Adana'da sendikalar, odalar ve Adana Barosundan örgütlenme forumu

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Adana Barosu, emek ve meslek örgütlerinde örgütlenme sorunu üzerine bir forum düzenledi. Adana Baro Başkanı Veli Küçük’ün moderatörlüğünü yaptığı, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen forumda konuşmacı olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Genel Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman katıldı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da konuşma yaparak vatandaşları selamladı. Forumda konuşmacılar demokrasi ve özgürlükler için ortak mücadele edilmesi vurgusu yaptı. Çerkezoğlu, işçi sınıfının örgütlenmesinin ülkenin geleceği ile ilgili bir mesele olduğuna dikkat çekti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 20’üncü yüz yılın son çeyreğinden itibaren sermayenin örgütsüzlüğü kendi sınıf çıkarları için bir strateji olarak belirlediğini ifade etti. Borçlar işçilerinmiş, krizi işçiler yaratmış gibi krizin işçilerin üzerine yıkılmaya çalışıldığını ifade eden Çerkezoğlu, “Maliye Bakanı’nın finansman kaynağı olarak işçi sınıfının alın terine, emeğine, kıdem tazminatına el uzatacağını açıkça söylediği bir süreçte, Cumhurbaşkanı’nın grevleri yasaklamakla övünebildiği bir ülkede işçi sınıfının örgütlenmesi ülkenin geleceği ile ilgili bir meseledir” dedi.

“SERMAYE DÜNYADA ÖRGÜTSÜZLÜĞÜ DAYATTI”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu | Fotoğraf: Evrensel

İşçi sınıfının en ileri örgütlenmesinin ülkenin değerlerini üretenlerin kendi yaşamı söz sahibi olduğu, egemen sınıf olarak örgütlenmesi olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, “Sınıflı topluma son verilen bir ülke ve dünya mücadelesi veriyoruz aslında. Bütün örgütlenmelerimiz bu temel hedefe hizmet eder. Ekonomik, demokratik mücadele örgütlerimiz olarak sendikalar ve işçi sınıfının iktidarını kurma aracı olarak sınıf partileri… 20’inci yy boyunca işçi sınıfının bu üç düzeyde de örgütlüydü. 20’inci yüz yılın son çeyreğinde tüm dünyada ve ülkemizde sermaye politikası ve stratejisi olarak yaşanan süreç -adına neoliberalizm diyorlar- o güne kadarki bütün örgütlenmelerimizi dağıtmayı hedefledi. ‘Tarihin sonu’, dediler, ‘Elveda Proletarya” dediler. Örneğin bizin 1967’de DİSK kurulurken Tüzüğümüzün ilk maddesine yazdığımız İşçi sınıfının savaşsız, sömürüsüz dünya özlemi ve işçi sınıfının iktidarı için verdiğimiz mücadele o zaman tüm sermaye kesimi tarafından ve bu sermaye sistemi tarafından doğrudan bir örgütsüzleştirme saldırısı ile karşılanmış oldu” dedi.

“SERMAYE BARBARLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY VADETMİYOR”

İşçi sınıfının örgütlülüğü ile demokrasi arasında bir bağ oluğunu ifade eden Çerkezoğlu, “Neofaşizmin güçlenişini faşist rejimlerin ve partilerin yükselmesinin nedeni de budur. Emperyalist kapitalist sistemin vaat edeceği bir şey kalmadı. Tüm masalların bittiği yaldızların döküldüğü bir dünyada ve 17 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarının politikaları sonucu ortaya çıkmış olan en derin krizlerinden birinin sonuçlarını en yakıcı bir biçimde yaşıyoruz. Vaat edecekleri tek şey ırkçılıktır, ayrımcılıktır, cinsiyetçiliktir. Tüm bunların temeli savaşlardır, katliamlardır, barbarlıktır. Roza Lüxemburg’un ‘Ya barbarlık ya sosyalizm’ sözünün doğruluğunu bugün de ülkemizde de yaşayarak görüyoruz. Her türlü düzeyde bölen, parçalayan ve çeşitli ideolojik mekanizmalarla, şovenizmle, cinsiyetçilikle bizleri birbiri ile çatıştırarak yönetmeye çalışan bu politikalar karşısında birilik ve örgütlenme bizim açımızdan temel meseledir. 1 Mayıs’ta “İş Adalet ve Özgürlük” talepleri ile 1 Mayıs meydanlarını dolduracağız” dedi.

