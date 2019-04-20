Silopi Belediyesinde kayyımdan kalan borçlar belediye binasına asıldı

Şırnak Silopi Belediyesi eş başkanları Adalet Fidan ve Süleyman Şavluk, kayyım döneminden kalan borçlar ve devredilen taşınmazların listesinin yer aldığı pankartları belediye binasına astı.

Şırnak'ın Silopi Belediyesini % 73.1'lik oy oranıyla kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkanları Süleyman Şavluk ve Adalet Fidan, kasasında 11 milyon TL olan belediyenin kayyım tarafından 133 milyon 453 bin TL borçlandırıldığını ve 19 bin metrekarelik alan ile Kadın Dayanışma Merkezinin bedelsiz bir şekilde bazı kurumlara devredildiğini açıklamıştı.

"İCRAATLARIMIZI DA PAYLAŞACAĞIZ"

Kayyım döneminde yapılan tahribata ilişkin çalışmalarını sürdüren eş başkanlar, söz konusu devredilen taşınmazlar ve borçların listesinin yer aldığı afişleri belediye binasına astı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Silopi Belediyesi Eş Başkanı Fidan, "Bugün astığımız borçlar gibi yarın yaptığımız icraatları da halkımızla paylaşacağız” dedi.

Söz konusu borç listesi ve devredilen taşınmazların listesinin yarın da kentte bulunan billboardlara asılacağı aktarıldı. (Şırnak/MA)

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