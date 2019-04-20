İzmirli kadınlar: Ölümler dursun, yaşamı savunuyoruz

İzmir Kadın Platformu, kadın, çocuk, işçi ve cezaevlerinde tecridin kaldırılması talebi ile 7 bini aşkın tutsağın sürdürdüğü açlık grevlerine, kısacası devletin sorumluluğunu yerine getirmediği için yaşanan tüm ölümlere dikkat çekmek için; “İnsan haklarını esas alan, hak ihlallerine karşı yaşamı savunan biz kadınlar devleti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz” diyerek ses çıkartma eylemi yaptı. Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen ve açlık grevindeki tutsakların simgeleyen beyaz maske, katledilen çocukların simgesi olarak beyaz balon ve barışın simgesi olarak beyaz tülbent taşıyan kadınlar, “Yaşamı savunuyoruz” yazılı pankart açarak, sık sık “Ölüme dur de yaşama yol ver”, “Savaşa hayır barış hemen şimdi” sloganları attı.

Platformu adına konuşan Semra Uzunok, “Bu ülkede her gün insanlar ölüyor, öldürülüyor. Cezaevlerinde süren açlık grevlerinde 7 binden fazla insan günlerdir aç. Sadece anayasanın uygulanmasını, uluslararası yasaların uygulanmasını istiyorlar. 5 yıl önce Soma faciasında 301 insanın hayatını yitirmesine neden olan patron yine aramızda. Bir işçi için sadece 5 gün ceza aldı. Yine Ayşe öğretmen 'Bu ülkede çocuklar ölmesin' dediği için 1 buçuk yıl ceza aldı ve dün yine tutuklandı. Cezaevlerinde çocuklar var, cezaevlerinde insanlar ölüyor” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘ÜLKEDE ÖLÜMÜ DEĞİL YAŞAMI SAVUNUYORUZ’

Uzunok, “Biz kadınlar bu ülkede ölümü değil yaşamı savunuyoruz. Cezaevlerinden tabutlar çıkmasın, kadınlar, çocuklar, işçiler ölmesin diye daha demokratik ve barışın yaşandığı bir ortamda yaşamak için ses çıkartıyoruz. Cezaevlerinde bir an önce açlık grevlerinin son bulması için devletin adım atması gerektiğini söylüyoruz. Kadın Platformu olarak kadın örgütlerini, demokrasiden yana olan herkesi ses çıkarmaya çağırıyoruz. Susmak onaylamaktır, biz susmayacağız, haykıracağız, savaşa hayır diyeceğiz barış isteyenlerin sesi olacağız. Ülkede gerçek barış, ölümler doğal ve kadınlar özgür oluncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kadınlar ölüme hayır diyoruz ve yaşamı savunuyoruz ” dedi. Oturma eyleminin ardından beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. (İzmir/EVRENSEL)