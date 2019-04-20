İHD: Hasta tutuklular için yeni bir ceza infaz yasasına ihtiyaç var

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi behçet ve kalp hastası olmasına rağmen tahliye edilmeyen hasta tutuklu Mehmet Kutli için basın açıklaması yaptı. İnönü Parkı'nda gerçekleşen açıklamaya İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Eski Genel Başkanı Hüsnü Öndül de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan İHD Adana Şubesi Hapishaneler Komisyonu Başkanı Nejat Okay, müebbet hapis cezası olan Kutli'nin behçet hastalığı nedeniyle vücudunda yaralar çıktığını ve tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olduğunu belirterek tahliye edilmesini istedi.

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, 12 yıl önce ilk kez hasta tutuklulara dikkat çekmek için onlara mektup gönderdiklerinde sayının 18 civarında olduğunu belirterek "Aradan geçen 12 yılda o hasta mahpusların bazıları tahliye edildi, bazıları hayatını kaybetti. Ama ağır hasta sayısı 12 yılda 457'e çıktı" dedi. Bu sorunun giderek kronik hale geldiğini ifade eden Türkdoğan, Türkiye'nin acilen yeni bir ceza infaz yasasına ihtiyacı olduğunu dile getirdi. (Adana/EVRENSEL)

369. F OTURUMUNDA HASTA MAHPUS EHMEDE XEMİ’NİN DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Fotoğraf: Evrensel

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 369. F Oturumu'nda hasta mahpus Ehmede Xemi’nin durumuna dikkat çekti. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde gerçekleşen eylem de, "Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır", "369. F oturması hasta mahpus Ehmede Xemi serbest bırakılsın" pankartı açıldı. Yapılan açıklamada, biran önce mahpusların yaşam hakkının korunmasını, tedavi haklarının sağlanmasını, tecridin kaldırılmasını ve keyfi uygulamaların son bulması talep edildi.

369. haftanın basın açıklamasını, İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Mehmet Acettin okudu. Acettin, “Halkların demokratik partisi Milletvekili Leyla Güven ‘in İmralı Hapishanesindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi eyleminin 164. Günü hapishanelerde ise yüzlerce mahpusun aynı taleplerle başlattığı açlık grevleri kritik aşamayı geçmiş durumdadır. İnsan hakları savunucuları olarak, mahpusun taleplerini haklı buluyoruz ve daha fazla insanın yaşamını kaybetmemesi için yetkililerden tecridin kaldırılmasına dair gerekli adımların atılmasını istiyoruz. İnsanım diyen herkes tecridin kaldırılmasını ve keyfi uygulamaların son bulmasını istiyoruz in bu çığlığa yanıt vermesi gerektiğini düşünüyor” dedi.

"TECRİDİN KALDIRILMASINI VE KEYFİ UYGULAMALARIN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

369. F. Oturmalarında Menemen R tipi hapishanesinde bulunan hasta mahpus Ehmede Xemi’nin durumuna dikkat çeken Acettin, “Ehmede Xemi, hapishanede 22 Mart 2019 tarihinden bu yana oluşan koşul ve idarenin tutumundan dolayı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlamış ve tedavi reddetmektedir. Açlık grevine 27. Günündedir. Ciğerleri ile ilgili şikayeti devam etmekte, sırtında rahatsızlığından dolayı oluşan yaralar ise açılmıştır. Belden aşağısı felçli, tekerlikli sandalye ile yaşam mücadelesi veren, ayrıca ciğerlerinden oluşan rahatsızlığında etkisiyle durumu daha da ağırlaşan Ehmede Xemi ve uygulanan saldırıyı ve kötü muameleyi şiddetle kınıyoruz ve bunu yapan görevliler hakkında gerekli yasal sürecin başlatılmasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bizler insan hakları savunucuları ve hapishane komisyonu olarak, mahpusların yaşam hakkının korunmasını, tedavi haklarının sağlanmasını, tecridin kaldırılmasını ve keyfi uygulamaların son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Açıklama, “İnsan haklarıyla insandır”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” ve “Tecrit işkencesine son” sloganlarıyla sona erdi. (İstanbul/EVRENSEL)

İnsan hakları savunucuları hasta tutuklular için çağrı yaptı