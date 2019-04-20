İsveç Sol Parti, açlık grevlerini 3. kez parlamento gündemine getirdi

PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecritin kaldırılması için Stockholm'de açlık grevini sürdüren bir grup, geçtiğimiz hafta Sol Partiyi ziyaret ederek partinin milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Håkan Svennelig ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Güven ve bazı açlık grevcilerin yaşamlarının kritik bir aşamada olduğuna dikkat çeken eylemciler, Sol Partinin sorunun çözümü için hükümet nezdinde girişimde bulunmasını istemişti.

Svennelig, dün verdiği bir soru önergesinde Türkiye ve Avrupa'da sürdürülen açlık grevlerini bir kez daha parlamento gündemine getirmek zorunda kaldığını söyledi.

Svennelig, Dışişileri Bakanı Margot Wallström'e cezaevinde tutulan mahkumların haklarının savunulması ve temelsiz suçlamalarla cezaevlerinde tutulanların serbest bırakılması için ne yapmayı düşündüğü sorusunu yöneltti.

Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh de geçtiğimiz ay açlık grevlerinin, gazetecilere yönelik baskıların ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnen Korur Fincancı'ya verilen hapis cezasınının parlamentoda ele alınarak tartışılmasını istemişti.

Önergenin ele alındığı oturumunda Kakabaveh, 2 kez ısrarla açlık grevcilerinin yaşamlarının kritik bir safhada olduğunu gündeme getirmiş ve Wallström'den somut bir yanıt vermesini istemişti. (Stockholm/EVRENSEL)

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