Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: En az 100 ölü

Sri Lanka’da kilise ve otellere dönük bombalı saldırılar gerçekleştirildi. En az 100 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.

Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladığı dönemde Koçikade, Katuvapitiya ve Battikaloa’daki kiliseleri vuran saldırılar ayrıca Colombo kentindeki Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerini de hedef aldı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Suriye ve Irak'tan dönen IŞİD militanlarının ülke için tehdit oluşturabileceği endişesi vardı.

Ayrıca Budist Sinhala toplumunun Müslümanların camilerine ve mülklerine dönük saldırıları sebebiyle Mart 2018'de olağanüstü hal ilan edilmişti.

Harita: Connormah/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

SRİ LANKA'DA DEMOGRAFİK YAPI

Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’da nüfusun yüzde 70’i Budist, yüzde 12’si Hindu, yüzde 10’u Müslüman, yüzde 7’si Hristiyan.

Hindistan'ın güneydoğusunda yer alan 22 milyona yakın nüfuslu ülkenin başkenti Sri Jayawardenepura Kotte, en büyük şehri Colombo. (DIŞ HABERLER)