21 Nisan 2019 08:22
Son Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2019 07:33

Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 290 ölü

Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik saldırılarda 290 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 290 ölü

Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA

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    Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 207'den 290’a yükseldiği bildirildi. Saldırıların faillerine yönelik operasyonlar sonucu 24 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

    Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sri Lanka’da dünkü (21 Nisan) Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'a çıktığı, yaralı sayısının ise 500'ün üzerinde olduğu kaydedildi.

    Saldırıların ardından yapılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığını duyuran güvenlik birimleri, saldırıları düzenleyenler konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.

    DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

    Başkent Colombo’daki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kimlikleri açıklanmayan 13 kişiyi gözaltına aldı.

    Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.

    SALDIRILAR PASKALYA AYİNLERİ SIRASINDA DÜZENLENDİ

    Hristiyanların Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

    Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda ilk tespitlere göre 207 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurdu.

    Sri Lanka basınında ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceği belirtildi. BBC'nin, hastane kaynaklarına dayandırılan haberinde de hayatını kaybedenler arasında en az 9 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi. Yaşamını yitirenler arasında 2 Türkiye vatandaşının da olduğu bildirildi.

    En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Saldırılarla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

    Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA

    SAATLER SONRA GELEN YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ PATLAMA

    Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana geldi.

    Yetkililer 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.  

    SİYASİLERDEN AÇIKLAMALAR

    Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

    Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

    Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda patlamaları "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

    TÜRKİYE'DEN KINAMA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırılara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    "Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

    HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

    Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

    Suriye ve Irak'tan dönen IŞİD militanlarının ülke için tehdit oluşturabileceği endişesi vardı.

    Ayrıca Budist Sinhala toplumunun Müslümanların camilerine ve mülklerine dönük saldırıları sebebiyle Mart 2018'de olağanüstü hal ilan edilmişti.

    Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA

    SRİ LANKA'DA DEMOGRAFİK YAPI

    Sri Lanka

    Harita: Connormah/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

    Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’da nüfusun yüzde 70’i Budist, yüzde 12’si Hindu, yüzde 10’u Müslüman, yüzde 7’si Hristiyan.

    Hindistan'ın güneydoğusunda yer alan 22 milyona yakın nüfuslu ülkenin başkenti Sri Jayawardenepura Kotte, en büyük şehri Colombo. (DIŞ HABERLER)

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