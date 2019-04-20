20 Nisan 2019 14:35

TÜVTÜRK’te 4 işçi daha işe iade davası kazandı

Muğla TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonunda sendikalaştıkları için işten atılan ve 252 gündür direnişte olan işçilerden 4'ü işe iade davasını kazandı.

TÜVTÜRK’te 4 işçi daha işe iade davası kazandı

Fotoğraf: Evrensel

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    Kötü çalışma koşulları, hak gaspları ve alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle Muğla TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonunda DİSK’e Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan ve 252 gündür direnişte olan 18 işçinin mücadelesi sürüyor. 

    Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 işçinin dava duruşması yapıldı. Yapılan duruşmada mahkeme feshin geçersizliğini ve sendikal nedenle olduğunu belirterek 4 işçinin işe iadesine karar verdi. Diğer iki işçinin duruşması ise dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 3 Mayıs’a erteledi.

    Mahkeme kararıyla birlikte TÜVTÜRK patronu her bir işçi için 12 + 4 olmak üzere 16 aylık sendikal tazminat ödeyecek. Bugüne kadar işe iade davasını kazanan işçi sayısı 11’e yükseldi.

    TÜVTÜRK HER BİR İŞÇİYE TAZMİNAT ÖDEYECEK

    Muğla TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonunda Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten atılan ve 250 gündür direnişte olan 18 işçinin, ‘Eve ekmek götürme’ davası devam ediyor. 7 işçinin işe iade edilmesinin ardından, 4 işçi daha işe iade davasını kazandı. İşveren her bir işçi için 12 + 4 olmak üzere 16 aylık sendikal tazminat ödeyeceği öğrenildi.

    TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ’de çalışan işçiler, iş yerindeki kötü çalışma koşulları, hak gaspları ve alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’na üye olmuş, işverenin yoğun baskı ve tehditlerine rağmen sendikadan istifa etmeyen üyelerden 18 işçiyi işten atmış, atılan üyeler adına işe iade davaları açılmıştı.

    Nakliyat-İş Sendikasından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda da Muğla Taşıt Muayene İstasyonunun merkezi Urfa'da olduğu için sendikamızın çoğunluğuna yapılan itirazda, Urfa 3. İş Mahkemesince reddedilerek, yetki davası da sendikamız lehine sonuçlanmıştı. Ayrıca 9 Nisan’da yapılan duruşmada da mahkeme 7 üyemiz için de aynı kararı vermişti. Böylece toplam 11 üyemize işe iade kararı verilmiş oldu. Diğer üyelerimizin de davalarının aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz. Dolayısı ile işverenin işçi sendika düşmanlığı yaptığı, üyelerimizi sendikal nedenlerle işten çıkarttığı, iş yerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını engellemek için yasaları çiğneyerek, haksız ve hukuksuz davrandığı mahkemeler tarafından da bir kez daha ispatlanmış oldu" dedi.

    CEZA DAVASI 30 MAYIS’TA

    İşverenin işçiler üzerinde uyguladığı baskı ve tehditle sendikadan istifaya zorlamasına yönelik Nakliyat-İş Sendikası ve işçiler tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu sonucu açılan ceza davası da 30 Mayıs 2019’da Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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