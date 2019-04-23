Mısır'da referandum sonuçlandı: %88,83 evet oyu çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği referandumu sonuçlandı.

Mısır Ulusal Seçim Kurulunun açıklamasına göre, katılım oranının yüzde 44,33 olduğu referandumda seçmenlerin yüzde 88,83'ü anayasa değişikliğine "evet" dedi.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Laşin İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, referandumda 61 milyon 344 bin kayıtlı seçmenden 27 milyon 193 bininin oy kullandığını ve katılım oranının yüzde 44,33 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Muhalefet referandumda "hayır" oyu kullanılacağını, Müslüman Kardeşler Örgütü (İhvan) ise referandumu boykot edeceğini duyurmuştu.

REFERANDUMDA NELER VAR?

Referandumla Anayasa'da 13 madde değiştirilerek ve 9 yeni madde eklenerek mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar iktidarda kalmasının önü açılıyor. Bu kapsamda Mısır parlamentosunu, dört gün önceki genel kurul oturumunda Sisi'nin görev süresinin 4 yıldan 6 yıla uzatılmasını öngören ve tekrar seçilerek 6 yıl daha görevde kalabilmesine olanak sağlayan teklifi kabul etmişti.

Yeni eklenen önemli maddelerden biri cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının tekrar ihdas edilmesini içeriyor. Cumhurbaşkanına bir veya daha fazla yardımcı tayin etme, yetkilerini belirleme, görevden alma ve istifalarını kabul etme yetkisi tanıyor.

ASKERİ MÜDAHALELERİ MEŞRU HALE GETİREN MADDE

Mısır Silahlı Kuvvetleri ile ilgili 200. maddede de "Mısır Silahlı Kuvvetlerinin sahibi halkın kendisidir. Görevi ülke güvenlik ve huzurunu korumaktır" ifadelerine, "Mısır Silahlı Kuvvetleri ülkenin Anayasasını, demokrasisini, sivilliğini, halkın kazanımlarını, hak ve özgürlüklerini korur" cümlesinin eklenmesi muhalifler tarafından "askeri müdahaleleri meşru hale getireceği" olarak değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemeye cumhurbaşkanının görevini yerine getirmesine engel olan durumların oluşması halinde yardımcısı veya başbakanın geçici olarak vekaleten görevi sürdürebilmesi maddesi eklendi.

Eklenen maddelerde vekaleten cumhurbaşkanı görevini üstlenecek kişinin anayasada değişiklik yapması, parlamentoyu feshetmesi, hükümeti görevden alması ve gelecek seçimlerde cumhurbaşkanlığı makamı için aday olma olasılığı yasaklandı.

Değişiklikler kapsamında 25 Ocak Devrimi'nden sonra lağvedilen Senato (Şura Meclisi) tekrar ihdas ediliyor. Buna göre, üçte ikisi seçimlerle, kalan üçte biri de cumhurbaşkanının atamasıyla (180 üyeden az olamayan) bir senato oluşturulacak.

Parlamento ve Senato üyelerinin yüzde 25'inin kadınlardan oluşması şartı getirildi.

Cumhurbaşkanına verilen yetkiler arasında, aday üyelerden yargı organlarının başkanları ile başsavcı atamasını 4 yıllığına veya emekliliğe kadar tayin edebilmesi yer alıyor.

SİVİLLER ASKERİ MAHKEMELERDE YARGILANACAK

Değişikliklerle askeri bölgelere ve silahlı kuvvetlere saldırı suçundan siviller askeri mahkemelerde yargılanacak. Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyinin onay vermesinin ardından Savunma Bakanını atayabilecek.

2011’de Tunus’ta başlayan halk ayaklanmalarının en kitlesel ve kararlı olduğu Mısır’da Tahrir Meydanı’ndan yükselen halk hareketiyle 30 yıl boyunca aralıksız başkanlık koltuğunda oturan Hüsnü Mübarek devrilirken, önce Müslüman Kardeşler, sonra da Abdülfettah Sisi’nin öncülük yaptığı askeri darbe devrimi çalmıştı. (DIŞ HABERLER)

Sudan ve Cezayir dersleri: Zorbalar kalmaz, gider!