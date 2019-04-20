Amed Tiyatro Festivali programı açıklandı

Amed Şehir Tiyatrosu tarafından bu yıl 7’ncisi organize edilen Amed Tiyatro Festivali’nin programı belli oldu. “Hakikat özgür kılar” sloganı ile düzenlenecek olan festival, 26 Nisan Cuma günü Teatra Jiyana Nû grubunun “Tenê Ez (Yalnız Ben)” adlı oyunu ile perdelerini açacak. Festival kapsamında Diyarbakır, Van ve İstanbul’dan gelecek birçok tiyatro grubunun yanı sıra İran’ın Mahabad kentinden bir grup da oyunlarını sahneleyecek. Festival kapsamında yine Ezgi Keskin’in yöneteceği “Özgür Palyaço Güçleri” adlı bir workshop da düzenlenecek. 5 Mayıs Pazar günü “Tartuffe” oyununun sahnelenmesiyle sona erecek. Çand Amed Tiyatro Salonu festivale ev sahipliği yapacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)