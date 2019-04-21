Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 138 ölü

Sri Lanka'da üç kilise ve üç otelde yaşanan patlamalarda 138 kişi hayatını kaybetti.

Resmi Daily News gazetesi, Sri Lanka'da Hristiyanların Paskalya ayinlerinin düzenlendiği üç kilise ile üç otelde meydana gelen patlamalarda 138 kişinin yaşamını yitirdiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, patlamalardan en az ikisinin intihar saldırısı sonucu olduğunun sanıldığını söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka basını ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceğini yazdı.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan saldırılara dair Twitter paylaşımında "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Suriye ve Irak'tan dönen IŞİD militanlarının ülke için tehdit oluşturabileceği endişesi vardı.

Ayrıca Budist Sinhala toplumunun Müslümanların camilerine ve mülklerine dönük saldırıları sebebiyle Mart 2018'de olağanüstü hal ilan edilmişti.

Fotoğraf: Chamila Karunarathne/AA

SRİ LANKA'DA DEMOGRAFİK YAPI

Harita: Connormah/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’da nüfusun yüzde 70’i Budist, yüzde 12’si Hindu, yüzde 10’u Müslüman, yüzde 7’si Hristiyan.

Hindistan'ın güneydoğusunda yer alan 22 milyona yakın nüfuslu ülkenin başkenti Sri Jayawardenepura Kotte, en büyük şehri Colombo. (DIŞ HABERLER)