Çanakkale’de polis baskısına tepki

Emek Partisi (EMEP) Çanakkale İl Örgütü, Emek Partisi, Emek Gençliği üyesi ve çevresindeki gençlerin evlerinin emniyetten olduklarını söyleyen kişilerce aranmasına tepki gösterdi. Ailelere, emniyetten geldiklerini söyleyen kişilerin Emek Partisinin adını vererek “Çocuklarınız terör faaliyetine bulaştırılmak isteniyor” dediklerini belirten EMEP Çanakkale İl Başkanı Muzaffer Dağtekin “Emek Gençliği ve Emek Partisi üyelerinin aileleri üzerinde baskı kurmak, Emek Partisinin siyasi faaliyetlerini engellemeye yönelik bir baskıdır. Bu müdahaleyi yapanlar suç islemektedir” dedi.

Üniversite gençliğinin istediği siyasi partiye üye olma hakkına sahip olduğunu hatırlatan Dağtekin “Diğer partiler ne kadar anayasal, ne kadar meşru ise Emek Partisi en az onlar kadar anayasal ve meşru bir partidir” dedi. Üniversiteli gençlere aileleri üzerinden baskı kurulmaya çalışılmasına tepki gösteren Dağtekin, “Partimiz anayasal demokratik bir kuruluştur. Emek Partisinin siyasi faaliyetlerini engellemeye yönelik hiçbir yasal tutarlılığı olmayan iddialarla karalamaya yönelik bir müdahaledir. Bu müdahaleyi yapanlar suç işlemektedir” diye konuştu.

Dağtekin, 25 yıldır Çanakkale halkının tanıyıp bildiği demokratik bir mücadele örgütü olduklarını vurgulayarak, “Partimiz üzerinde bu tür engelleme faaliyetleri sürdürenler hakkında yasal tüm haklarımızı kullanacağımızı belirterek bu çevreleri uyarıyoruz” dedi. (Çanakkale/EVRENSEL)