Okul bahçesinde oynarken mazgala düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde, ilkokul öğrencisi M.E.U., okul bahçesindeki mazgalın üzerindeki ızgara ile birlikte 3 metrelik boşluğa düştü. Yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Veliler, yaşanan olayın ihmalden kaynaklandığını belirterek okul bahçesindeki ızgaranın tehlike saçtığını, diğer çocukları da tehlikeye attığını söyleyerek bir an önce önlem alınmasını istedi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzetbegoviç İlkokulu’nda yaşanan olayda M.E.U., öğle arasında arkadaşlarıyla oyun oynamak için okul bahçesine çıktı. Ancak üzerine bastığı, yağmur sularını kanalizasyona taşıyan hattın üstüne konulan ızgara yerinden kaydı. M.E.U., ızgarayla birlikte 3 metrelik mazgal boşluğuna düştü.

M.E.U. büyük korku yaşarken, arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Hemen bahçeye çıkan görevliler, çocuğu düştüğü yerden çıkardı. M.E.U., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık durumumun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (Aydın/DHA)