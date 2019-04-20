İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Tarih YSK'nin hatasını yazacak

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, seçim sonuçları ve parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sunulan delillere rağmen YSK’nin kendi itirazlarını reddetmesine tepki gösteren Seymen, “Klasörlerce delilimiz olmasına rağmen YSK'den ret aldık. İstanbul itirazları ise gerekçesiz ve delilsiz olmasına rağmen kabul edildi” dedi.

YSK’nin uyguladığı çifte standardın tarih sayfalarına yazılacağını ifade eden Seymen, seçim sürecinde devletin tüm imkânlarını kullanan AKP’ye karşı eşit olmayan şartlarda yarışa girdiklerini de söyleyerek YSK’nin buna sessiz kaldığını ifade etti:

“Eşit bir seçim yarışı sağlamakla yükümlü kurum partiler arasında eşitsizliğe sebep oldu. Uyguladığı çifte standardı tarih yazacak.” (HABER MERKEZİ)

YSK, AKP’nin olağanüstü itiraz başvurusunu pazartesi günü görüşecek