Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 359 ölü

Sri Lanka’da 21 Nisan'da 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgeyi hedef alan toplam 8 saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi. Patlamalarda 500 kişinin yaralandığı duyuruldu. Saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 58 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Ülkede OHAL ilan edildi.

SALDIRILAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

21 Nisan pazar sabahı Hristiyanların Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana geldi. Yetkililer 8. patlamanın ardından ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sri Lanka Polis Müdürlüğü'nden 22 Nisan'da yapılan açıklamada, Fort Otobüs Terminali'nde 87 adet patlayıcının ele geçirildiği bildirildi.

SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?

IŞİD, yayın organı olarak bilinen Amaq Haber Ajansı'nın 23 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Sri Lanka'daki saldırıları üstlendi ancak saldırıların arkasında olduğuna ilişkin kesin bir kanıt göstermedi.

Sri Lanka polisi sözcüsü Ruwan Gunasekara, saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 58 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA

HAYATINI KAYBEDENLER KİMLER?

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i Sri Lankalı. BBC'nin ulaşabildiği verilere göre 283 Sri Lankalı, 10 Hint, 8 İngiliz, 4 ABD'li, 3 Hollandalı, 2 Türkiyeli, 2 İsviçreli, 2 İspanyol, 2 Avustralyalı, 1 Portekizli, 1 Japon, 1 Çinli, 1 Bangladeşli hayatını kaybedenler arasında.

SİYASİLER NE DİYOR?

Ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 23 Nisan'da yürürlüğe girdi. OHAL kapsamında polise ve orduya ülkede yeni saldırıların önlenmesi için özel yetkiler verildi. Sri Lanka'da OHAL süresince zanlılar mahkeme kararı olmadan tutuklanabilecek. Ülkede bu yetkiler en son iç savaş döneminde kullanılmıştı.

DEVLET BAŞKANI: POLİS VE GÜVENLİK YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, "Güvenlik yetkilileri aldıkları istihbaratı benimle paylaşmadı. Bununla ilgili gereken neyse yapılacaktır." diyerek polis ve güvenlik güçlerini yeniden yapılandıracağını söyledi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe de saldırılara ilişkin istihbaratın alındığını kabul ederek ancak yeterli önlemlerin neden alınmadığının araştırılacağını ifade etti.

SAVUNMA BAKANI: YENİ ZELANDA'DAKİ CAMİ SALDIRISINA MİSİLLEME

Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene saldırının faillerine dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakan, bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına karşılık yapıldığını söyledi. Açıklamada, saldırılardan iki yerel radikal İslamcı örgütün sorumlu olduğunu, bunlardan birinin Ulusal Tevhid Cemaati isimli örgüt olduğu bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz ay Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camide Cuma namazı kılanlara yönelik silahlı saldırı yaşanmış, saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA

TÜRKİYE NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırılara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

SRİ LANKA'DA DEMOGRAFİK YAPI NASIL?

Harita: Connormah/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’da nüfusun yüzde nüfusun yüzde 70’i Budist, yüzde 12’si Hindu, yüzde 10’u Müslüman, yüzde 7’si Hristiyan.

Hindistan'ın güneydoğusunda yer alan 22 milyona yakın nüfuslu ülkenin başkenti Sri Jayawardenepura Kotte, en büyük şehri Colombo. (DIŞ HABERLER)