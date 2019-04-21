Süper Lig'de 29. hafta | Tüm sonuçlar ve günün programı
Süper Lig'de 29. haftanın programı ve alınan sonuçlar.
Fotoğraf: İsa Terli/AA
Süper Lig'de 29. haftaya bugün oynanacak 3 maçla devam edilecek. Lider Başakşehir ,16.00'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Cuma günü 1-1'lik Kasımpaşa-Bursaspor maçıyla başlayan 29. haftada cumartesi günü yapılan maçlarda Antalyaspor, Akhisarspor'u deplasmanda; Trabzonspor ise Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 yendi.
Küme düşme mücadelesini ilgilendiren maçta BB Erzurumspor, Göztepe'yi deplasmanda tek golle geçti.
Başakşehir'in en yakın takipçisi Galatasaray ise Kayserispor'u 3-1 yendi ve puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.
Pazar mesaisi saat 13.30'da MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor müsabakasıyla başlayacak.
16.00'da Başakşehir, ikinci yarının başarılı takımlarından Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Günün son maçı 19.00'da Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında.
Süper Lig'in 29. haftası yarın 20.00'de oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak. (SPOR SERVİSİ)
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