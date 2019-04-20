Yağışlardan zarar gören çiftçiler zararın karşılanmasını istiyor

Adana, Hatay ve Mersin’de yaşanan yağış, fırtına ve dolu tarım arazilerinde büyük zararlara yol açtı. Dolu, sağanak yağış ve fırtınadan kaynaklı zararın tespiti ve mağduriyetin giderilmesi için Çukurova’nın doğal afet bölgesi ilan edilmesini isteyen CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana’nın Karataş, Kozan, İmamoğlu, Seyhan, Yüreğir, Doğankent, Solaklı, Havutlu, Karaisalı, Salbaş başta olmak üzere birçok bölgesinde dolu ve fırtınanın çok büyük zarara neden olduğunu vurguladı.

‘BAKAN SORUNLARI GÖRMEKTEN KAÇINIYOR?’

Geçen aralık ve ocak aylarında da Adanalı üreticilerin sel ve su taşkını nedeniyle mağdur olduğunu anımsatan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin tüm çağrılara rağmen bölgeye gelip üreticilerin sorunlarını yerinde görmekten kaçındığını belirtti. Adana ve Çukurova’nın diğer illerinde resmi kurumların ne gibi çalışmalar yaptığına cevap verilmesini isteyen Barut, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti: “Bu hafta yaşanan sağanak yağış, dolu ve fırtınadan etkilenen bölgelerde ne kadar zarar tespiti yapılmıştır? Üreticilerimizin hangi ürünleri zarar görmüş ve maddi kayıpları ne kadar olmuştur? Geniş çaplı bir araştırma ve üreticilerin sorunlarının çözümüne yönelik bir yardım planınız var mı? Yaşanan doğal felaket nedeniyle üreticilerimizin tarım kredi kooperatiflerine, Ziraat Bankasına ve diğer özel bankalara olan tarımsal kredi borçlarının faizsiz en az 2 yıl ertelenmesi için girişimlere başladınız mı? Zarara uğrayan çiftçilerimizin tarım alanlarını tekrar ekip biçmeleri için ilave faizsiz kredi ya da bir teşvik düzenlemesinde bulunacak mısınız? Büyük zarar gören ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarım sigortası yaptırmamış çiftçilerimiz için de bir yardımda bulunacak mısınız veya bunları yok mu sayacaksınız?” (Adana/EVRENSEL)