Bangladeş'te cinsel tacize uğrayan kadını medresede yakarak öldürdüler

Bangladeş'te başkent Dakka'nın Feni kasabasında medrese müdürü tarafından cinsel tacize uğrayan, yaşadığı tacizi polise giderek şikayette bulunan Nusrat Jahan Rafi iki hafta sonra gittiği medresede üzerine benzin dökülerek katledildi. Ülkede kadınlar eylemlerine devam ederken, Bangladeş polisi iç soruşturma başlattı, İnsan Hakları İzleme Örgütü adalet yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

BBC Türkçe'den Mir Sabbir'in haberine göre Bangladeş'te yaşayan 19 yaşındaki Nusrat Jahan Rafi, eğitim gördüğü medresenin müdürü tarafından cinsel tacize uğradı. Rafi, ailesinin de desteğini alarak, tacize uğradığı gün polise gidip şikayette bulundu. Karakolda ifadesini verdi. Olağan uygulama gereğince, güvenli bir yere yerleştirilmesi ve kimliğinin de gizli tutulması gerekiyordu. Ancak ifadesini alan polis tarafından anlattıkları kameraya çekildi.

Kaydedilen videoda Rafi'nin stres altında olduğu ve elleriyle yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor. Sorguyu yapan polis memurunun yaptığı şikayetin "abartılacak bir şey olmadığını" ve yüzünü kapatmamasını söylüyor. Rafi'nin şikayetinin ardından medresenin müdürü tutuklandı.

Rafi'nin ifadesinin olduğu video daha sonra basına sızdırıldı. Bununla birlikte genç kadının aleyhine protestolar yapılmaya başlandı.

GENÇ KADINI HEDEF ALAN EYLEMLER YAPILDI

İki erkek öğrenci ve bazı siyasetçilerin başında olduğu protestolarda Rafi'nin yalan söylediği iddia edildi ve tacizci müdür korundu.

Rafi'nin cinsel tacize maruz kaldığını anlatmasından 11 gün sonra, 6 Nisan tarihinde Rafi, sınavlara girmek üzere medreseye gitti. Rafi'nin ağabeyi Mahmud Hasan Noman, "Kardeşimi okula götürdüm ve içeri girmeye çalıştık. Ancak girmeme izin vermediler. Beni de içeri alsalardı, kardeşime böyle bir şeyin yapılmasına izin vermezdim" dedi.

KADININ BEDENİNİ ATEŞE VERDİLER

Rafi'nin ağır yaralıyken verdiği ifadeye göre, arkadaşlarının dayak yediğini söyleyen bir başka kız öğrenci tarafından okulun çatı bölümüne götürüldü. Burada burka giymiş 4-5 kişi karşısına çıktı ve müdür hakkındaki şikayetini geri alması için tehdit etti. İddiaya göre, Rafi, şikayetini geri çekmeyi kabul etmeyince üzerine benzin döküp yaktılar.

Olayı soruşturma komiser Banaj Kumar Majumder, katillerin olayı intihar gibi göstermek istediklerini ancak Rafi'nin ağır yaralı bir şekilde de olsa canlı kurtulmasının ve ifade verebilmiş olmasının bu planı boşa çıkardığını söyledi.

Rafi, hastaneye kaldırıldığında vücudunun yüzde 80'i yanmıştı. Yerel hastaneden başkente sevk edildiği sırada ambulansta ağabeyinin cep telefonuna ses kaydetti, "Öğretmen bana dokundu. Bu suçla son nefesime kadar savaşacağım” dedi. Saldırganların da medrese öğrencileri olduğunu söyledi. Ağır yaralanan Rafi, 10 Nisan'da hayatını kaybetti. Cenazesine binlerce kişi katıldı.

Açılan soruşturma kapsamında 15 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında medrese müdürüne destek vermek amacıyla protesto gösterisi düzenleyen iki erkek öğrenci var.

Rafi'nin hayatını kaybetmesinin ardından kadına yönelik, şiddet taciz ve tecavüze karşı çok sayıda eylem düzenlenmeye devam ediyor. (HABER MERKEZİ)