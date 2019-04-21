21 Nisan 2019 08:22
Son Güncellenme Tarihi: 23 Nisan 2019 12:05

Sri Lanka'daki bombalı saldırılarda ölü sayısı 321'e yükseldi

Sri Lanka Savunma Bakanı kilise ve otellere yönelik bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına misilleme olduğunu açıkladı.

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Sri Lanka'daki bombalı saldırılarda ölü sayısı 321'e yükseldi

Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA

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    Sri Lanka’da 21 Nisan'da 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgeyi hedef alan toplam 8 saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi. Patlamalarda 480 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 40 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Ülkede OHAL ilan edildi.

    YENİ ZELANDA'DAKİ CAMİ SALDIRISINA MİSİLLEME

    Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene saldırının faillerine dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakan, bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına karşılık yapıldığını söyledi. Açıklamada, saldırılardan iki yerel radikal İslamcı örgütün sorumlu olduğunu, bunlardan birinin Ulusal Tevhid Cemaati isimli örgüt olduğu bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz ay Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camide Cuma namazı kılanlara yönelik silahlı saldırı yaşanmış, saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

    OHAL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

    Ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bugün yürürlüğe girdi. OHAL kapsamında polise ve orduya ülkede yeni saldırıların önlenmesi için özel yetkiler verildi. Sri Lanka'da OHAL süresince zanlılar mahkeme kararı olmadan tutuklanabilecek. Ülkede bu yetkiler en son iç savaş döneminde kullanılmıştı.

    Son açıklamalara göre ölü sayısı 321’e yükseldi, 480 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenlerin 38'i yabancı. Sri Lanka polisi sözcüsü Ruwan Gunasekara, saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca 3 kilise ve 3 oteldeki patlamanın "canlı bomba saldırısı" olduğu duyuruldu.

    OTOBÜS TERMİNALİNDE 87 ADET PATLAYICI BULUNDU

    Sri Lanka Polis Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, Fort Otobüs Terminali'nde 87 adet patlayıcının ele geçirildiği; soruşturmanın sürdüğü, henüz bunla alakalı kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

    POLİS: 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Sri Lanka polisi sözcüsü Ruwan Gunasekara, saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

    BÜYÜKELÇİ ÖZÇUHADAR: 2 MÜHENDİSİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

    Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar de DHA muhabirine verdiği bilgi de 2 Türkiyeli mühendisin hayatını kaybettiğini, yaralı bir Türkiyeli yurttaş konusunda kendilerine bilgi ulaşmadığını açıklamıştı.

    BİR ARAÇTA KONTROLLÜ PATLAMA

    Kolombo şehrinde St. Anthony's Kilisesi yakınında park halindeki bir minibüsteki düzenek, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak patlatıldı.

    SRİ LANKA’DA HAVALİMANI YAKININDAKİ ŞÜPHELİ PAKETTEN BOMBA ÇIKTI

    Sri Lanka’da havalimanı yakınında önceki gün tespit edilen paketten bomba çıkmış, bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmişti. Sri Lanka güvenlik kuvvetleri, Negombo şehrinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı yakınında bir şüpheli paketi fark ettiklerini; bomba imha uzmanlarının incelediği paketten bomba çıktığını; bombanın uzman ekiplerce etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

    SRİ LANKA’DA OTOBÜS TERMİNALİNDE 87 ADET PATLAYICI BULUNDU

    Sri Lanka Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fort Otobüs Terminali'nde 87 adet patlayıcı bulunduğunu duyurdu. Açıklamada Pettah polis merkezi mensuplarının önce 12, ardından 75 adet patlayıcı ele geçirdiklerini duyurdu. Soruşturmanın sürdüğü, henüz bunla alakalı kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

    SALDIRILARI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

    Suriye ve Irak'tan dönen IŞİD militanlarının ülke için tehdit oluşturabileceği endişesi vardı.

    Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken hastane kaynakları ölü sayısının artabileceğinden endişeleniyor. 

    Ayrıca Budist Sinhala toplumunun Müslümanların camilerine ve mülklerine dönük saldırıları sebebiyle Mart 2018'de olağanüstü hal ilan edilmişti.

    22 YABANCI UYRUKLU KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yerel medya hayatını kaybedenler arasında Türkiye, Portekiz, ABD, İngiltere ve Hindistan’dan vatandaşların olduğunu; 9 yabancı uyruklunun hala kayıp olduğunu; 25 yabancı uyrukluya ait olduğu düşünülen cesedin kimlik tespitinin yapılamadığını duyurdu.

    21 NİSAN'DA YAŞANANLAR

    DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

    Başkent Colombo’daki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kimlikleri açıklanmayan 13 kişiyi gözaltına aldı.

    Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.

    SALDIRILAR PASKALYA AYİNLERİ SIRASINDA DÜZENLENDİ

    Hristiyanların Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

    Sri Lanka basınında ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceği belirtildi. BBC'nin, hastane kaynaklarına dayandırılan haberinde de hayatını kaybedenler arasında en az 9 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi. Yaşamını yitirenler arasında 2 Türkiye vatandaşının da olduğu bildirildi.

    Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA

    SAATLER SONRA GELEN YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ PATLAMA

    Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana geldi.

    Yetkililer 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.  

    SİYASİLERDEN AÇIKLAMALAR

    Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

    Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

    Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda patlamaları "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

    TÜRKİYE'DEN KINAMA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırılara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    "Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

    Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA

    SRİ LANKA'DA DEMOGRAFİK YAPI

    Sri Lanka

    Harita: Connormah/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

    Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’da nüfusun yüzde 70’i Budist, yüzde 12’si Hindu, yüzde 10’u Müslüman, yüzde 7’si Hristiyan.

    Hindistan'ın güneydoğusunda yer alan 22 milyona yakın nüfuslu ülkenin başkenti Sri Jayawardenepura Kotte, en büyük şehri Colombo. (DIŞ HABERLER)

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