Irak sınırında yürütülen operasyonda 2 asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda girilen çatışmada 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 7 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile bölgenin yoğun ateş altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)