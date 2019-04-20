20 Nisan 2019 13:19

Melih Gökçek’ten 'zarar' savunması: Borç Tuna’nın zaafı nedeniyle

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait borçların açıklanması sonrası eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten savunma geldi.

Melih Gökçek’ten 'zarar' savunması: Borç Tuna’nın zaafı nedeniyle

Fotoğraf: DHA

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    Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, belediyedeki zararın kendi döneminde değil, kendinden sonra başkanlığa getirilen Mustafa Tuna döneminde olduğunu savundu.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın zarar eden belediye şirketlerini tasfiye edeceğini açıklamasının ardından eski Başkan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Yavaş’ın asıl amacının belediyelerden işçi çıkarmak olduğunu iddia eden Gökçek, zararın Mustafa Tuna dönemine ait olduğunu savundu. Gökçek, şunları kaydetti:

    “Son dört yılına ait kâr-zarar hesaplarına bakalım. Melih Gökçek dönemi: 2015’te 109 milyon, 2016’da 21 milyon, 2017’de 64 milyon kâr. Mustafa Tuna dönemi: 2018’de 90 milyon zarar. 2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur.” (HABER MERKEZİ)

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