların sürmesi durumunda karayolunun yeniden açılmasının ertelenebileceği belirtiliyor.

Suriye, 2011’den beri devam eden savaş ve kriz nedeniyle bağımsızlığını kazandığı dönemden bu yana en büyük yakıt krizini yaşıyor. Uluslararası Karayolu, İran’ın Suriye’ye petrol tedarik etmesini kolaylaştırması bakımından büyük önem taşıyor.

HALEP’İN BATISINDA HTŞ SALDIRISI: 12 ÖLÜ

Suriye ordusu Halep’in batısında da cumartesi günü Heyet Tahrir Şam’ın saldırısında 12 kayıp verdi.

IŞİD HALEN ÖNEMLİ BİR TEHDİT

IŞİD, artık yerleşim yerlerini kontrolü altında tutamasa da halen küresel terör tehdidi olmayı sürdürüyor. Örgütün Suriye ve Irak’ta binlerce “uyuyan hücre”si olduğu, aynı zamanda Suriye’nin çöllük Badiya el Şam bölgesinde de çok sayıda militanı olduğu biliniyor. IŞİD, zaman zaman bu bölgeyi kullanarak saldırılar gerçekleştiriyor aynı zamanda Suriye-Irak arası sınır geçişleri yapabiliyor. ABD yetkilileri örgütün halen 15-20 bin silahlı militanı olduğunu düşünüyor. (DIŞ HABERLER)

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