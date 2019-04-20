Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı

Rus Besteci ve Piyano Virtüözü Sergey Rahmaninov’un hayatı boyunca tamamlayabildiği üç opera eserinden ilki olma özelliğini taşıyan “Aleko” seyirciyle buluştu. Kadıköy Süreyya Opera Sahnesinde gerçekleştirilen prömiyer öncesinde açıklama yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Doğan Çelik, izleyicinin Aleko’da çingenelerin yaşamından bir kesit bulacağını söyledi.

Hikayenin içinde bir aşk hikayesi ve bir dram olduğunu ifade eden Çelik, İstanbul’da ilk kez sahnelenen operaya yoğun bir ilgi olduğunu belirtti. Eserin daha önce Fransa’da da sahnelendiğini anımsatan Çelik, “Biz klasik sahneledik. Dönemin Rus çingenelerini, dansları ve oyunuyla o bölgeyi insanlarımıza yaşatmaya çalıştık ve umarım bunu da sağladık. Uzun seneler oynayacağını düşündüğüm bir oyun.” değerlendirmesinde bulundu.

ORJİNAL DİLİNDE SAHNELENİYOR

Hande Soner Ürben ise oynadığı Zemfira karakterine ilişkin bilgi vererek, Aleko’nun Rahmaninov’un tamamlayabildiği 3 operasından biri olduğunu vurguladı. İlk kez sahneledikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ürben, “Aleko, çingenelerin göçebe hayatlarına uygun özgürlükçü ruhlarını dans ve müzikle Rahmaninov’un bestesi ve Puşkin’in şiirleriyle anlatıyor.” şeklinde konuştu. Rusça orijinal dilinde sahnelenmesinin önemine dikkati çeken Ürben, “Rahmaninov benim çok etkilendiğim bir Rus besteci ve ilk defa Rahmaninov’un eserini seslendiriyorum. Benim için en önemli kıstas, eserin Türkçeye uyarlanmadan orijinal dilinde sahnelenmesi.” dedi.

ALEKO’NUN ZEMFİRA’YA AŞKI

Rus genci Aleko’nun çingene kızı Zemfira’ya olan trajik aşkını konu edinen operanın dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, koreografisini Nil Berkan, ışık tasarımını Taner Aydın üstlendi. Doğan Çelik’in sahneye koyduğu eserde, Alper Göçeri, Muzaffer Soydan, Hande Soner Ürben, Göktuğ Alpaşar ve Nursel Dinler Yazman’ın arasında bulunduğu isimler rol aldı. (KÜLTÜR SERVİSİ)