“KAMU EMEKÇİLERİ, İŞÇİLER VE TOPLUMSAL MUHALEFET MÜCADELEYİ ORTAKLAŞTIRMALI”

Fotoğraf: Evrensel

Neoliberal politikaların bir sonucu olarak kamuda istihdam şekillerinin değiştiğinden bahseden KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Örgütlenmenin önündeki en büyük engel AKP, MHP bloğu, dünyada da emperyalist güçlerin yürüttüğü politikalar. Kapitalizme karı mücadelede kamu emekçileri, işçiler ve toplumsal muhalefetin mücadelesini ortaklaştırmamız gerekiyor. Sendikal hakların kullanımı açısından Türkiye geriledi” dedi. Özelleştirme politikalarının bir sonucu olarak güvencesizlik tehdidi ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Bozgeyik, “Bugün devlette memur olarak çalışmanın güvenceli çalışma olmadığını görüyoruz. Kadın emekçilerinin alışma yaşamından koparılmasına dayalı esnek çalışma, sözleşmeli çalışma ile karşı karşıyayız. Emekçilerin esnek çalışma ile karşı karşıya” dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde KHK ile ihraç edilen emekçilerin yanında olduklarını ifade eden Bozgeyik, “3 Mart’a kadar aday olamazsınız denmedi. Seçimlerden sonra ortaya çıkan halk iradesinin gasp edildiği ve YSK’nin de buna alet olduğu bu anlayışı YSK eliyle devam ettirdiği bir süreç” dedi.

“FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRELİM”

Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren TMMOB Genel Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Belediyelerin bütçeleri merkezi idarelerin bütçelerine göre daha gevşek şekilde denetlenir. Bu iki kent AKP’yi var eden kentlerdiler. Oralardan cemaatleri beslediler, vakıfları beslediler. Ondan dolayı İstanbul’da seçim kaybetmeyi içlerine sindiremediler. AKP sınıfsal temelli örgütlenmeler yerine dinsel öğretilere dayanan örgütlenmeyi geliştirdi. Yaşamın tüm alanlarında kendi paralel örgütlerini örgütledi. KESK karısında Memur-Sen, DİSK Genel İş karşısında Hizmet İş. Emek sömürüsüne, kentsel ortak alanların sömürüsüne dayanan anlayışa karşı çıkan tüm unsurları dağıtmak istediler” dedi. Tüm bunlar karşısında halkı örgütlemek gibi bir görevlerinin olduğunu söyleyen Koramaz, “Yeniden hukukun üstün olduğu, parlamentonun işlediği, yargının siyasallaşmadığı, üretilenlerin adil bir şekilde paylaşıldığı bir mücadele programı için bu seçimler bir fırsattır. Bu fırsat değerlendirilmek zorundadır” diye konuştu.

“SAĞLIK SADECE FİZİKSEL İYİLİK HALİ DEĞİLDİR”

Fotoğraf: Evrensel

TTB olarak üyeleri tarafından siyaset yapmakla eleştirildiklerini ifade eden TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, sağlığı sadece klinik olarak iyilik hali olarak görmediklerini belirterek “Sağlığı fiziksel, sosyal ve ruhsal iyili hali olarak görüyoruz. Sosyal iyilik hali olması için tam demokratik, özgür, eşitlikçi, çağdaş ve barış içerisinde bir ülke olmak zorundayız. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Ve bunu siyaset yapakla eleştiren üyelerimiz de kabul etmeye başladı” dedi. Örgütlenmenin tek tek alanlarda değil daha çok topluma taşınması gerektiğini ifade eden Adıyaman, işçiler, hekimler, mühendislerin birbirleri ile daha iyi iletişim içerisinde olması gerektiğini ifade etti. (Adana/EVRENSEL)