Peri Suyu barajında yaşanan balık ölümleri endişe yarattı

Peri Suyu Koruma Platformu (KAR-DER), Pembelik Barajında yaşanan balık ölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Köylülerin yaklaşık iki haftadır sazan balıklarının öldüğü bilgisini verdiğini belirten KAR-DER, “Bu balıkların sersemleyerek su yüzeyine vurdukları gözlemlenmektedir. Ölümler en çok Nazımiye ilçesinin Aşağı Doluca köyü, Karakoçan’ın Akkuş Köyü ile Yayladere ilçesinin Çayağzı köylerinde yaşanmaktadır. Bölgede yaşayan yurttaşların aktarımlarına göre şimdiye kadar bu şekilde balık ölümlerine rastlamadıklarını, ölümler karşısında hem suda yaşayan canlılar hem de avlanma sonucu halk sağlığı açısından endişe duyduklarını ifade ettiler” açıklamasında bulundu.

BALIK ÖLÜMLERİ ARAŞTILSIN TALEBİ

Açıklamada balık ölümlerinin halkta büyük endişeye neden olduğuna dikkat çekilerek “Ölümlere neden olan durumun açığa çıkarılması için Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, uzman kişilerce yerinde araştırma yapılması sonucun kamuoyuyla paylaşılması tarafımızdan talep edilmiştir” denildi. (Dersim/EVRENSEL)