Danimarka’da mülteciler için eylem yapanlara polis saldırdı

Danimarka’ya sığınma başvuruları kabul edilmeyen mültecilerin tutulduğu Ellebaek Geri Gönderme Merkezindeki kötü koşulları protesto etmek isteyenlergönderme merkezi önünde eylem yaptı. Eyleme polis saldırdı. Çıkan arbede nedeniyle 2 kişi tutuklandı.

Kuzey Sjaelland Polisinden yapılan açıklamada, 30 ve 37 yaşlarındaki eylemcilerden birinin polisin uyarılarına uymadığı, diğerinin kamu düzenine aykırı davrandığı iddia edildi.

Polisin cop kullandığı saldırıda eylemciler kendilerinin suçsuz olduğunu, belirlenen sınırlar içinde kaldıklarını ve polisin olayları kışkırttığını ifade etti.

Danimarka’da geri gönderme merkezinde tutulan ve özgürlükleri elinden alınan mülteciler, çocuklarıyla birlikte kaldıkları gheri gönderme merkezlerinde hapishane şartlarında yaşam sürüyor.

Geri gönderme merkezlerinin şartları daha önce de danimarka basınında sıkça gündeme gelmiş ve halkın tepkisini çekmişti. (Kopenhag/AA)